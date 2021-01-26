Украинский стендап-комик Андрей Щегель летом 2019-года переехал с Украины в Белоруссию, чтобы стать резидентом Stand Up Comedy Hall, и не пожалел. Об этом он рассказал в интервью Depo.ua 26 января

Комик рассказал, что сменить место жительства ему предложили организаторы Stand Up Comedy Hall, он все обдумал, посоветовался с женой, и в итоге семья переехала. Белоруссию Щегель оценил как безопасную и комфортную страну возможностей.

«Оказалось, что если у тебя появляются деньги и тебе не обязательно думать о жлобах, патриотизм ничего не стоит, потому что страна, в которую ты переехал, дает тебе больше, чем твоя родина», — заявил комик.

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По его словам, в Белоруссии стендаперы могут не только спокойно делать свое дело, но и лучше зарабатывать, ведь страна в целом богаче, чем Украина, даже по уровню ВВП на душу населения, а значит, покупательная способность и, как следствие, интерес к концертам выше.

Оценил Щегель и разницу между украинским стендапом и юмором других стран. На его взгляд, комиков с его родины можно отличить по темам шуток: «революция достоинства, патриотическое сознание и противостояние с Россией».