Видеоролик с мужчиной в камуфляже, угрожающим сторонникам венгерской автономии в Закарпатской области и их детям, породил много вопросов

Впервые о появлении этого видео сообщил 29 ноября венгроязычный сайт Karpatalja.ma, уточнив, что «видео было загружено на YouTube два дня назад». Причем, как отмечалось в публикации, у видео было «сербское (szerb) название», что звучит не очень понятно.

Так или иначе, проверить это уже сложно, так как уже по состоянию на 29 ноября, как упомянуто в статье, исходное «видео было удалено из-за языка вражды».

Битва за улицы Украины. Блогера Анатолия Шария неонацисты пообещали убить Миколы Старосты, начало речи не срезано, хорошо слышно «Вы на украинской земле» (произносимой на украинском языке).

Кроме того, заметно, что в большинстве копий обрезан конец видео (присутствующий на канале «Микола Староста»), где после завершения спича мужчина в камуфляже вскинул правую руку в римском салюте — то ли дабы избежать блокировки ролика за разжигание розни, то ли дабы не давать повода обвинять националистов в нацизме.

Если реконструировать оборванное начало так, как это делают украинские журналисты, речь мужчины в камуфляже звучит таким образом: «Вы на украинской земле. Но я знаю его, каждого. Кто из вас получил паспорт или получает какие-то гранты от венгров. Запомните, мы придем к вам, мы повсюду, мы везде. Мы знаем, где вы работаете, где вы живете, где учатся ваши дети. Внимательно следите за своими мыслями и за своими мечтами про автономию. Иначе мы придем за вами и вашими детьми».

Днем 1 декабря, когда информация о видеоролике с угрозами разошлась уже по всем украинским СМИ, на сайте МВД было опубликовано жесткое заявление от имени Арсена Авакова (кстати, действительно хорошо узнаваем стиль речи министра): «Украинское государство жестко преследует нацистов и экстремистов, которые рядятся в патриотов и несут угрозу нашим гражданам. Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, — это враги государства. Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать».

Кстати, как сообщил вслед за Аваковым и глава Национальной полиции Игорь Клименко, возбуждено и уголовное дело по части 1 статьи 161, предусматривающей ответственность за «умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, а также прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или непрямых привилегий граждан по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, по языковым или другим признакам» вплоть до «ограничения свободы на срок до пяти лет».

«Украина — демократическое государство, где не должно быть места для экстремистских высказываний и притеснений граждан по любому признаку. Мы внимательно просмотрели ролик, где неизвестные в масках угрожают украинцам венгерского происхождения, и проводим мероприятия для установления и задержания провокаторов», — говорится в опубликованном на сайте Нацполиции заявлении главы ведомства.

Реакция тем более нервная, что видеоролик с угрозами дает козыри Будапешту, который пытается привлечь внимание Евросоюза к давлению СБУ на венгров Закарпатья.

Террор националистов. «Национальный корпус» заходит на местные выборы «уличным фронтом» © odesa.depo.ua

Вечером 1 декабря, спустя несколько часов (если быть точным — шесть с небольшим) после заявление Авакова, вождь «Правого сектора» Андрей Тарасенко написал на своей странице в Facebook про «попытку дискредитации нашей организации»: «Недавно мы стали свидетелями целого ряда информационных атак против нашей Организации. Апофеозом абсурда стало видео, на котором неизвестный в маске, с красно-черным флагом и с шарфом ПС, угрожает венгерскому населению Закарпатской области этническими чистками. Наше имя сознательно используют для разжигания межнациональной розни… Мы, Провод (так по образцу ОУН называется руководство организации. — Авт.) НВР (Національно-визвольного Руху, то есть Национально-освободительного движения. — Авт.) «Правый сектор», заявляем, что этот человек, как и его видеообращение, не имеют никакого отношения к нашему Движению».

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В вышедшем получасом ранее материале «5» телеканала приведен комментарий Тарасенко, который отказывался считать шарф принадлежащим «Правому сектору», хотя затем сам назвал его таковым: «Никакого вообще отношения ни организация «Правый сектор», ни какие-либо активисты «Правого сектора» не имеют к этому всему. Это не флаг «Правого сектора», это просто красно-черный флаг, и снизу то ли шарфик, то ли что-то такое, то, что у нас продается на каждом шагу. То есть это даже не наша символика официальная».

Судя по всему, для руководства организации в Киеве этот видеоролик оказался полной неожиданностью (возможно, оно вообще узнало о его появлении только от звонка журналистов). Что неудивительно — в Закарпатье «Правого сектора» реально нет уже с лета 2015 года, когда местное отделение откололось от головной организации и ушло в «самостоятельное плавание», а по сути — в никуда. 14 августа этого года полиции сдались последние участники знаменитой перестрелки 11 июля 2015 года в Мукачево со стороны «Правого сектора», скрывавшиеся около пяти лет от следствия.

Официально структуры организации, подчиненные Тарасенко и командиру Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (ДУК ПС) Андрею Стемпицкому, в регионе вроде бы присутствуют. Например, 1-й резервный батальон ДУК ПС-Закарпатье упоминался среди участников националистического «Марша славы героев» 17 марта 2018 года в Ужгороде, организованного «Карпатской Сечью» (об этой организации — далее).

На сайте «Правого сектора» в марте и июне 2019 года публиковались объявления следующего содержания: «Вниманию жителей Закарпатья! Первая резервная сотня Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» приглашает в свои ряды сознательных украинцев!.. Бойцы 1-й РС ДУК ПС постоянно закаляют тело и дух, защищают украинский как на фронте, так и в тылу и меняют историю Украины уже сегодня».

Там был указан и адрес офиса, где находится организация в Ужгороде.

Наконец, в паблике самой упомянутой 1-й резервной сотни ДУК ПС упоминалось, что 24 августа 2019 года она принимала участие в марше ветеранов в Киеве. Пожалуй, это — а еще участие в тренинге, проведенном во Львовской области 12—14 апреля 2019 года, и посещения молебнов — единственные проявления активности закарпатского «Правого сектора» за прошедшие годы. Причем, судя по публикуемым фотографиям, численность этой резервной сотни — хорошо если десяток человек (учтем, что на коллективном фото присутствуют «правосеки» сразу из нескольких регионов).

Характерный момент: хотя «Правый сектор» выдвигал своих кандидатов на местных выборах 25 октября в соседних Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях (а помимо этого — в Киеве, Киевской, Полтавской и Сумской), в Закарпатской области ни один кандидат от партии не зарегистрировался хотя бы в какой-нибудь городской или поселковой объединенной территориальной общине (ОТГ).

Украина.ру проверила по сайту ЦИК — ни в одной. Хотя выборы — отличная возможность дополнительно заявить о себе или, в данном контексте, побороться с «венгерским сепаратизмом» если не через победу своих кандидатов, то хотя бы путем размещения и распространения наглядной агитации, возможности дать интервью, участвовать в теледебатах и т.д.

Вызывает сомнение и момент с приветствием вскинутой в римском салюте рукой — в «Правом секторе» это официально не было принято, хотя отдельные вступавшие в организацию в 2014—2015 годах неонацисты вполне могли такое делать.

Другое дело, что в массе своей они вскоре покинули возглавляемую ныне Тарасенко организацию.

Смущает и то, что видеоролик не распространялся не только через официальные интернет-ресурсы националистических организаций (это могло объясняться опасением уголовного преследования), но и через тот же Telegram-канал «ОпустиВату», который официально не связан ни с одной организацией и который ранее публиковал и видеозаписи избиений активистов «Партии Шария», сделанные нападавшими (а это уже куда более серьезная уголовная статья), и многочисленные фотографии и видеозаписи того, как националисты накануне выборов уничтожают агитационные палатки «Партии Шария», «Оппозиционной платформы — За жизнь» и кандидата в мэры Киева от партии «Наш край» Сергея Шахова (тоже уголовная статья).

Стоит отметить, что есть три ультраправые организации, которые ранее действительно проводили силовые и/или агитационные акции против венгров в Закарпатье, — это действующие непосредственно в регионе «Карпатская Сечь» и местное отделение партии «Свобода», а также базирующееся в Киеве «Братство»*.

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Закарпатское отделение «Свободы» — пожалуй, самая многочисленная ультраправая организация в регионе, причем многие ее активисты прошли АТО в составе добровольческого батальона (реально на уровне роты) «Карпатская Сечь».

География ее деятельности самая обширная. Активисты закарпатской «Свободы» добирались и до карпатских перевалов, где неоднократно оскверняли памятник переходу венгров через эти горы в IX веке, и до пограничного Берегова. Например, на устроенном в центре этого города митинге 12 ноября 2017 года активисты партии и «Легиона Свободы» (скорее символического формирования, в котором числятся все АТОшники-«свободовцы») сорвали венгерский флаг со здания Береговской городской рады, особенно раздражавший националистов, и попытались его сжечь.

«Карпатская Сечь» — возникшая в 2010 году и конкурирующая с закарпатской «Свободой» организация, преимущественно молодежная и более радикальная. Две организации друг с другом подчеркнуто не дружат. В ходе АТО «Карпатская Сечь» тоже сформировала батальон (примерно на уровне роты) и тоже под названием «Карпатская Сечь».

Позиция этой организации двоякая, как у многих адептов белого расизма. С одной стороны, «Карпатская Сечь» выступает за «белый интернационал» и дружит в том числе с венгерскими неонацистами, с другой — она достаточно жестко настроена против любых автономистских действий национальных меньшинств. Известен эпизод, когда 16 марта 2013 года активисты «Карпатской Сечи» и приехавшей в Ужгород С14 избили две группы венгерских туристов за флажки в цветах национального флага на шляпах. Но стоит отметить, что деятельность «Карпатской Сечи» локализована в Ужгороде.

Наконец, «Братство», которое 23 мая 2017 года опубликовало на своей странице в Facebook видеозапись сноса стел с надписями венгерскими рунами, установленных несколькими днями ранее в Береговском и Виноградовском районах, сопровождавшегося избиением охранявших стелы венгерских активистов. Стоит, правда, отметить, что прямо ответственность за организацию упомянутых нападений «Братство» не брало, а могло разместить видеозапись, присланную какой-то закарпатской ультраправой организацией. Хотя при желании можно было съездить из Киева в Закарпатье.

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Однако никто и никогда не пытался маскироваться под членов других организаций. Либо действия совершались открыто от лица какой-то организации, либо маскировались упоминанием того, что это «совершили некие украинские патриоты». Тем более у «Свободы» и «Карпатской Сечи» всегда были нормальные отношения с «Правым сектором», и так «подставлять» побратимов было бы явно некрасивым шагом, ответом на который могли бы стать встречные действия «правосеков» по всей стране.

Опять же, перечисленные выше организации всегда предпочитали действия болтовне, и видеозаписи если и появлялись, то по итогу нападений, а не с угрозами таковых.

Какие в итоге остаются версии?

Во-первых, видеоролик мог снять человек или группа людей, которые когда-то действительно состояли или воевали в «Правом секторе», но давно уже не имеют к нему отношения, хотя считают себя периодически вправе надевать его форму как боевую (точно так же, как отставные десантники). Они давно живут обычной жизнью, тут начитались в интернете новостей про «венгерский сепаратизм» и решили «что-то сделать», подумали и решили записать ролик.

Отметим важный момент: мужчина в камуфляже на видео не говорит от лица «Правого сектора», не называет себя его членом и даже не упоминает эту организацию, хотя логично было бы начать речь словами «Мы, представители такой-то организации…». С некоторой степенью допущения эти же активисты могли быть участниками описанного выше нападения на венгров под Берегово (интересно и совпадение локации) 23 мая 2017 года.

Во-вторых, это могла быть провокация. Тем более что видео моментами походит на постановочное, словно его снимал человек, представляющий себе «Правый сектор» по роликам 2014 года и разоблачительным фотографиям про «фашистов» в интернете.

Но чья провокация и, главное, с какой целью? Появление видео не могло быть ответом на обыски у венгерских организаций, проведенные СБУ (чтобы дать Будапешту повод вмешаться и потребовать внимания всей Европы к региону, где угрожают этническими чистками), потому что обыски прошли 30 ноября, а видео было размещено на YouTube еще 27 ноября. СБУ накануне обысков у венгерских организаций тоже было незачем выставлять закарпатских венгров национальным меньшинством, терроризируемым неонацистами.

В общем, логичных версий не находится.

* Организации запрещены Верховным судом РФ.