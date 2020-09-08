Протесты в Белоруссии получили неожиданную подпитку. Всему виной ряд непродуманных действий власти, а также исчезновение одного из лидеров оппозиции - Марии Колесниковой, которая, как оказалось позже, была задержана

В понедельник, 7 сентября, в центре Минска — у Национального художественного музея — неизвестные похитили одного из лидеров оппозиции Марию Колесникову.

«Я прошла вперед и в какой-то момент еще подумала, что обернусь и покажу Маше сердечко… Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус, и они уезжают», — сообщила свидетельница произошедшего белорусскому оппозиционному изданию Tut.by. Глава МИД ФРГ потребовал от Лукашенко раскрыть местонахождение Колесниковой © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Позже пропали связь и с пресс-секретарем Координационного совета оппозиции Антоном Родненковым, а также с членом президиума совета Иваном Кравцовым.

Утром 8 сентября их судьба прояснилась.

«Члены координационного совета по захвату власти Антон Родненков и Иван Кравцов этой ночью сбежали за границу. Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе», — сообщило белорусское государственное информационное агентство БелТА около 8 часов.

Агентство сослалось в том числе и на белорусских пограничников.

«Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова в районе 4:00 проходили погранконтроль в пункте пропуска «Александровка», — рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Кроме того, в Telegram-канале появилось видео с Кравцовым, который говорит, что планирует пересечь белорусскую границу и покинуть страну на некоторое время. В Евросоюзе осудили похищение Колесниковой © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Задержание Колесниковой вместо того, чтобы дать ей покинуть страну, может спровоцировать новую волну протестов. Впрочем, белорусская власть и ранее допустила ряд промахов, которые лишь дали вторую жизнь начинающим затухать протестам.

Колесникова как исключение

Колесникова — далеко не первый лидер оппозиции, пытающийся покинуть Белоруссию. Ранее страну беспрепятственно покинул бывший министр культуры, член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко.

«Мне был поставлен ультиматум: покинуть страну или быть привлеченным к уголовной ответственности», — рассказал он позже в интервью российским СМИ.

В интервью белорусским оппозиционным СМИ он выразился несколько иначе.

«Вы слышали высказывание действующего руководителя страны, что есть уголовное дело и я буду отвечать. Мое возвращение будет означать возможное задержание, но я намерен вернуться. Не собирают просить политическое убежище в ни в Польше, ни в Литве», — отметил Латушко во время пресс-конференции 7 сентября в Варшаве.

На той пресс-конференции присутствовала и еще один член президиума Координационного совета оппозиции Ольга Ковалькова, которая покинула Белоруссию 5 сентября.

При этом покидал Белоруссию Латушко 2 сентября беспрепятственно, хотя его критиковал президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявив накануне, 1 сентября, что Латушко пересёк «красную линию» и должен быть привлечён к ответственности.

Однако первым лидером оппозиции, покинувшим страну, стала кандидат в президенты Светлана Тихановская, которая около 3 часов ночи 11 августа беспрепятственно пересекла белорусско-литовскую границу. И это при том, что, как сообщал Литовский МИД, Тихановскую задерживали в Белоруссии.

В общем, белорусских оппозиционеров выдавливали за границу страны, и они теряли возможность координации протестов на местах и подчас и связь с товарищами, что вносило беспорядок в ряды оппозиции: так, для Тихановской стало сюрпризом заявление Колесниковой о создании оппозиционной партии «Вместе». Зачем же было задерживать Колесникову и давать оппозиции фигуру мученика?

Впрочем, это не первое действие власти, которое подогрело начавшие затухать протесты.

Влить молодую кровь, или «Онижедети» по-белорусски

Как и писало издание Украина.ру, Минский государственный лингвистический университет удалось превратить в центр студенческих протестов. Изначально один из самых прозападных вузов Белоруссии в первые дни студенческих протестов отметился рядом инцидентов, которые пытались раздуть оппозиционные Telegram-каналы. Белорусская «Могилянка». Во что пытаются превратить один из вузов Минска © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Когда, казалось, протесты в МГЛУ, затихли, произошло ЧП. 4 сентября ОМОН задержал в холле университета студентов. Видео задержания облетело все оппозиционные и западные СМИ.

«В Минский государственный лингвистический институт ворвались сотрудники ОМОНа и на глазах у преподавателей и сокурсников жестко задержали как минимум пятерых студентов за исполнение «Марсельезы», — сообщало финансируемое США «Настоящее время».

Даже сторонники белорусских властей вынуждены отмежеваться от происходившего.

«Инцидент в МГЛУ — результат провокации», — поначалу сообщил Telegram-канал «Жёлтые сливы».

Позже в нём появились подробности произошедшего.

«У входа в один из корпусов выстроились несколько десятков человек, держа в руках БЧБ флаги, пели песни из мюзикла «Отверженные» и «Марсельезу». Стояли долго, пока вдруг за ними не приехала милиция и не задержала нескольких учащихся. Позже выяснилось, что прибыли они не просто так, а после звонка в службу 102. Неизвестный сообщил о массовых беспорядках, которые проходят в данное время в конкретном месте. Пришлось реагировать. Сейчас силовики считают, что это была чистой воды провокация. Кому-то нужна была яркая картинка, а так как ровным счетом ничего не происходило — он совершил звонок», — указывалось в ночной публикации.

Однако на студентов заверения сторонников белорусских властей не возымели действия. Видео задержания студентов привлекла к протесту колеблющуюся молодежь.

Впрочем, кроме молодёжи действия правоохранителей могут привлечь к протестам и предпринимателей.

Буржуазная революция?

Значительная часть IT-индустрии поддержала белорусскую оппозицию. Между тем, остальной средний и малый бизнес старался оставаться в стороне от протестов, хотя оппозиционные медиа и рассказывали о некоторых ресторанах и кафе, которые предоставляли еду для протестующих.

Но в воскресенье, 6 сентября, во время акций протеста на Немиге глава ГУБОПик Николай Карпенков разбил дубинкой стёкла в кафе O`Petit. Как позже пояснили в МВД, таким образом сотрудники милиции пытались задержать участников протеста, которые провоцировали правоохранителей и закрылись в кофейне.

При этом белорусские правоохранители были в штатском, и лишь Карпенков выделялся тем, что на его кепке было написано «МВД».

На следующий же день началась акция стихийной поддержки кафе. Неравнодушные белорусы выстроились в очередь за чашечкой кофе.

Минчане пришли поддержать кофейню, которую вчера штурмовала милиция pic.twitter.com/8dOb4djFrn — Чай з варэннем (@belteanews) September 7, 2020

​Очередь стояла несколько часов.

Разбитое стекло заменили меньше чем за сутки. На данный момент кафе продало уже более 700 чашек кофе. pic.twitter.com/lonZjQe5h7 — Чай з варэннем (@belteanews) September 7, 2020

​Излишняя жесткость милиции, а также то, что некоторые из силовиков были не в форме, а в спортивных костюмах, возмутило некоторых белорусов.

Подытоживая, можно отметить: действия белорусской милиции в последние дни — и происшествие в МГЛУ, и события на Немиге — могут привлечь на сторону протестов как молодежь, так и представителей малого и среднего бизнеса. А задержание Колесниковой даст оппозиции «сакральную жертву», «узницу режима».

Сейчас официальные белорусские СМИ утверждают: Колесникову выбросили из авто при прорыве границы её товарищи. Если это так, неплохо было бы предоставить видео. Ведь пока то, что демонстрируется по государственным каналам, не выглядит сколь-нибудь убедительно.

По БТ рассказали про ПРОРЫВ ГРАНИЦЫ Родненковым, Кравцовым и Колесниковой. Чтобы уйти от погранцов, мужчины буквально выкинули Колесникову из машины, заодно выронив телефон, в котором была найдена видеозапись с Иваном Кравцовым.



Очень убедительно pic.twitter.com/YEVnYIJqUp — Чай з варэннем (@belteanews) September 8, 2020

​Всё это заставляет предположить: либо белорусская власть в чём-то повторяет ошибки украинских «коллег» в 2013-2014 годах, либо в руководстве силовых органов есть те, кто заинтересован в эскалации протестов, либо те, кто руководят действиями оппозиции на самом деле, хорошо знакомы с белорусскими правоохранительными органами и их реакцией на те или иные действия.

Впрочем, один из постулатов, который разделяют многие политологи, гласит: «Миром правит не тайная ложа, а явная лажа». Только вот ошибки белорусских силовиков могут дорого стоить всей стране.