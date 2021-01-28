По задумке авторов шоу, детективы, в роли которых выступают медийные персоны Украины, должны отгадать, кто именно вышел на сцену в «маске», а точнее костюме какого-то животного или героя.
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На прошлом эфире члены жюри чуть не поругались из-за человека, скрывавшегося за образом свеклы, а в этот раз камнем преткновения стала коза.
«Я сказал бы, что это Оля Полякова, но она тут», — сказал Андрей Данилко.
Однако увидев в ответ возмущенный взгляд певицы, Данилко осекся, сказав: «Ну а что, яркая, смотри».
Костюм козы создала дизайнер Леся Патока, которая завила, что в этой маске она хотела соединить украинскую аутентичность и роскошный блеск.
Когда героиня, скрывающаяся за образом копытного, запела, детективы Полякова и Настя Каменских начали активно подпевать и танцевать рядом с Данилко.
«Девочки, идите туда. Вы застесняли меня опять. Вот вам нравится меня стеснять!» — заявил он.
Украинское шоу «Маска» является репликацией американской программы The Masked Singer. Детективами проекта стали Андрей Данилко, певицы Оля Полякова и Настя Каменских и продюсер Dzidzio.