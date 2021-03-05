Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 4 марта, ввёл в действие указ Совета национальной безопасности и обороны о двойном гражданстве. В ближайшие месяцы Кабмин, СБУ и ЦИК проанализируют украинское законодательство, а затем в Верховную Раду внесут законы, предусматривающие ограничения для бипатридов

Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сообщении пресс-службы президента Украины о подписанном Зеленском указе.

Гражданам Украины, обладающим или подавшим документы на обладание вторым гражданством, предлагается запретить: претендовать на выполнение функций государства или местного самоуправления; претендовать на занятие руководящих должностей на стратегических объектах государственной собственности; иметь допуск к государственной тайне; быть членами избирательной комиссии, официальными наблюдателями или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах; быть членами политической партии.

Таким образом, в ближайшее время на Украине серьёзно возьмутся за обладателей двойного гражданства. Импорт упал, население уменьшилось на 300 тысяч. Главное в экономике Украины 13-20 февраля

В целом можно выделить две группы людей с украинскими паспортами, обладающих двойным гражданством. Одна из них — относительно малочисленная — богачи: олигархи и государственные чиновники. Вторая — многочисленная — трудовые мигранты и те, кто живут в Крыму и в Донбассе.

Судя по высказываниям украинских политиков, именно последние — жители Крыма и Донбасса, а также те трудовые мигранты, которые предпочли получить российское гражданство, будут дискриминируемы в украинском государстве.

Бедняки…

Год с лишним тому назад — в декабре 2019 года — министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет по итогам анализа миграционной статистики украинского правительства раскрыл количество выехавших из страны навсегда людей.

«С 2010 года за рубежом осталось почти 4 миллиона украинцев», — сообщил Дубилет. В СНБО пригрозили украинцам с двойным гражданством © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Он также отметил, что миграция с Украины имеет циклический характер: больше всего украинцы путешествуют летом, однако тенденция миграционной ситуации имеет характер к увеличению количества тех, кто обратно в Украину не возвращается.

«То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение — люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально) и больше — в Европу», — отметил Дубилет.

При этом он пообещал, что правительство будет делать всё, чтобы экономика росла быстрее и у украинцев было меньше поводов выезжать из дома.

Через несколько месяцев в мире грянула пандемия COVID-19, и страны закрыли свои границы.

Примечательно, что ряд независимых экспертов указывают, что на самом деле Украину покинуло гораздо больше людей. И те, что время от времени возвращаются в родную страну, на самом деле проведывают своих родственников и не связывают своё будущее с Украиной.

Так, ещё в апреле 2018 года бывший тогда министром иностранных дел Украины Павел Климкин на встрече с представителями украинской диаспоры в Канаде заявлял: в одной лишь России живут около 3 млн украинцев.

«Россия ведёт против нас войну, но всё равно три миллиона украинцев живут в России. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас — в России. И среди них есть много тех, кто не любит ни Путина, ни Россию, но считает, что не имеет иного выбора. Они говорят: мы так всю жизнь зарабатывали деньги, и их надо понять», — отметил Климкин.

Ремарка о заработке денег, а также официальная позиция Украины по Крыму и Донбассу позволяют предположить, что речь шла не о жителях полуострова и ДНР с ЛНР. Паспорта РФ для украинцев: российское гражданство как гарантия безопасности © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Россия, особенно после упрощения получения гражданства для граждан Украины, — одно из излюбленных направлений миграции для украинцев.

В то же время есть много украинцев, которые предпочли жизнь на Западе. Пожалуй, самый известный из них — уроженец Тернополя Виталий Маркив. Этот гражданин Украины и Италии был признан итальянским судом виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и его российского коллеги Андрея Миронова в Донбассе. Там Маркив воевал в составе Нацгвардии Украины.

В последнем слове Маркив сказал, что является украинским военным, простым солдатом, патриотом и что он всегда будет защищать Украину.

Позже апелляционный суд Милана, признав Вооружённые силы Украины виновными в убийстве журналистов, признал Маркива невиновным, и тот прибыл на Украину.

Судя по высказываниям украинских политиков, степень поражения бипатридов в правах будет зависеть от государства, гражданством которого они обладают.

Украинские граждане, обладающие паспортами каких угодно стран, кроме России, будут в привилегированном положении по сравнению с теми, у кого второй паспорт — российский.

«Согласно решению СНБО, правительство должно начать межгосударственный диалог по заключению двусторонних соглашений с заинтересованными государствами, кроме государства-агрессора, направленных на урегулирование проблемных вопросов, связанных с двойным (множественным) гражданством», — сообщала пресс-служба президента Украины после подписания Зеленским указа.

При этом даже обладатели российского гражданства будут перед лицом украинского гражданства неравноценны.

«На законодательном уровне должен быть предусмотрен порядок представления гражданами Украины деклараций о получении иностранного гражданства. Для жителей временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма этот порядок будет вводиться в действие только после восстановления территориальной целостности Украины», — указывалось в сообщении пресс-службы.

Но есть и те бипатриды, для кого нововведения не страшны.

И богачи

Как редкая птица долетит до середины Днепра, так и редкий украинский олигарх не обзавёлся вторым гражданством. Впрочем, есть и те, кто на втором гражданстве не останавливается.

«Кроме украинского, израильский и кипрский [паспорта] есть. А в Конституции написано, что запрещено двойное гражданство. А тройное — не запрещено», — заявил в начале октября 2014 года журналисту олигарх Игорь Коломойский.

Коломойский — активный участник украинской политики. Правда, не лично, а через подконтрольных ему народных депутатов и чиновников.

Не только украинским гражданством чисто теоретически может обладать и богатейший гражданин Украины Ринат Ахметов. Ещё в 2012 году издание «Левый берег» опубликовало фотографию письма, которое держал в Верховной Раде нардеп от «Партии регионов» Юрий Воропаев.

«Уважаемая Лилия Николаевна! Вы должны провести за пределами Великобритании не более 450 дней за полные пять лет до подачи заявления на получение гражданства (т.е. 450 дней начинают учитываться с сентября 2009 г., если подача документов на получение гражданства будет в сентябре 2014 г.)», — говорилось в письме. Жуть африканская. Что поедал беспощадный хозяин виллы Ахметова на Лазурном берегу

Автором письма была Наталья Муктан — тогда депутат Донецкого облсовета, юрист компании «Воропаев и партнеры», которой Юрий Воропаев руководил до своего избрания в Раду в 2006 году.

Издание предположило, что речь шла о жене Ахметова — её тоже звали Лилия Николаевна. Кроме того, тогда оба сына олигарха учились в Великобритании.

Правда, и Ахметов после своего депутатства в 2006-2007 и 2007-2012 годах участвует в политике не непосредственно. Так что и для него законы о бипатридах будут безболезненными.

А вот другой украинский олигарх и член «Оппозиционной платформы» — Вадим Рабинович — всё-таки может пострадать от нововведения.

В мае 2018 года бывший тогда нардепом Сергей Каплин опубликовал у себя в Facebook документы из Израиля, свидетельствующие о том, что у Рабиновича — израильское гражданство.

«Наконец мной были получены выданные Министерством внутренних дел Израиля и легализованные в Украине документы о том, что Вадим Рабинович зарегистрирован в Израиле как гражданин этой страны Давид Рабинович, имя отца — Зиновий, имеет удостоверение личности № 303446132, адрес: Израиль, Битани Аарон 4029400», — написал он.

Сейчас эта запись недоступна, но фото документов сохранились в украинских СМИ.

С учётом того что ОПЗЖ раздражает украинскую власть, не исключено, что после принятия законов о бипатридах он может быть одним из пострадавших и вынужден будет отказаться от своего депутатского мандата.

Однако, помимо олигархов, наверняка есть и украинские чиновники, обладающие паспортами других стран. И тут можно вспомнить не только о бывших чиновниках — американских и грузинских «варягах» вроде Ульяны Супрун, Натальи Яресько и Михаила Саакашвили.

«Сейчас среди наших "оппозиционеров" — взволнованное оживление: есть реальный шанс получить по милости президента дипломатический паспорт и поехать за границу, чтобы "бороться за Украину" там — в роли послов», — ещё в 1992 году писал лидер запрещённой в РФ организации «Тризуб имени Степана Бандеры» Василий Иванишин.

Прошли десятилетия, и ситуация не изменилась. Уже при президентстве Зеленского после нескольких месяцев работы вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Вадим Пристайко запросился на покой. Как сообщали СМИ, Пристайко просил, чтобы его отправили послом в Великобританию. Ястреб приземлился. Почему уходит Пристайко и появятся ли в Кабмине Украины новороссы © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Это было неспроста: его сыновья — Владимир и Андрей — получали среднее образование в Канаде. При этом Владимир родился в Сиднее. В Канаде жила и жена Пристайко Инна. С учётом того что Канада и Австралия являются членами Содружества, возглавляет которое королева Великобритании Елизавета II, вопрос с получением семьёй Пристайко британского подданства можно считать решённым.

И вряд ли он обменяет его на возможность занимать какие-то должности на Украине. Хотя украинские чиновники, в отличие от олигархов, всё же зависят от своих должностей, которые их кормят. Поэтому не исключено, что чиновничество будет до последнего оттягивать с уведомлением о втором гражданстве. Или — лоббировать послабления для владельцев паспортов западных государств.

В любом случае бипатриды на Украине не будут равны.