Украинский артист Андрей Данилко, который сейчас работает детективом нового шоу «Маска», в очередной раз попал в сложную ситуацию на съемках программы, написали «События недели» 27 января

Данилко проговорился, что давно женат © Андрей Данилко/Инстаграм

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На прошлом эфире члены жюри чуть не поругались из-за человека, скрывавшегося за образом свеклы, а в этот раз камнем преткновения стала коза.

«Я сказал бы, что это Оля Полякова, но она тут», — сказал Андрей Данилко.

Однако увидев в ответ возмущенный взгляд певицы, Данилко осекся, сказав: «Ну а что, яркая, смотри».

Костюм козы создала дизайнер Леся Патока, которая завила, что в этой маске она хотела соединить украинскую аутентичность и роскошный блеск.

Когда героиня, скрывающаяся за образом копытного, запела, детективы Полякова и Настя Каменских начали активно подпевать и танцевать рядом с Данилко.

«Девочки, идите туда. Вы застесняли меня опять. Вот вам нравится меня стеснять!» — заявил он.

Украинское шоу «Маска» является репликацией американской программы The Masked Singer. Детективами проекта стали Андрей Данилко, певицы Оля Полякова и Настя Каменских и продюсер Dzidzio.