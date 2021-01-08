Все, что произошло после 8 июня прошлого года, когда Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП на Смоленской площади, было похоже на очередной большой спектакль с участием знаменитого актера Михаила Ефремова, сына знаменитого советского актера Олега Ефремова. Если бы не гибель человека

Осужденный Ефремов захотел создать российский тюремный театр © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

Ничего удивительного. Это то, что Михаил делал всю сознательную жизнь — терял сознание, с помощью алкоголя и различных наркотиков (сам он, правда, употребление наркотиков сейчас отрицает).

Драматичность произошедшего, личность героя, обстоятельства — кажется, что мы присутствуем на спектакле с очень русским сюжетом.

Драма "Суд и тюрьма Михаила Ефремова".

Но Михаил внезапно стал играть в другом жанре. То ли пьеса абсурда, то ли трагикомедия.

Наваждение или гипноз

Он или его адвокат выбрал нелепую линию защиты. Что Михаил-де ничего не помнит, а за рулем был Некто. Никакого другого человека, как легко выяснил суд, не было. В итоге и Михаил признал свою вину. И теперь из камеры СИЗО пишет жалобы на адвоката и просит пересмотра дела. Уверяет, что не признавал свою вину только под влиянием адвоката.

Сегодня Михаил Олегович объясняет свое поведение "наваждением и гипнозом". "Я проявил слабость и не боюсь в этом признаться".

Скорее всего, так и было. Наваждение или гипноз? Вряд ли. Но особенности личности — да. «Я есть мужик на 200%». Тарзан сделал шокирующее признание о своей измене и Ефремове © Mikhail Popov / wikimedia.org

Марс квадрат Уран

Это крайне импульсивный человек, способный на нелепые поступки.

Независимость. Дерзость. Бунтарство. Эгоизм как движущий мотив действий.

Импульсивность невероятная.

С ним постоянно происходят какие-то неожиданности. Рядом с ним закручиваются эмоциональные вихри. Работать может только рывками. Но очень работоспособен в момент "рывка". Кстати, этот аспект напрямую говорит об опасности аварий на дорогах. Жажда скорости, неожиданные зигзаги — и в жизни, и за рулем.

Ему лучше вообще самому не садиться за руль ни в каком состоянии. И даже в машине с другим водителем есть опасность попасть в аварию — больше, чем у других людей.

Наверное, для актера, который обязан иметь лабильную психику, это хорошо. Но для обычной жизни, особенно для близких — невыносимо. Недаром жена его рассказывала, что сделала в квартире звуконепроницаемые двери. Чтобы дети не слышали папу, который часто пребывает дома в странном состоянии со странными знакомыми. У человека — оригинальные, странные, причудливые друзья. Окружение необычайное. Многих можно было увидеть во время суда.

Шут и балаган

Ищенко VLOG. Тюрьма или условный срок: какого наказания заслуживает Михаил Ефремов? © Скриншот из видео Украина.ру

Это был даже не театр абсурда, а какой-то шутовской балаган.

Кого только не было возле суда в эти дни!

Бабушки со значками "Михаил не виноват". Крики "Миша, покайся!". С другой стороны — "Свободу Ефремову!".

Маги, проводившие обряды.

Клоуны.

Барабанщицы в гусарской форме, которые, естественно, барабанили вовсю.

Вечный Джигурда.

Казалось, это появились какие-то бесы, которые хотят ввергнуть Михаила во тьму. Откуда они материализовались? Кто их призвал?

А это аспект Хирон оппозиция Плутон. Михаил — человек, который может внушить зрителям что угодно. Такова сила его обаяния и воздействия на толпу. Это "аспект экстрасенса".

Но экстрасенс-то оказался в дымину пьяным. Даже если приходил на сам суд трезвым. Вот "бесы" и материализовались.

На этом фоне камера для курящих в СИЗО "Водник" — лучшее, что могло случиться с Михаилом.

Такое впечатление, что он вообще впервые в своей жизни протрезвел.

"Молись, Мишка, молись!" — кричала вслед уходящему в наручниках Ефремову его жена. Потом она села на скамейку и заплакала.

Софья Кругликова, жена Ефремова, явно не была персонажем общего шутовского балагана. У нее было свое объяснение этой истории.

"Остановиться он сам не умеет, он человек слабый, — рассказывала на суде жена Михаила. — Тогда его привозят. Знаете, повеселились и бросили, и привезли мне…"

То есть виноваты "другие".

Но увы, это не так. Никаких "других" нет. Никто не заставлял Михаила пить.

Как никто и не сидел за рулем автомобиля Михаила.

"Энергетические дыры"

После ДТП Ефремов то записывал видео с пафосными словами — "Нет больше Михаила Ефремова".

То писал стихи, посвященные Сергею Захарову.

То говорил: "Я артист, клоун, я не оппозиционер, я не имею отношения к политике".

На вопрос, узнает ли он себя на видео с места аварии, говорил, что не уверен, и вдруг отвечал: "Это мистер Хайд. Который с Джекилом".

Журналистам не терпелось увидеть, что он писал на листе бумаги во время суда.

Там оказался рисунок с Кремлем и привязанными к нему воздушными шариками. И заячьи ушки.

Его показания в суде были примерно такими: "Не помню, опохмелился, выпил около литра водки, поехал искать пиво, и я не понимаю, откуда в моей крови нашли наркотики".

И резюме: "Я ничего не помню".

И знаменитое: в ролике с места событий якобы вырезали "не". Я говорил: "Я не виноват", а журналюги вырезали "не".

На просьбу адвоката продемонстрировать, как он надевал ремень безопасности, Ефремов отвечал: "Слишком дорого стоит мой съемочный день".

(Кстати, съемочный день Ефремова стоит (стоил) около 2000 долларов.)

Почему не выражал соболезнования семье погибшего? "Я выражал неоднократно, но журналисты все вырезали".

Почему сказал психиатру, что употребляет наркотики постоянно, а теперь говорит, что не употребляет? "Я говорил так, чтобы было приятно психиатру".

Суд превратился в шоу.

Михаил сам, как судья, задавал вопросы свидетелям типа "Почему вы отводите глаза?".

Приходил в футболке с надписью "Православие или смерть".

Просил отправить его в институт имени Сербского для "восстановления памяти".

Говорил судье: "Бог вам всем судья".

Кричал в зал: "Расисты, слушайте меня!"

Даже приглашенные эксперты вдруг начинали говорить про "энергетические дыры и сгустки энергии", которые в тот день сгустились над Смоленской площадью.

Не говоря уже про его адвоката Эльмана Пашаева, который упивался своими минутами славы. И которого, в результате бесконечного самовлюбленного пиара, на год лишили статуса адвоката.

Ефремов чувствовал себя как рыба в воде. Это кривлянье — его обычная жизнь.

Марс квадрат Хирон

Весь этот шутовской балаган, который выл, визжал и улюлюкал под дверями суда, — это, можно сказать, отображение некоторых внутренних особенностей Михаила.

В гороскопе человека одни и те же конфигурации проявляются на разных "этажах". Они описывают и внутреннюю жизнь человека. И внешнюю, социальную реализацию. И тех людей, которые рядом с ним.

Особенности поведения и особенности внутреннего устройства личности.

Почему именно суд над ним собрал всех городских сумасшедших?

Что заставляло его самого продолжать кривляться во время суда?

Марс квадрат Хирон в карте Михаила — множество ненужных, странных связей и дел.

Невероятная коммуникабельность. Очень странные люди рядом.

Это аспект двуличия, двойных стандартов. Что свойственно и самому Михаилу. То, как он стал выкручиваться нелепым образом. Отказывался от своих слов, не узнавал себя самого на видео.

Это удачливый и обаятельный обманщик. Марс не только в квадрате к Хирону, но и в трине к Юпитеру.

То есть человек может обмануть, но либо это ему сходит с рук, либо все еще и довольны его выходкой.

По сути, это описание актера, лицедея, который вечно надевает чужую личину и делает это крайне успешно.

И на сцене, и в жизни.

Хирон оппозиция Уран, Плутон

Аспекты ловкого политика, авантюриста, игрока. Даже прирожденного мага, экстрасенса.

Никакой мистики. Просто этот человек может легко работать с большими массами людей, с энергией коллективного подсознания. Как это делают все большие артисты. Это харизма и обаяние. Либо дано, либо не дано. Михаилу дано.

В итоге это "дано" и сыграло с ним злейшую шутку. Он привык работать с энергиями толпы, он умеет внушать окружающим то, что ему нужно. Всю жизнь ему везло.

И он привычно ввязался в авантюру.

Золотые ушки

И еще один вопрос: как рядом с ним оказалась совершенно, никак не подходящая его образу жизни женщина? Очень серьезный человек, мать его троих детей.

Женщина, которая рассказывает детям, что "Баба-яга не злая, она несчастная." Ходит с ними в церковь каждое воскресенье.

Дмитрий Дибров дал ей шутливое прозвище Золотые уши России. Жена Ефремова — звукорежиссер, преподаватель в Гнесинской академии, работает еще в нескольких студиях, на концертах. Ездит на гастроли, записывает альбомы музыкантов.

Абсолютно востребованный в своей профессии человек, уважаемый профессионал. Человек, который не употребляет алкоголь.

Софья не использует лак для ногтей и косметику.

"Руки у меня неухоженные, потому что я их не жалею". Она не носит украшений, не увлекается модными брендами.

Удивительно не то, что рядом с Ефремовым оказался адвокат, похожий на балаганного шута.

Удивительно, что рядом с ним оказалась эта женщина. И живут они вместе уже 20 лет.

Адвокат похож на многих и многих собутыльников и товарищей Михаила. Его жена резко отличается, по крайней мере внешне, от женщин его круга:

"Она была актрисою и часто за кулисами играла роль…"

По признанию Софьи, Михаил часто ей говорил:

— Какое счастье, что ты не актриса.

Как получилось, что жизнь их соединила? Скорее всего, Михаилу просто повезло. В его гороскопе есть двойной аспект везения. Марс и Венера в соединении в трине к Юпитеру.

Это аспект легкой жизни. Человеку часто приходят шансы просто так, тогда как другие "выгрызают" их годами. И в любви, и в деньгах, и в работе.

Но почему же брак оказался стабильным, в отличие от четырех предыдущих?

Они познакомились, когда Михаилу было уже около 40 лет. Невероятная влюбчивость и легкость отношения к жизни (по его Венере) остались в молодости. Или продолжились в личной жизни уже не в таких грандиозных масштабах, "за рамками" брака.

Жену в гороскопе символизирует Луна, Венера — это возлюбленная. Луна у Михаила в Деве, в соединении с Плутоном.

Жена его и должна быть очень серьезной женщиной (Дева), очень целеустремленной. Она в большой степени его контролирует и даже подавляет (соединение с Плутоном).

Такой была и мама Михаила. Луна символизирует в гороскопе мужчины и маму, и жену.

При этом, несмотря на все похождения и разгульную жизнь, он испытывает к ней чрезвычайно глубокие чувства (Луна соединение Плутон).

Пять браков

Марс в соединении с Венерой.

В молодости у Ефремова было невероятное количество увлечений.

Пять только официальных браков.

Склонность менять партнеров. Человек не умеет поддерживать ровные долговременные отношения. И выбирает подобных же спутников, не склонных к стабильности.

Кроме того, Венера в квадрате к Урану. Это говорит о невероятной влюбчивости. Внезапно, быстро человек влюбляется, но так же быстро перегорает.

Первый брак Михаила продлился около месяца. Вторая жена была супругой Антона Табакова (сына Олега Табакова), он их и познакомил. Но "вспыхнуло чувство". Жена Табакова развелась с Антоном и стала жить с Ефремовым. Даже ребенок Ефремова родился, когда она еще была замужем за Табаковым, и носил поначалу его фамилию.

Потом была третья жена, четвертая.

Эти "романтические кульбиты" — основа жизни у людей с соединением Марса и Венеры, тем более с квадратом к Урану.

Собственно, вся их жизнь и идет от одного вспыхнувшего чувства до другого.

При этом часто им сопутствует успех в творчестве и в делах.

И работоспособность невероятная. Эту черту Михаила Ефремова отмечают многие.

Солнце квадрат Сатурн

У Михаила были вечные ссоры и разногласия с отцом. Это привело к тому, что они не смогли находиться на одной сцене, и Михаил ушел из театра, в котором они вместе служили 8 лет.

Этот же аспект проявляется на другом "этаже" как постоянный конфликт с любым авторитетом. С властью, с любым начальством, "старшими по званию".

Абсолютно органичным для Ефремова было участие в постановках "Гражданин поэт", где он выступал с критикой власти. В свойственной ему шутовской манере (Марс квадрат Уран).

На угрозу Никиты Михалкова (на съемках фильма "12") "Еще раз напьешься, убью своими руками" — Михаил дерзко ответил: "Вас тогда посадят, и никакие связи вам не помогут".

Но также предсказуемо, что рано или поздно его должно было "сбросить с высоты". Такова суть этого аспекта. Сатурн — планета жестких ограничений.

Солнце соединение Нептун

Может ли Михаил, который всю жизнь "терял сознание" (а пьет он с 13 лет), как он сам пишет, "стать другим человеком"?

Конечно же да.

Любой может стать другим человеком.

Если описать это с точки зрения астрологии, любой аспект можно "повернуть" на благо и можно использовать во вред.

Соединение Солнца с Нептуном в его гороскопе. Это обаяние, харизма, внутренняя теплота, доброта.

То, о чем говорила жена Михаила: "Он отдаст все".

Это возможный алкоголизм. Множество людей в карте имеют аспекты Солнца с Нептуном и не являются алкоголиками. Но склонность к уходу от реальности у всех есть.

Это и глубокая вера в Бога. То, чему может посвятить Михаил Ефремов свою вторую жизнь. "Потерять сознание" можно и таким образом. Забыть про себя. Сделать что-то настоящее, ценное. С такими-то данными.

По крайней мере, в книгах русских классиков такие случаи описаны.