Губы Лорак и мовный скандал: шоу-бизнес за неделю с 25 по 29 января

Последняя неделя января ознаменовалась для украинского шоу-бизнеса радостной новостью - закончился усиленный карантин, введенный в стране из-за COVID-19. Многочисленные артисты могут постепенно возвращаться к своим прямым обязанностям - развлекать публику и своих поклонников, не забывая про скандалы и всяческую раскрутку собственного имени

Телескандалы

«Старые вонючие бабки»: украинский «Голос» попал в скандал © Голос страны/Инстаграм

Причина оказалась в недовольстве людей новой политикой канала в размещении материалов в сети. А именно — теперь пользователи видят в интернете только сами номера, без обсуждения и решения судей, посмотреть полную версию можно только по телевизору. Причем коснулось это и тех, кто оформил платную подписку, такие зрители заявили, что за их деньги они «получили лишь огрызки».

«Верните комментарии судей, пожалуйста!!!!!», «Верните старый формат. Нет понимания к какой команде относится каждый участник, нет информации по самим участникам», «Каналом управляют старые вонючие бабки? Решили приковать современные реалии обратно к телекам? Ограниченное, недальновидное мышление», — отреагировали зрители программы.

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Отдельные пользователи предположили, что причиной такого усеченного размещения материалов могло стать желание канала заставить людей смотреть телевизор из-за падающих рейтингов.

Посмеёмся или поплачем? Когда деньги для Украины важнее войны © Facebook, Лига Смеха

Свое появление на российском телевидении участники «Дизель-Шоу» пока никак не прокомментировали, при этом украинские медиа, ссылаясь на соцсети, написали, что поклонники комиков таким положением дел раздосадованы и считают, что юмористы так поступили из-за больших денег.

Споры о языке и судьбе Украины

Спорами о доле Украины закончилось на этой неделе даже обсуждение внешнего вида украинской певицы Ани Лорак в социальных сетях. На очередной пост звезды Instagram одни ее фанаты отреагировали возмущением на степень «обколотости» лица артистки, других обсуждение губ привело в бешенство, ведь «есть проблемы посерьезнее».

«Лучше бы Богу молились за страну свою, чем поклонятся губам Лорак», — написала одна из подписчиц певицы своим «коллегам» по сети.

Кстати, исполнительница Лорак, несмотря на регулярные нападки радикально настроенных жителей Украины на своих же артистов, все-таки приобрела в Подмосковье особняк поближе к российским звездам Григорию Лепсу, Стасу Михайлову и Анастасии Волочковой.

А вот украинская ведущая, которая не может похвастаться таким тылом от «патриотов», Снежана Егорова не боится открыто выражать свою позицию по важным для страны темам. Например, о законе об украинском языке в сфере обслуживания. На эту «перемогу» националистов у себя в Facebook ведущая отреагировала так.

«-"Мама, а зачем мне учить украинский язык?" — "Потому что без него, сынок, ты не сможешь работать официантом"», — картинку с таким текстом выложила Егорова.

Ее пост вызвал настоящий спор в сети, одни подписчики высказались в поддержку украинского языка, другие заявили, что новый закон лишь отвлекает внимание населения от реальных насущных проблем страны.

«Я за английский, если не русский, значит, английский! До этого беспредела ничего не имела против украинского. Стихи Шевченко на память знаю еще со школы. А вот теперь из принципа — бойкот!», «Какая разница, на каком языке просить милостыню? Или украинцу больше подадут?» — прокомментировали подписчики.

Норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступила в силу на Украине в субботу, 16 января. Теперь все поставщики услуг обязаны обслуживать потребителей исключительно на украинском языке.

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Из Украины в США

Тем временем, пока в стране обсуждают, на каком языке разговаривать с парикмахером или спрашивать у продавца, где лежит нужный товар, отдельные граждане раздираемого противоречиями государства принимают решение покинуть родину.

На прошедшей неделе фигурист из Одессы, серебряный призер Юношеских Олимпийских игр-2012 Ярослав Паниот объяснил, почему сменил спортивное гражданство Украины на американское.

По его словам, перед Гран-при в Японии он серьезно травмировался и просил свою федерацию о праве сняться с соревнований. На что получил ответ, что откататься придется с любым результатом, так как «все расходы оплачены», а уж потом восстанавливаться, минуя запланированное участие в чемпионате Украины. Однако по приезду на родину спортсмену заявили, что и чемпионат нельзя пропустить.

«Я у них спрашиваю: "А как же наш уговор?" А они мне: "А какой уговор?" И вот это была последняя капля моего терпения, вот этих всех недопониманий, обманов. И в этот момент я решил поменять Украину на Америку», — сказал Паниот.

Потери недели

Ознаменовалась прошедшая неделя для Украины потерей еще нескольких именитых сограждан: сразу три представителя шоу-бизнеса умерли за последние дни.

Сердечный приступ убил известную украинскую актрису © theatre.love Ирины Токарчук. Знаменитая одесситка скончалась в возрасте 60 лет.

Практически параллельно СМИ написали и о смерти звездного стилиста с Украины Александра Шевчука. Он скоропостижно скончался в возрасте 54 лет, и через некоторое время после случившегося друзья стилиста заявили, что видят в его кончине криминальный след.

Приближенные к Шевчуку люди рассказали, что накануне своей смерти он проводил время с двумя мужчинами, которые позже позвонили его давней подруге и попросили приехать, потому что хозяин квартиры «чувствует себя плохо». Медики выяснили, что причина недомогания была в инородном предмете в прямой кишке, его изъяли, но усилия врачей не принесли результата.

«Смерть Саши на твоей никчемной совести и твоего нового бойфренда. Это вы так поиздевались над ним. Вы грохнули Сашу. Полицейские и суд должны вами заняться», — процитировали различные СМИ высказывание друга Шевчука, адресованное одному из гостивших у стилиста мужчин.

Александр Шевчук сотрудничал с такими артистами, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Наташа Королева, Татьяна Овсиенко, Лариса Долина и другими. При этом своей семьи не имел, поэтому почти сразу после его смерти клиентка и подруга Шевчука Лайма Вайкуле заявила, что возьмет на себя похороны.

Во вторник, 26 января, стало известно еще об одной потере украинского шоу-бизнеса: умер врач-фониатр Леонид Тринос, помогавший своим звездным соотечественникам владеть голосом и учивший их вокалу. Доктору было 84 года.

Сам фониатр имел музыкальное образование и четверть века был действующим оперным певцом, а потом переквалифицировался в педагога по вокалу. Среди его учеников оказались Наталья Могилевская, Елена Власова и Вера Брежнева.

Постановкой голоса Триносу обязано еще больше знаменитых украинских вокалистов: Таисия Повалий, Святослав Вакарчук, Виктор Павлик, Александр Розенбаум, Валерия, Анжелика Агурбаш, Ирина Понаровская, София Ротару.

Особняк Ротару

Певица на сцене уже почти 60 лет, и за это время успела хорошо заработать своим голосом. Дома, яхты и другие блага Ротару нередко становятся темами новостей. В конце прошлого года певица выставила на продажу свою недвижимость в Крыму, в том числе отель в Ялте за рекордные 12,5 миллиона евро (1 миллиард 146 миллионов рублей).

Журналисты подсмотрели за жизнью Ротару с воздуха — видео © Пресс-служба телеканала «Россия 1» | Пресс-служба телеканала «Россия 1» | Перейти в фотобанк

Современная техника позволила оценить дом певицы в 1412 квадратных метров, облагороженную территорию вокруг него и даже рассмотреть припаркованный рядом белый автомобиль Range Rover.