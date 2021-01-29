Нефракционный депутат Гео Лерос, ранее исключённый из фракции «Слуга народа», заявил, что на своём дне рождения Владимир Зеленский сообщил о намерении выдвигаться на второй срок. Определённые намёки такого рода позволял себе и сам Зеленский, говоривший, что одного срока для реформ ему не хватит. Это сенсация, но что за ней скрывается?

Начнём с моментов более или менее очевидных.

Во-первых, Зеленский изначально обещал, что останется президентом только на один срок.

Ну, это дело такое. Президент — хозяин своего слова. Захотел — дал, захотел — назад забрал.

Во-вторых, насколько можно судить, Зеленский устал от политики, а президентство не дало ему того, чего он хотел.

Это момент сугубо субъективный. Сказать, действительно ли дело обстоит так, или нам просто так кажется, нельзя. Пётр Порошенко, прирождённый политик, в последние полгода своего правления тоже вёл себя не совсем адекватно, и можно было подумать, что он не может далее быть президентом. Но это, понятно, не так — просто устал человек. Бывает. Избиратели дали ему отдохнуть.

К тому же вряд ли кто-то может с уверенностью сказать, чего именно Зеленский ожидал от президентства и что именно из полученного его удовлетворило. Одно можно сказать точно — желание власти относится к числу тех желаний, которые в случае их исполнения существенно искажают мотивы. Подозреваем, что то, чего Зеленский хотел в позапрошлом году, сейчас он уже не хочет. Даже если получил искомое.

В-третьих, есть силы, которые Зеленским довольны, будут его поддерживать и, возможно, даже подталкивать к новому президентскому сроку.

В первую очередь это обобщённый Запад — США и ЕС. С Зеленским оказалось сотрудничать гораздо удобнее, чем с Порошенко. Он довольно популярен (был ещё недавно), энергичен, не имеет особых интересов «в этой стране» (во всяком случае развал украинской экономики его не очень волнует — он даже не стал менять закон о языке, напрямую задевающий его собственные коммерческие интересы), лишён инстинкта самосохранения и чувства самоуважения (последнее, впрочем, украинским политикам противопоказано).

Идеальный туземный царёк для колонии.

В-четвёртых, любой президент к середине своего первого срока становится немного «хромой уткой».

Срок полномочий истекает, и элиты потихоньку начинают переориентироваться на преемника. В данном случае это тем более актуально, если учесть, что Зеленский в принципе показал себя слабым президентом (особенно хорошо это видно на примере отношений с региональными элитами), а сейчас ещё у него и рейтинг посыпался…

Какие выводы можно сделать из всего этого набора фактов?

1. Зеленский, скорее всего, на второй срок не пойдёт.

2. Если Зеленский на второй срок пойдёт, то почти наверняка проиграет. Сейчас его шансы на победу очень высокие, но определяется это тем, что его наиболее сильные оппоненты представляют всю ту же старую элиту, от которой украинцы устали, а сам Зеленский ещё не растерял той общественной поддержки, которая у него была в позапрошлом году. Но к моменту очередных президентских выборов многое поменяется.

3. Так или иначе, но действие «эффекта хромой утки» (усиленный падением рейтинга) надо каким-то образом ослабить. Ослабляют его традиционно заявлением о выдвижении на второй срок, даже если такого намерения на самом деле нет. Учитывая упомянутые выше обстоятельства, желательно, чтобы с таким заявлением выступил не сам Зеленский, а кто-то ещё.

Можно даже предположить, что информация специально была подброшена именно Леросу, который с президентской командой разругался и потому доверие к которому выше. Это, правда, маловероятно — на столь тонкую политическую игру нынешнее окружение Зеленского не способно.

Тем не менее, вброс осуществлён, и объективно он работает в пользу действующего президента.