Заседание совета открыл спикер Дмитрий Разумков, который считает, что решение КС «привело к достаточно серьезному конфликту и дисбалансу, который мы наблюдаем сегодня в обществе, вертикали антикоррупционной деятельности, в системе принятия решений по вступлению в свои полномочия вновь избранных представителей местных властей».
Александр Корниенко («Слуга народа»): «Деятельность Конституционного суда — это публичный проект заговора старых элит, олихархата, "пятой колонны", которые не смогли триумфально зайти в областные советы, как они планировали, и перешли к плану "Б" — расшатывать ситуацию в стране через подобные решения Конституционного суда, которые ставят под сомнение ключевые для украинцев достижения после Революции Достоинства, это в первую очередь реформа антикоррупционных органов».
Юрий Бойко («Оппозиционная платформа») выступил однозначно на стороне КС.
Во-первых, он крайне критично относится к деятельности антикоррупционных органов: «Они все были замешаны в многочисленных скандалах, взаимных обвинениях, скандалах по преувеличению себе заработной платы, и люди потеряли к ним доверие уже давно, потому что они не видели реальной борьбы с коррупцией, а шла просто конкуренция между собой».
Во-вторых, поданный президентом законопроект фактически означает конституционный переворот, поскольку «Конституционный суд является независимым органом, который должен принимать решения без какого-либо политического давления».
Ирина Геращенко («Европейская солидарность») выступила и против КС, и против президента.
С одной стороны, само решение спровоцировано старыми элитами, а назначенные Порошенко судьи выступили против решения (это, кстати, правда).
С другой стороны, она против ликвидации Конституционного суда.
Резюме: «Мы призываем, чтобы парламент честным способом (…) назначил ту комиссию, которая будет выбирать профессиональных независимых судей Конституционного суда, и принять законодательство, которое восстанавливает ответственность за недостоверное декларирование и восстанавливает также полномочия всех антикоррупционных органов».
Забавно, что, защищая антикоррупционеров, она специально подчеркнула, что НАПК всех представителей старой власти проверяла и ничего не нашла. По логике, это как раз должно свидетельствовать о крайней неэффективности электронного декларирования…
Юлия Тимошенко («Батькивщина») выразила мнение, что решение КС — самооборона. Когда КС принял к рассмотрению дела о продаже земли и др., «на Конституционный суд обрушилось все уголовное лобби, которое не хочет, чтобы реально эти законы были признаны неконституционными».
«Батькивщина», соответственно, с одной стороны, выступает за восстановление электронного декларирования, а с другой — в защиту Конституционного суда.
Ярослав Железняк («Голос») считает, что решение КС подстроили «пророссийские силы и приспешники олигархов». Потому надо срочно восстанавливать электронное декларирование и решать, что делать с КС, пока он не принял решения по земле и языку.
Тарас Батенко («За будущее») обратил внимание на крайне низкое качество принятых в турборежиме законов, чьё соответствии Конституции многих интересует, а также на неконституционные действия президента и неадекватность реакции НАПК, которая закрыла доступ к своей базе без каких-либо оснований. Сейчас же нужно внести изменения в законодательство с тем, чтобы исключить антиконституционные нормы.
Сергей Шахов («Доверие»): «Какой смысл защищать антикоррупционную систему, которая за два года не поймала ни одного коррупционера? Какой смысл отстаивать Конституционный суд, который постоянно чихает на Конституцию?»
Резюме:
Из семи фракций и групп парламента на стороне президента против Конституционного суда выступили три. Правда, ни ЕС, ни «Голос» не готовы поддержать его публично и безоговорочно. С другой стороны, они мыслят логично — главной угрозой «достижениям Революции Достоинства» сейчас является суд.
Пять фракций высказались за восстановление электронного декларирования, но только представитель группы «За будущее» указал, что новый формат электронного декларирования должен соответствовать Конституции.
В этих условиях компромиссным может стать законопроект спикера Разумкова, в котором предлагается восстановить работу НАПК, но не в отношении судей. Относительно статуса последних Кабмин должен предложить свои изменения в законодательство. Правда, в проекте Разумкова не затронуто другое суждение КС — о том, что ответственность за нарушения, связанные с электронным декларированием, должна быть не только уголовной.