В четверг, 15 октября, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Ему не удалось переиграть протестующих и остаться у власти. Однако о завершении кризиса в стране говорить пока рано

В четверг, 15 октября, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку.

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку. Призываю Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам. Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе», — говорилось в его заявлении. Сторонники премьера Жапарова требуют отставки парламента Киргизии © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

Причина, по которой могла пролиться кровь, — непримиримость противников президента.

«Вчера Жогорку Кенеш утвердил состав правительства, я подписал указы президента КР о соответствующих назначениях. Но это не сняло напряженность. К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту.

С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям», — пояснил Жээнбеков.

В то же время обстоятельства этого противостояния вызывают ряд вопросов.

Магия чисел

Отставка Жээнбекова дала повод говорить о мистике или конспирологии — кому что ближе. Пятый киргизский президент покинул свой пост в 61 год. Как и остальные президенты до него.

«Сооронбая Жээнбекова избрали президентом ровно три года назад — 15 октября 2017 года были выборы. Все президенты Кыргызстана уходили в отставку в 61 год. Сооронбай Жээнбеков станет пятым», — сообщило издание Sputnik Кыргызстан.

Но числа ещё и указывают на странность отставки Жээнбекова. Так, утром 15 октября СМИ сообщили о протестах на Старой площади в Бишкеке. Протестовали сторонники новоназначенного премьер-министра Садыра Жапарова. Их требованием была отставка президента Киргизии. Эксперт объяснил, почему Киргизия была выбрана точкой создания напряженности в евразийском регионе © Facebook, Павел Станиславович

«Часть митингующих привезли со Старой площади к гостинице «Иссык-Куль» возле госрезиденции. Протестующие требуют отставки Сооронбая Жээнбекова. Всего собралось свыше 500 человек», — передавало издание Sputnik Кыргызстан.

Полтысячи человек протестующих — это ничто по меркам той же Украины. Конечно, население двух стран несопоставимо. Однако столь малое количество протестующих даже в небольших государствах не вызывало перемену власти. Тем более довезли до государственной резиденции не всех.

Примечательно, что в добровольность отставки Жээнбекова не поверил и бывший на переговорах с ним 15 октября экс-премьер-министр, один из авторитетнейших политиков Киргизии Феликс Кулов.

«Встреча с президентом, в которой наряду с группой общественных деятелей принимал участие и я, завершилась сегодня в первом часу дня. Разговор об отставке не стоял. После её окончания в резиденцию приехали Садыр Жапаров и Камчы Ташиев. И вот громкая новость: президент резко меняет мнение и неожиданно подает в отставку.

Вывод здесь может быть только один: некие силы (рано или поздно, уверен, станет известно, что за силы) решили пойти на силовой захват власти и президента поставили перед выбором: добровольная отставка или война, настоящая, без всяких кавычек. Иначе просто так с должности в такое кризисное для страны время не уходят…» — написал Кулов в Facebook.

Он намекнул на то, что в Киргизии готовится узурпация власти. К такому выводу Кулов пришёл, узнав о новых требованиях протестующих, которые теперь хотят роспуска парламента.

«После этого вся власть в стране перейдёт в руки премьер-министра. Интересно, что дальше должно произойти, теперь уже становится понятным, по заранее написанному кем-то сценарию?» — указал Кулов.

С учётом того, что Жапарова и его окружение киргизские журналисты и некоторые политики ранее обвиняли в давлении и угрозах, слова Кулова внушают опасения.

Тем временем экономическая ситуация в стране становится всё хуже. У президента Киргизии опровергли его скорую отставку по требованию премьера © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Когда политика принесла в жертву экономику

Вакуум власти в Киргизии плохо сказывается на экономике страны. Сначала попытки рейдерских захватов предприятий, «заморозка» банковской системы, а затем так и не стабилизировавшаяся обстановка на улицах столицы Киргизии Бишкека сыграли свою роль. В последние дни курс киргизского сома падал по отношению к доллару и евро.

Утром 15 октября появилось сообщение, что Россия приостанавливает финансовую помощь Киргизии. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на свой источник в Минфине РФ. Эту информацию изданию подтвердил и неназванный федеральный чиновник.

«Учитывая складывающуюся обстановку в Киргизской Республике, приостановлено оказание финансовой помощи до момента стабилизации политической ситуации в стране и восстановления функционирования органов власти», — пояснил один из источников в комментарии изданию.

Роспуск парламента лишь усугубит нестабильность в стране, а значит, Киргизия может надолго лишиться помощи России.

«Они (депутаты. — Ред.) правомерны работать до первого заседания нового созыва. Если они объявят о самороспуске, то наступят правовой тупик и коллапс. Сейчас также много вопросов по формулировке ЦИК, на основе которой принято постановление о признании недействительными итоги прошедших парламентских выборов», — пояснил в комментарии киргизскому изданию Kaktus.media бывший председатель Центризбиркома Акылбек Сариев.

Тем временем в Киргизии продолжают происходить события, которые крайне пагубно могут отобразиться в том числе и на экономике страны. Так, был атакован сайт парламента страны. При этом пострадало самое главное.

«Какую-то часть сайта Жогорку Кенеша удалось восстановить. Всё же делали бэкап. Но удалилась база законопроектов», — сообщил 15 октября депутат парламента Дастан Бекешев.

Какую-то часть сайта Жогорку Кенеша удалось востановить. Всё же делали бэкап. Но удалилась база законопроектов. — Дастан Бекешев (@bekeshev) October 15, 2020

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Некоторые из его коллег — например, новоназначенный спикер Канатбек Исаев — просили Жээнбекова не уходить в отставку.

«На сегодня единственным источником легитимной власти остается президент. Он не должен сейчас слагать полномочия. Это неправильно и может спровоцировать новый виток беспорядков», — заявил Исаев в комментарии киргизскому изданию 24.kg.

Завтра Жогорку Кенеш на заседании в 10.00 по Бишкеку (7.00 по Москве. — Ред.) рассмотрит вопрос об отставке президента. Если она произойдёт, главой государства станет спикер. Однако судя по поведению сторонников Жапарова, Исаев может недолго удержаться у руководства страной.

Всё это создаёт крайне опасный прецедент в истории Киргизии и может быть чревато новыми протестами и нестабильностью не только в Киргизии, но и в Центральной Азии в целом.