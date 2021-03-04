Путин едет в Севастополь спасать город от засухи

В Севастополе закончилось строительство водозабора на реке Бельбек. Это сооружение позволит забирать паводковые воды, чтобы обеспечить город-герой влагой во время засухи. Открытие и торжественный пуск водозабора 18 марта посетит президент России Владимир Путин

— Сегодня на объекте проводят пусконаладочные работы по электрической части. Водозабор уже запустили в эксплуатацию. Пока еще не закончено благоустройство территории, но на днях и этот вопрос будет решен. Также предстоит провести промывание трубопровода, вода в который была подана уже 2 марта, — сообщил вице-губернатор Севастополя Николай Жигулин.

Напомним, из-за засушливой погоды и отсутствия обильных осадков в Севастополе запасы в Чернореченском водохранилище сильно сократились. Когда весь Крым начал переходить на почасовые графики подачи воды, Севастополь тоже готовился ввести ограничения. Но позже власти города решили выйти из ситуации другим путем.

Зимняя засуха в Крыму. Меньше воды — больше дела © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк Владимиру Путину поднял губернатор Севастополя Михаил Развожаев еще в начале сентября 2020 года. Он попросил помощи в финансировании проектов, которые должны были устранить дефицит воды в регионе.

Инициатива Развожаева была поддержана, и президент поручил правительству начать строительство водовода на реке Бельбек, а также перебросить воду из Кадыковского карьера в Чернореченское водохранилище. Из федерального бюджета на этот план спасения выделили 5 миллиардов рублей. Строительство началось осенью 20-го года и длилось почти шесть месяцев. Военные работали круглосуточно в три смены, чтобы вовремя все закончить.

Для водозабора специалисты применяли уникальную плавучую понтонную водонасосную станцию, сделанную по индивидуальному заказу. Использовали исключительно отечественные высоконапорные насосы. Всего в составе водозабора числится несколько точек — накопительный бассейн емкостью 150 тысяч кубометров, дренажная канализация, водомерный узел, линейный водовод и сопутствующая инженерная инфраструктура.

Водная блокада Крыма: как противостоят гуманитарной агрессии Украины © скриншот видео Украина.ру (источник - Ruptly)

Острый дефицит воды Крым почувствовал еще в конце 2019 года. Специалисты давали неутешительные прогнозы — маловодное положение ждет республику и в 2021 году. Из-за пересохших водохранилищ графики почасовой подачи воды летом ввели в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Осенью по часам начали давать воду в Алуште. Давление в системе снизили в Белогорске и Евпатории. В Ялте сначала стали отключать воду по ночам, а затем и вовсе перевели город на график, чтобы сэкономить ресурс для курортного сезона.