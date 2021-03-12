Не стоит искать в решениях СНБО Украины рационального зерна. Они призваны отвлечь внимание народа от падения уровня жизни, а Запад убедить в готовности Киева воевать с его противниками - Россией и Китаем

Со времён древнего Рима формула удержания народных масс под контролем не изменилась: «Хлеба и зрелищ!» Это понимают даже недалёкие политтехнологи, обслуживающие киевские власти, но вот незадача: с «хлебом» на Украине явно не сложилось.

Уровень жизни населения падает, а большая часть государственного бюджета уходит на обслуживание долгов перед Западом или «осваивается» теми же властями в рамках программ типа «Большое строительство», которое люди давно называют «большим воровством».

В этих условиях окружение Владимира Зеленского решило просто удвоить дозу зрелищ, разделив их на категории «зрелища-пряник» и «зрелища-кнут», причём обе программы стартовали практически одновременно. Итоги заседания СНБО Украины: новые цели Зеленского © president.gov.ua

В качестве первой используются форумы «Украина 30», которые в еженедельном режиме проходят с 8 февраля, на них президент зачитывает с телесуфлёра обещания о том, как уже завтра в его стране всё будет хорошо — с преодолением пандемии коронавируса, коммунальными тарифами, инфраструктурой, правосудием и свободой слова.

А «кнут» начали использовать неделей раньше, введя 2 февраля после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины санкции против депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака.

Вследствие этого были закрыты три принадлежащие ему телеканала — «112 Украина», ZIK и NEWSONE, которые пользовались широкой популярностью и в эфире которых часто появлялись представители властей.

С тех пор именно заседаний СНБО, анонсированных как регулярные, с интересом ожидали украинские политики и СМИ — ведь в отличие от форумов «Украина 30» эти мероприятия вызывали хоть какие-то реальные последствия.

Второе заседание, которое прошло 19 февраля, действительно стало более резонансным, чем первое: на нём были введены санкции против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены, телеведущей Оксаны Марченко. Однако они в значительной мере остались на бумаге, потому что большинство активов этой пары находятся вне пределов досягаемости киевских властей. Кто будет следующим президентом Украины: Марченко или Стерненко? © Facebook, Сергій Стерненко/Оксана Марченко

А решения от 26 февраля на фоне двух предыдущих и вовсе выглядели «стрельбой по воробьям»: в нём санкции были введены против десяти бывших украинских генералов и адмиралов, которые после государственного переворота в 2014-м не присягнули на верность новому режиму.

Большинство из этих людей ныне живёт в России, так что опубликование их списка только лишний раз напомнило гражданам Украины: далеко не все высшие офицеры перешли на сторону майданных властей.

Несмотря на такую «потерю темпа», от последнего заседания СНБО ждали чего-то особенного.

Во-первых, 5 марта государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях против олигарха Игоря Коломойского, а также его ближайших родственников. Основание — обвинение в причастности к коррупции в период с 2014 по 2015 год, когда Коломойский был губернатором Днепропетровской области.

Во-вторых, заседание перенесли с 12 на 11 марта, что все связали с прибытием в Киев 10 марта агента влияния британской разведки Христо Грозева. Грозев в статусе «журналиста-расследователя проекта Bellingcat» планировал записать ряд интервью для фильма о проваленной летом 2020 года операции спецслужб США, Турции и Украины по задержанию сотрудников российской ЧВК «Вагнер».

Изначально планировалось, что фильм выйдет 15 марта, но потом его создатели решили провести дополнительные съёмки в Киеве. Хотя Грозев и его группа получили на Украине государственную охрану по распоряжению главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака, однако представители ОП отказались давать комментарии «журналистам». Непоправимый ущерб. Bellingcat готовит расследование по провальной спецоперации с «ЧВК Вагнер» © кадр из видео задержания

Собственно, это и неудивительно, ведь именно Ермака и его креатуру, заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, обвиняют в провале упомянутой спецоперации и передаче информации о ней российской стороне.

В результате в Bellingcat объявили, что «короткая» версия их фильма выйдет через несколько недель, а «полная» — на сервисе Netflix только осенью, то есть торги относительно того, что будет показано и кого именно обвинят в «зраде», ещё продолжаются.

Однако вряд ли решения СНБО Украины от 11 марта будут восприняты Западом как стоящее предложение со стороны Киева.

Да, формально предприняты очередные антироссийские и антикитайские действия: продолжены санкции против российских банков на Украине, СБУ поручено расследовать на предмет государственной измены голосование депутатов Верховной Рады за ратификацию соглашений 2010 года между Киевом и Москвой о продлении базирования Черноморского флота в Крыму и скидке на газ, а также анонсирована национализация предприятия «Мотор Сич» в Запорожье, которое частично принадлежит китайским компаниям.

Однако на поверку оказывается, что всё это никакого дополнительного ущерба России и Китаю не принесёт. Санкции против российских «Сбербанка» и «Проминвестбанка» были ведены ещё во времена Порошенко, и эти банки давно заморозили свою деятельность на Украине. Харьковские соглашения 2010 года (кстати, с точки зрения украинской стороны, они остаются действующими) для России представляют разве что исторический интерес: Крым и Севастополь ещё в марте 2014-го вошли в состав РФ, а российский газ Украина формально не закупает с 2015 года. Харьковские соглашения: госизмена или упущенный шанс экономического развития Украины © РИА Новости, Владимир Родионов | Перейти в фотобанк

А завод «Мотор Сич» де-факто национализирован 31 января 2021 года, когда спецназ СБУ ворвался на внеочередное общее собрание акционеров АО «Мотор Сич» под предлогом «документирования фактов подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества, которое имеет важное оборонное и народнохозяйственное значение». То есть миллиард долларов, вложенный в покупку акций украинского предприятия, китайские инвесторы потеряли уже давно.

Таким образом, у заседания СНБО от 11 марта будет только внутриукраинский информационный выхлоп.

Во-первых, под угрозой уголовного преследования и осуждения на 15 лет тюрьмы оказались 236 бывших депутатов Верховной Рады Украины, среди которых олигарх Ринат Ахметов, глава партии «За будущее» Игорь Палица, действующий губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий, судья Конституционного суда Сергей Головатый (его ОП продвигает в главы КС), а также экс-спикер парламента Владимир Литвин, ныне реальный кандидат на пост ректора Киевского национального университета имени Шевченко.

И то, что статья 80 Конституции Украины однозначно трактует — депутаты не несут юридической ответственности за голосования или высказывания в парламенте, — совсем не исключает их преследования «по беспределу». Кстати, 11 лет назад Харьковские соглашения поддержал Пётр Порошенко, тогдашний министр экономики в правительстве Николая Азарова, назвав их взаимовыгодными.

Во-вторых, на заседании принято решение создать орган в духе оруэловского «министерства правды» — Центр противодействия дезинформации в составе аппарата СНБО. Секретарь СНБОУ Алексей Данилов сообщил, что Центр начнёт работу уже со следующего вторника, и его руководитель будет назначен указом президента Украины.

Анатолий Вассерман: Юридически заявления СНБО Украины бессмысленны © РИА Новости, Александр Натрускин Андрей Портнов, заместитель главы Администрации президента во времена Виктора Януковича, «имея целью дискредитировать неугодные СМИ и политических оппонентов, эффект у этого будет абсолютно противоположный».

«Все начнут находить дезинформацию именно в действиях властей и апеллировать к этому Центру, показывая его избирательность, двойные стандарты и покрывание собственных чиновников и депутатов», — уверен Портнов.

Кстати, следующий вторник — это 16 марта, следующий день после того, как должен был обнародован «фильм-расследование» от Bellingcat. Неужели в Киеве собираются обвинить в распространении дезинформации своих западных партнёров?

В условиях, когда лозунгом окружения Владимира Зеленского является «Реальность — ничто, а зрелища — всё», исключать этого нельзя.