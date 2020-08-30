Еще один громкий скандал с YouTube, политика которого уже начинает ассоциироваться с цензурой и ущемлением свободы слова. 29 августа официальный канал бывшего премьер-министра Николая Азарова был удален

Сам Николай Азаров на своей странице в ФБ прокомментировал атаку на свой канал коммуникации: «США мстят мне за поддержку Беларуси. Сегодня ночью мой канал на Youtube был заблокирован под стандартным предлогом «нарушения экспортного законодательства». А ведь на канале 226 тысяч подписчиков, а общий просмотр моих материалов и комментариев перевалил за 55 миллионов. В одночасье Youtube самовольно отказал в доступе к информации миллионам людей. Лишил их возможности узнать мою точку зрения. Что это, как не политическая цензура?! И она давно стала фирменной чертой руководства Google: там безжалостной рукой вычищают все, что не соответствует интересам Вашингтона. По российскому сегменту Youtube уже прошла волна чисток — закрыли Youtube-каналы таких известных новостных агентств, как «ФАН», «Ньюсфронт», «Россия 24 Крым». Из Youtube выкинули аккаунты десятков украинских и российских блогеров, которые давали иную точку зрения на события в Украине, Сирии и других «горячих точках». Западные информационные гиганты, в первую очередь Google, давно потеряли берега и в нарушение элементарных демократических норм и права на свободы слова просто затыкают рты неугодным им блогерам и политикам».

Журналист Владимир Корнилов поддержал Азарова и тоже напомнил о цензуре американских платформ: «Позвонил сейчас бывший премьер Украины Николай Азаров и сообщил поразительную новость. Только вчера он записал обращение к белорусам с призывом не наступать на грабли Украины (уж кто-кто, а он прекрасно знает, чем это закончится). И что вы думаете? YouTube тут же просто взял и снес аккаунт Азарова! И никакого же ущемления свободы слова! И полный же плюрализм относительно белорусских протестов! Николай Янович не сдается, открыл сегодня свой новый канал и снова выложил свое "белорусское" видео. Пока снова не снесли, посмотрите/послушайте. Особенно это касается вас, дорогие сябры. И кстати, задумайтесь, почему YouTube так боится правды о двух майданах из первых уст». Цензура XXI века. StopFake — это не только алгоритм, но и 70-80-90 килограммов живого веса © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Что же такого сказал в своем видео, что по мнению модераторов YouTube не соответствует политике сообщества?

В видео нет оскорблений ни по политическому, ни по этническому или прочему признакам. Азаров лишь поделился своей точкой зрения и предостерег белорусов, чтобы они не следовали примеру Майдану. Указал, что у Белоруссии есть много чего, что нужно ценить: уровень развития промышленности, городов, порядка на улицах.

«Украина переживает самую тяжелую трагедию за все 30 лет. И я не желаю белоруссам такого. Да, руководителя нужно критиковать. Но критика должна быть конструктивной. Украина уже прошла этот эксперимент, избрали человека с улицы, пришла команда с улицы. Уже 1,5 года. Приезжайте и посмотрите, какие результаты. Управлять государством — непростое дело, поддерживать стабильность и порядок. Я бы посоветовал белоруссам ценить то, что есть, не обольщаться на сказки и смотреть от кого эти сказки исходят. Неужели вы думаете, что литовское или польское руководство переживает за развитие Белоруссии? Они хотят видеть ее такой, как Украина: разваленной и разрушенной, где остановились все крупные заводы, которые составляли гордость страны»,- рассказал в своем видео Николай Азаров, комментируя ситуацию в Белоруссии. Также бывший премьер-министр посоветовал Лукашенко сделать выводы их ситуации, поработать с общественным мнением. Именно такая точка зрения уже стала крамолой для чуткого и излишне политизированного сообщества YouTube.