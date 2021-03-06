Центральное разведывательное управление США может остаться без руководителя на дольший срок, чем ожидалось, из-за желания некоторых американских политиков усилить давление на «Северный поток - 2», который якобы угрожает Украине

В Соединённых Штатах продолжается формирование администрации Белого дома, и всё шло гладко до тех пор, пока сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз не начал блокировать назначение на пост главы Центрального разведывательного управления Уильяма Бёрнса, пытаясь таким образом добиться расширения ограничительных мер в отношении газопровода «Северный поток — 2». Политическое значение «Северного потока — 2»

«Я прекращу блокировку, когда администрация Байдена выполнит свои узаконенные обязательства сообщать Конгрессу и вводить санкции в отношении судов и компаний, строящих газопровод. Соблюдайте закон. Хватит проявлять мягкость по отношению к России», — написал он в Twitter.

Как уточнила представитель сенатора Джессики Скэггс, Круз будет настаивать на своём, пока Госдепартамент не представит промежуточный доклад и не введёт дополнительные санкции. Накануне руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Нед Прайс объявил, что документ будет представлен Конгрессу в мае. Круз настаивает, чтобы список компаний, задействованных в строительстве «Северный поток — 2», против которых могут быть введены санкции, произошло гораздо раньше, для этого он провёл консультации с кандидатами на посты в Госдепартаменте, выдвинутыми администрацией Белого дома, и рекомендовал им запрашивать сведения разведки, касающиеся уязвимых мест проекта. Таким образом, пишет агентство Bloomberg, республиканцы пытаются наращивать давление в свете возобновления строительства газопровода после годового перерыва.

«Северный поток — 2» готов на 98%, сообщил 4 марта глава немецкой компании Uniper Андреас Ширенбек, однако сроки реализации проекта «Газпром» назвать затрудняется, всё зависит от множества факторов, в том числе погодных условий. По словам Ширенбека, технических рисков срыва строительства газопровода нет, однако, по оценке компании, сохраняется риск незавершения проекта из-за действующих и потенциальных санкции США.

В феврале 18 европейских компаний отказались от дальнейшего участия в реализации «Северного потока — 2» из-за угроз американцев расширить ограничительные меры, в их числе страховщики (в частности, швейцарская компания Zurich Insurance Group, французская Axa Group и немецкая Munich Re Syndicate, а также поставщик промышленных и строительных услуг Bilfinger из ФРГ. Российское судно «Фортуна» и его компания-собственник «КВТ-Рус» подпадали под санкции дважды: сначала в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) при администрации предыдущего президента США Дональда Трампа, а теперь его преемник Джо Байден руководствуется законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В первом случае предусмотрены запрет для американских граждан на ведение бизнеса с фигурантами «чёрного списка» и заморозка всех активов на территории США, насчёт последствий нынешнего решения никаких подробностей нет. Марунич сказал, что будет с Украиной и Европой после достройки «Северного потока — 2» © РИА Новости, Владимир Трефилов

О своём желании вытеснить трубопроводный газ из РФ с европейского рынка и заполнить освободившуюся нишу своим дорогим сжиженным газом американцы открыто не говорят, оправдывая борьбу с «Северным потоком — 2» обеспокоенностью за Украину, которая якобы рискует остаться без прибыли от транзита российских энергоресурсов после запуска газопровода. При том что Москва неоднократно подчёркивала, что не собирается отказываться от украинского маршрута.

Ранее несколько СМИ писали, что власти США, в частности госсекретарь Энтони Блинкен, готовы обсуждать с Германией возможность ослабления санкций против «Северного потока — 2». Однако источники Bloomberg опровергли эту информацию, по их сведению, Вашингтон рассматривает вопрос о том, чтобы затянуть строительство до прихода к власти в ФРГ нового правительства, которое может покончить с проектом. Преемником канцлера Ангелы Меркель, которая не будет участвовать в октябрьских парламентских выборах, называют нового лидера ХДС Армина Лашета. В начале февраля он обозначит свою позицию по «Северному потоку — 2»: Германия должна обеспечить необходимое для собственных нужд энергоснабжение с помощью этого газопровода, но одновременно нужно «гарантировать геополитические интересы Украины».

Что касается назначения Бёрнса на пост главы ЦРУ, позиция Круза затянет процедуру, но остановить её полностью не может. 2 марта его кандидатуру единогласно поддержал профильный комитет Сената, теперь её должен утвердить Сенат полного состава и, как пишут СМИ, он это сделает, несмотря на возражение Круза.

Фигура руководителя ЦРУ играет важную роль для российско-американских отношений, поскольку, несмотря на политические разногласия между странами, сотрудничество между спецслужбами продолжается, причём очень плодотворно. Так, в конце 2017 года американская спецслужба передало российским правоохранительным органам информацию, благодаря которой задержали семерых членов террористической ячейки, планировавших устроить теракт в Санкт-Петербурге 16 декабря. В январе 2018 года Майкл Помпео, будучи ещё главой ЦРУ до перехода на должность госсекретаря, принял в Вашингтоне директора ФСБ Александра Бортникова, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, находящегося под санкциями США, и начальника ГРУ РФ Игоря Коробова. Позже он объяснил, что такие контакты необходимы для обеспечения безопасности самих американцев. Неожиданный ход: зачем Байден назначает директором ЦРУ бывшего посла в России и противника членства Украины в НАТО © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Бёрнс знаком с Россией не понаслышке — с 2005 по 2008 годы он был послом США в Москве. Российские эксперты называют его одним из самых выдающихся руководителей американской дипмиссии в нашей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Бёрнс хорошо разбирался в российских делах, хорошо понимал Россию, «точки натяжения» в двусторонних отношениях и никогда не был «глупым ястребом».

«Он всегда был очень сбалансированным американцем, который защищал интересы своей страны, но при этом понимал важность диалога между Москвой и Вашингтоном», — подчеркнул представитель Кремля.

На слушанию в специальном комитете Сената по разведке, посвящённых его назначению, Бёрнс в конце февраля заявил, что недооценивать Россию при президенте Владимире Путине — это ошибка, под его руководством государство может обладать такими же возможностями, как «восходящие державы вроде Китая».

Нарышкин охарактеризовал своего потенциального коллегу как человека с довольно глубокими знаниями и достойной биографией. Он заверил, что Служба внешней разведки РФ будет «по возможности» взаимодействовать с ЦРУ при новом директоре, хотя взаимодействие практически не прерывалось — спецслужбы как и прежде обмениваются информацией по теме борьбы с международным терроризмом.