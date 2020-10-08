Министр внутренних дел Киргизии Кашкар Джунушалиев бежал из страны ещё до начала беспорядков, заявил исполняющий обязанности главы МВД Курсан Асанов. Сам Асанов шаг за шагом становится неформальным лидером в стране. И чем сильнее дробится оппозиция, тем сильнее его позиции

В среду, 7 октября, вышло эксклюзивное интервью изданию Sputnik Кыргызстан и.о. министра внутренних дел Киргизии Курсана Асанова. В этом интервью Асанов среди прочего рассказал, куда подевался его предшественник — министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.

«О Кашкаре я ничего говорить не хочу. Он уже свое получил. Мне заместители министра рассказали, что он убежал как трус, что предавал интересы милиции», — отметил и.о. министра внутренних дел ближе к концу интервью.

А до этого Асанов рассказал, отчего в своё время попал в опалу. При этом эти его слова могут больно ударить по действующему президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову.

«У меня в поставленной властями задаче был один «недостаток»: я совершил «ошибку» — задержал Атамбаева живым. Этим все сказано. Больше ничего не хочу говорить», — заявил Асанов, рассказывая о событиях августа прошлого года.

Тогда — 7-8 августа 2019 года — в селении Кой-Таш киргизские правоохранители задержали предыдущего президента страны Алмазбека Атамбаева. Переговоры с ним вёл сам Асанов. И именно он убедил Атамбаева и его людей сложить оружие. Видео переговоров тогда замминистра Асанова и Атамбаева разошлось по соцсетям и СМИ. Сначала Асанов обратился к советнице экс-президента Кундуз Жолдубаевой, пообещав, что Атамбаева вывезут невредимым и дав своё «генеральское слово». Взамен он просил сдать оружие.

В итоге с Асановым говорил сам Атамбаев и согласился сдаться. На видео переговоров между Атамбаевым и Асановым стоял розово-чёрный целлофановый пакет. Позже недоброжелатели Асанова заявили, что это — взятка для замминистра.

И хотя Асанову удалось избежать больших жертв при продолжении штурма (в котором погиб один спецназовец), спустя несколько дней после кой-ташских событий его отстранили от занимаемой должности. Замминистра обвинили в самопиаре, заявив, что о сдаче Атамбаева договорился министр внутренних дел Джунушалиев.

«После этого Атамбаев и его сторонники согласились на условия министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева и хотели сдаться. Когда уже была достигнута договоренность, Курсан Асанов, преследуя свои интересы, покинул доверенный участок по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, тем самым нарушив свои прямые функциональные обязанности, и зашел в дом к Атамбаеву для проведения переговоров», — заявила пресс-служба МВД Киргизии.

Кроме того, Асанова обвинили в неправильном изъятии оружия у Атамбаева. Позже против него возбудили ряд уголовных дел по статьям об уничтожении улик, злоупотреблении служебным положением и распространении заведомо ложных сведений. «Будет на свободе»: Жарихин о судьбе экс-президента Киргизии Атамбаева © Владимир Трефилов

Сам Асанов отрицал все обвинения в самопиаре и подкупе.

«Спрашивать про пакет нужно не меня, а соответствующих людей. Речь об Алмазбеке Атамбаеве, Кундуз Жолдубаевой и других. Ничего не могу сказать про содержимое пакета. Что касается выдвинутых в отношении меня обвинений, то они не обоснованы. Это дело организовали, чтобы очернить меня. Ничего не скажу о Кашкаре Джунушалиеве, я с ним не разговариваю. В суде докажут мою невиновность», — заявил он журналистам в августе 2020 года — спустя год после штурма в Кой-Таше.

И быть бы Асанову очередным должностным лицом, попавшим под арест, если бы не события 5 октября, когда вспыхнули массовые протесты против результатов выборов в парламент.

Хозяин Бишкека и не только

В четверг, 8 октября, в мэрию Бишкека вернулся городской глава Азиз Суракматов. Ранее СМИ сообщали, что он подал в отставку. Сам Суракматов уверяет: он провёл в мэрии практически всю ночь на 6 октября. А когда вернулся, увидел, что она занята неизвестными людьми.

Утром 6 октября Координационный совет по урегулировании ситуации в городе назначил исполняющим обязанности мэра Жоошбека Коеналиева. Но вечером того же дня всё тот же совет принял решение, что Бишкек возглавит Мирлан Бекитаев. Правда, он задержался в мэрском кресле на 15 часов. Утром 7 октября пресс-служба мэрии сообщила, что исполнять обязанности мэра будет Алмаз Бакетаев.

Но «мэрская чехарда» не означала, что киргизская столица осталась без начальника. Утром 6 октября стало известно, что комендантом Бишкека стал Асанов. В тот же день он занял место главы МВД.

Тогда же на улицах города стали появляться дружинники и пропавшие было с улиц после протестов 5 октября милиционеры. Всех их Асанов лично инструктировал 6 октября. «Север более русифицирован, чем Юг»: Грозин о преимуществах протестов в Киргизии © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Важно навести порядок и обеспечить безопасность жителей Бишкека. Призываю всех не поддаваться на провокации и вести себя в рамках закона. Работники милиции вместе с членами Добровольной народной дружины должны не допускать противоправных действий, нам важнее покой и безопасность жителей столицы. Совместно с сотрудниками правоохранительных органов дружинники должны пресекать правонарушения и проводить профилактическую работу», — заявил он дружинникам и правоохранителям.

На следующий день Асанов рассказал, как прошло дежурство.

«Милиционеров было мало, но они в гражданском помогали дружинникам отстоять город», — рассказал новый глава МВД журналистам 7 октября.

В дружинники стали массово записываться для того, чтобы обеспечить порядок в охваченной протестами стране и предотвращать нападения, в том числе и рейдерские атаки на бизнес. По Киргизии уже прокатилась волна подобных нападений, от чего пострадали и золотой рудник «Кумтор», обеспечивающий стране 10% ВВП, и местные железные дороги «КыргызТемирЖолу», и ряд других стратегически важных предприятий.

За эти дни дружинники успели завоевать доверие протестующих. А вот скоплениям людей без повязок ДНД не очень доверяют. При этом некоторые наблюдатели извне задались вопросом: а кто контролирует дружинников.

«Интересно вот что: милиция (полиция? или что у них там?) по факту в Бишкеке отсутствует, а охрану порядка взяли на себя некие дружинники. На сообщения об очередном погроме пишут «Где же дружинники?» или «Дружинники уже прибыли» и т.п. При этом это не наши «сотни самообороны», судя по тому,что видно. Что это за дружинники? Кто их обмундировывает? Кто командует?» — ещё 6 октября написал у себя в Telegram-канале главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв.

Но судя по тому, что работают дружинники в связке с милицией и инструктирует их Асанов, ответ на этот вопрос прост: МВД и новый его глава. А это значит, что в руках у Асанова есть серьёзный силовой ресурс.

Примечательно, что подчас дружинники могут противостоять некоторым группам протестующих. Так, утром 8 октября ДНД охраняли здание правительства от желающих прорваться внутрь. Число пострадавших во время протестов в Киргизии перевалило за тысячу © REUTERS, /Vladimir Pirogov

Сам Асанов, невзирая на такой серьёзный ресурс, пока не рвётся в главы государства, чем напоминает ещё одного человека в истории независимой Киргизии.

Новый «железный Феликс Кыргызстана» или киргизский Аваков?

Нынешнее положение Асанова, сконцентрировавшего в своих руках силовой блок в охваченной кризисом стране, напоминает положение другого человека 15 с лишним лет тому назад.

Одним из лидеров «революции тюльпанов» в Киргизии в 2005 году был экс-глава МВД Киргизской ССР, бывший мэр Бишкека Феликс Кулов. Этот генерал, награжденный советским «Орденом Почёта» и российской медалью «За отличие в охране государственной границы» (награду он получил в 1998 году за активную помощь пограничным войскам Российской Федерации в охране государственной границы и борьбе с преступностью) пользовался у рядовых граждан Киргизии уважением.

Так, народная легенда гласила, что у Кулова якобы есть пистолет, подаренный самим президентом России Владимиром Путиным с гравировкой «железному Феликсу Кыргызстана».

Во время «революции тюльпанов» на экстренном заседании киргизского парламента освобожденного протестующими из тюрьмы Кулова назначили координатором всех силовых структур в стране. Позже Кулов, не желая раскалывать страну на Север и Юг (сам он был представителем северного рода), пошёл на президентские выборы в тандеме с «южанином» Курманбеком Бакиевым. После победы последнего Кулов был назначен премьер-министром Киргизии, однако через два года в том числе и в результате интриг Бакиева был смещён с этой должности.

За год до этого — в 2006 году — Кулов раскритиковал МВД за связи с преступными кланами.

Примечательно, что, комментируя нынешний кризис в Киргизии, Кулов ещё 5 октября предложил создать народные дружины для охраны правопорядка.

«Многое зависит и от грамотных действий милиции, которая должна избегать чрезмерного применения силы, действовать с максимальной выдержкой и вместе работать на упреждение и пресечение провокаций. Милиция должна обязать организаторов бессрочных митингов, создать из своих сторонников дружинников для контроля за обеспечением общественного порядка и взаимодействия с органами внутренних дел», — написал он в Facebook.

А уже 7 октября Кулов предложил президенту страны Сооронбаю Жээнбекову создать Народную гвардию.

«Я предлагаю вам издать Указ о создании добровольной организации граждан для охраны общественного порядка под названием «Элдик гвардия — Народная гвардия». Для её материально-технического обеспечения немедленно передать ей во временное управление автотранспорт, обслуживающий депутатов, членов правительства и сотрудников Аппарата Президента вместе с водительским составом, поскольку они ещё нескоро начнут работать. Все лица, которые войдут в состав руководства Народной гвардии, должны работать на общественных началах, но финансирование питания для рядовых членов — «народных гвардейцев» — обеспечить за счет экономии на зарплате депутатов Жогорку Кенеша, до тех пор пока не будет избран новый состав. Обязать Министерство внутренних дел закрепить за каждым отрядом «Народной гвардии» на постоянной основе сотрудников милиции, которые будут обязаны нести вместе с ними охрану общественного порядка. Совместное несение службы — это взаимная гарантия безопасности, как для милиционера, патрулирующего с народными гвардейцами, так и для самих гвардейцев в случае задержания вооружённых преступников», — написал Кулов.

По сути речь идёт о предании дружинникам специального статуса. Отчасти это чем-то напоминает создание Нацгвардии на Украине.

При этом Асанов, который сегодня руководит МВД Киргизии, может превратиться в «киргизского Авакова» — одного из сильнейших людей в государстве наравне с президентом страны. И судя по тому, что Асанов — один из немногих политиков, который пытается навести порядок в охваченной кризисом стране, пока оппозиция делит ещё не полученные портфели, это ему может удаться.

Чем дольше оппозиционеры спорят между собой, тем сильнее власть Асанова и больше его популярность среди простых людей, которые начинают уставать от беспорядков. А сам Асанов пока крайне грамотно выстраивает взаимодействие со СМИ и блогерами, а также пытается навести порядок на улицах страны и отрицает, что поддерживает какую-либо политическую силу.

«У меня первостепенная задача — навести общественный порядок. С помощью гражданского общества, с помощью молодёжи и своим личным составом — это первостепенная задача», — заявил Асанов в интервью Sputnik Кыргызстан.