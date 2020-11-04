В понедельник, 2 ноября, состоялось заседание согласительного совета парламента. Обсуждался вопрос: как именно реагировать на происходящее вокруг Конституционного суда? Реагировать надо, поскольку этого требует президент, внёсший законопроект об отмене решения КС. По имеющейся информации, его готовы поддержать не более 180 депутатов

Заседание совета открыл спикер Дмитрий Разумков, который считает, что решение КС «привело к достаточно серьезному конфликту и дисбалансу, который мы наблюдаем сегодня в обществе, вертикали антикоррупционной деятельности, в системе принятия решений по вступлению в свои полномочия вновь избранных представителей местных властей».

Александр Корниенко («Слуга народа»): «Деятельность Конституционного суда — это публичный проект заговора старых элит, олихархата, "пятой колонны", которые не смогли триумфально зайти в областные советы, как они планировали, и перешли к плану "Б" — расшатывать ситуацию в стране через подобные решения Конституционного суда, которые ставят под сомнение ключевые для украинцев достижения после Революции Достоинства, это в первую очередь реформа антикоррупционных органов».

Юрий Бойко («Оппозиционная платформа») выступил однозначно на стороне КС.

Во-первых, он крайне критично относится к деятельности антикоррупционных органов: «Они все были замешаны в многочисленных скандалах, взаимных обвинениях, скандалах по преувеличению себе заработной платы, и люди потеряли к ним доверие уже давно, потому что они не видели реальной борьбы с коррупцией, а шла просто конкуренция между собой».

Во-вторых, поданный президентом законопроект фактически означает конституционный переворот, поскольку «Конституционный суд является независимым органом, который должен принимать решения без какого-либо политического давления».

Ирина Геращенко («Европейская солидарность») выступила и против КС, и против президента.

С одной стороны, само решение спровоцировано старыми элитами, а назначенные Порошенко судьи выступили против решения (это, кстати, правда).

С другой стороны, она против ликвидации Конституционного суда.

Резюме: «Мы призываем, чтобы парламент честным способом (…) назначил ту комиссию, которая будет выбирать профессиональных независимых судей Конституционного суда, и принять законодательство, которое восстанавливает ответственность за недостоверное декларирование и восстанавливает также полномочия всех антикоррупционных органов».

Забавно, что, защищая антикоррупционеров, она специально подчеркнула, что НАПК всех представителей старой власти проверяла и ничего не нашла. По логике, это как раз должно свидетельствовать о крайней неэффективности электронного декларирования…

Юлия Тимошенко («Батькивщина») выразила мнение, что решение КС — самооборона. Когда КС принял к рассмотрению дела о продаже земли и др., «на Конституционный суд обрушилось все уголовное лобби, которое не хочет, чтобы реально эти законы были признаны неконституционными».

«Батькивщина», соответственно, с одной стороны, выступает за восстановление электронного декларирования, а с другой — в защиту Конституционного суда.

Ярослав Железняк («Голос») считает, что решение КС подстроили «пророссийские силы и приспешники олигархов». Потому надо срочно восстанавливать электронное декларирование и решать, что делать с КС, пока он не принял решения по земле и языку.

Тарас Батенко («За будущее») обратил внимание на крайне низкое качество принятых в турборежиме законов, чьё соответствии Конституции многих интересует, а также на неконституционные действия президента и неадекватность реакции НАПК, которая закрыла доступ к своей базе без каких-либо оснований. Сейчас же нужно внести изменения в законодательство с тем, чтобы исключить антиконституционные нормы.

Сергей Шахов («Доверие»): «Какой смысл защищать антикоррупционную систему, которая за два года не поймала ни одного коррупционера? Какой смысл отстаивать Конституционный суд, который постоянно чихает на Конституцию?»

Резюме:

Из семи фракций и групп парламента на стороне президента против Конституционного суда выступили три. Правда, ни ЕС, ни «Голос» не готовы поддержать его публично и безоговорочно. С другой стороны, они мыслят логично — главной угрозой «достижениям Революции Достоинства» сейчас является суд.

Пять фракций высказались за восстановление электронного декларирования, но только представитель группы «За будущее» указал, что новый формат электронного декларирования должен соответствовать Конституции.

В этих условиях компромиссным может стать законопроект спикера Разумкова, в котором предлагается восстановить работу НАПК, но не в отношении судей. Относительно статуса последних Кабмин должен предложить свои изменения в законодательство. Правда, в проекте Разумкова не затронуто другое суждение КС — о том, что ответственность за нарушения, связанные с электронным декларированием, должна быть не только уголовной.