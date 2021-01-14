До 15 января Госдеп планирует опубликовать «чёрный список» европейских компаний, задействованных в проекте. Символично, что именно в этот день должна возобновиться прокладка труб СП-2 в Балтийском море

Расширенные санкции против проекта вступили в силу

1 января 2021 года вступили в силу положения оборонного бюджета США, которые включают расширение санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Это произошло после того, как Сенат США преодолел вето президента Дональда Трампа на этот документ, наложенное 23 декабря минувшего года, — правда, по другим причинам. Санкции против СП-2 были расширены на компании, предоставляющие необходимые для завершения строительства или эксплуатации газопровода услуги: страхование, модернизацию, испытания и сертификацию.

«Северный поток – 2» в 2020 году: несмотря ни на что, проект достраивают © REUTERS, Maxim Shemetov/File Photo Игорь Юшков высказал мнение, что европейские компании не станут нарушать санкции и заниматься сертификацией «Северного потока — 2», потому для этой цели лучше привлечь российскую компанию. По мнению аналитика, для сертификации проекта в качестве варианта, который будет приемлем и для Европы, и для России, можно будет привлечь отечественную компанию, поскольку со стороны ЕС для этого нет никаких ограничений.

Европа поддерживает реализацию проекта

Подтвердило эти слова российского эксперта и сообщение Датского энергетического агентства (DEA) о том, что возобновление укладки труб «Северного потока — 2» в водах Дании начнется в середине текущего месяца.

«Вчера Датское энергетическое агентство получило график дальнейшего строительства «Северного потока — 2». Работы по укладке трубопровода планируется возобновить в датских водах 15 января 2021 года», — отметил глава пресс-службы ведомства Туре Фалбе-Ханссон 7 января.

А Датское морское агентство (DMA) ещё в конце декабря минувшего года опубликовало предупреждение морякам, что с 15 января планируется возобновить строительство СП-2 в датских водах. Разрешение же на эксплуатацию газопровода Дания выдала ещё в октябре.

«Северный поток – 2»: Путин уверен, что строительство газопровода будет закончено, а российская баржа «Фортуна» уложила первые километры труб © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

«Nord Stream 2 AG приветствует планируемое создание Stiftung Klima-und Umweltschutz MV (Фонда защиты климата и окружающей среды) правительством земли Мекленбург — Передняя Померания», — заявили сразу же после этого решения властей немецкой земли представители компании-оператора проекта «Северный поток — 2».

В Nord Stream 2 AG готовы внести для работы фонда в общей сложности до 60 миллионов евро, сообщала ранее газета Ostsee Zeitung.

«Независимо от создания фонда, Германии и ЕС по-прежнему необходимо согласовать меры, с помощью которых они могут защитить себя в будущем от государств, которые пытаются отстоять свои экономические интересы с помощью санкций, противоречащих международному праву», — заявил глава комитета Бундестага (парламента) ФРГ по энергетике Клаус Эрнст.

Ранее депутат Бундестага Вальдемар Гердт назвал отказ от СП-2 «самоубийством».

«Недостаток энергетики огромнейший. «Северный поток — 2» не покроет потребности Германии в энергетике. А представляете, если мы его ещё и не запустим? Это полный абсурд, это полный бред», — сказал законодатель и напомнил, что в течение 2021 года в Германии должны прекратить работу три атомные электростанции, из-за чего политическое решение по СП-2 может привести к экономическому коллапсу. Хотя бы по этой причине запуск «Северного потока — 2» стратегически необходим, считает депутат.

В свою очередь, в федеральном правительстве Германии информацию о создании вышеупомянутого фонда «приняли к сведению».

«Мы, конечно, приняли сообщение к сведению, но… в случае «Северного потока — 2» речь идет об экономическом проекте, поэтому у нас нет повода для участия в актуальной дискуссии. Наша принципиальная позиция остается неизменной, это же касается нашей позиции в отношении экстерриториальных санкций, которые направлены против немецких и европейских предприятий», — сказала заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Она добавила, что вопросы следует адресовать властям федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, так как инициатива исходит именно от них.

Госдепартамент США запугивает европейские компании

«Северный поток – 2»: Меркель считает правильным завершение проекта, поставки газа по нему могут начаться в 2021 году © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Мы пытаемся проинформировать компании о риске и убедить их уйти, пока не стало слишком поздно», — рассказал один из собеседников агентства.

Госдепартамент, как ожидается, выпустит 14 или 15 января доклад о компаниях, которые, по его мнению, задействованы в строительстве СП-2. Организации, которые могут быть в списке, включают в себя предоставляющие страховку, содействующие прокладке труб или занятые в оценке оборудования проекта.

Как указывает источник агентства, в отчете среди прочих может быть упомянута швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group. В свою очередь, в этой страховой компании отказались информировать сообщение Reuters.

«В Zurich Insurance действует всеобъемлющая система нормативно-правового соответствия, и она стремится полностью соблюдать все применимые правила санкций. Мы не комментируем отношения с конкретными клиентами», — говорится в сообщении страховщика.

«Фортуна» и «Академик Черский» готовы возобновить укладку труб

При этом суда, занятые в прокладке труб «Северного потока — 2», прибывают в немецкий порт Висмар, где находится трубоукладочная баржа «Фортуна». По данным Vesselfinder и Marinetraffic, сюда уже прибыло из порта Мукран судно снабжения «Эрри», которое сейчас стоит у «Фортуны». Также в Висмаре находится другое судно снабжения — «Катунь», которое уже буксировало «Фортуну» в декабре в район острова Рюген, где баржа достраивала участок СП-2 протяженностью 2,6 километра в немецких водах. Согласно упомянутому выше сообщению Датского морского агентства (DMA), достраивать газопровод в датских водах будет именно «Фортуна».

Однако российский трубоукладчик «Академик Черский», который более месяца проводил испытания оборудования в российской части Балтики, 7-11 января находился в месте достройки СП-2 в датских территориальных водах. Туда же с рейда у немецкого порта Мукран подошло многоцелевое судно «Балтийский исследователь», которое проводило мониторинг дна в районе залегания конца нитки газопровода к югу от острова Борнхольм. Эта нитка идёт со стороны России и уложена на 20 с лишним километров ближе к Германии, чем другая: её длина составляет 47 километров в датских водах, а вместе с еще не уложенным немецким участком — чуть более 65 километров.

Хотя «Академик Черский» 12 января вернулся в порт Калининграда, большинство аналитиков прогнозирует, что это судно будет достраивать СП-2 вместе с баржей «Фортуна» сразу по обеим ниткам, как и предусматривают решения датских регуляторов. Что же касается недостроенного немецкого участка, то в Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии Германии (BSH) сообщали в декабре минувшего года, что рассматривают заявку на работы в январе-апреле 2021 года. С чисто технической точки зрения в случае реализации нынешних планов по достройке газопровода его могут завершить и запустить летом этого года. При этом оператор проекта и «Газпром» не комментируют ход строительства СП-2.

Украина рискует остаться без транзита российского газа

«Северный поток - 2»: 5 декабря возобновлена прокладка трубопровода, несмотря на согласование новых американских санкций против проекта © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Однако, как ни старались в Варшаве помочь своим киевским партнёрам, объём транзитного газа из России через Украину в 2020 году сократился на 38% и составил 55,8 миллиарда кубометров, сообщил 13 января глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. «С одной стороны, «Газпром» заплатил за мощности в размере 65 миллиардов кубометров, потому что в контракте Украина добилась присутствия нормы «качай или плати». С другой — это наименьший показатель за последние 30 лет», — написал Макогон в колонке для издания «Экономическая правда».

Согласно упомянутому контракту, в 2021 году Украина может рассчитывать на оплату за транзит 40 миллиардов кубометров российского газа. Но в случае запуска в эксплуатацию «Северного потока — 2» реальные объёмы прокачки могут быть ниже, что поставит украинскую ГТС на грань технологического существования. Так, с начала 2021 года «Газпром» качает через Украину не более 124 миллионов кубометров в сутки, тогда как в декабре 2020-го этот показатель составлял 183 млн куб. м в день.