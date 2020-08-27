«Сейчас с миром происходит самое страшное за последние 102 года после эпидемии испанского гриппа в 1918 году», — считает иммунолог Энтони Фаучи, главный консультант президента США по коронавирусу

Представители системы здравоохранения Франции предупредили о «весьма тревожной вспышке коронавируса» на знаменитом нудистском курорте на юге страны. По меньшей мере у 95 человек на курорте Кап д'Агд был выявлен положительный результат при анализе на вирус, пишет британский таблоид Daily Mail.

До этого около 50 человек заявили, что заболели, вернувшись домой из этого курортного городка. Чиновники предупредили посетителей, что они должны соблюдать все меры социального дистанцирования, в том числе носить маски.

Франция распорядилась об обязательном ношении масок во всех закрытых пространствах 20 июля, сделав лишь незначительное количество исключений. На нудистском курорте расположено множество заведений, находящихся в закрытых помещениях, в том числе магазины, банки, рестораны, бары и клубы.

Врачи взяли 194 анализа у отдыхающих, добровольно согласившихся сдать его на курорте на прошлой неделе, из них 38 показали положительный результат.

Позже были взяты еще 244 анализа, из них 57 дали положительный результат. Врачи сделали еще 310 дополнительных анализов, результаты которых должны быть готовы в начале этой недели. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:30 26 августа

Пресс-секретарь местного управления здравоохранения заявил, что уровень заражения на нудистском курорте в четыре раза выше, чем в соседней деревне. Нынешняя вспышка происходит после того, как в воскресенье, 23 августа, Франция заявила о почти 4 тысячах 900 новых случаях заболевания за последние 24 часа, это ее самый высокий показатель с мая.

Министр здравоохранения Оливье Веран предупреждал ранее, что заражение происходят в основном среди 20-40-летних на вечеринках. Среди пожилых людей количество случаев тоже растет, по словам Верана, однако вероятность очередного полного локдауна (режима строгой изоляции. — Ред.) во Франции он исключил.

Изначально курорт Кап д'Агд задумывался как обычный туристический поселок, до того, как концепция нудизма стала доминирующей. Сейчас курорт считается крупнейшим нудистским сообществом во всем мире. В разгар летнего сезона там останавливается до 40 тысяч человек.

Так же как и во Франции, тревожный рост случаев заболевания коронавирусом наблюдается в Испании, Германии и Швейцарии. Ответственность за них возлагается преимущественно на отдыхающих европейцев и молодежь, наслаждающуюся вечеринками в летнюю жару.

В Австрии и Хорватии также был отмечен рост заболеваемости, из-за чего власти Великобритании предупредили граждан, возвращающихся из этих стран, что в течение двух недель после приезда они должны будут находиться на карантине. Испания и Франция уже включены в список.

За неделю количество случаев заболевания коронавирусом в Хорватии увеличилось более чем на 179%: с 7,8 на 100 тысяч человек до 21,5 на 100 тысяч человек. Европа выходит из пандемии: новые стандарты гигиены, бесплатные маски во Франции и «коронавирусная вечеринка» в Польше © РИА Новости, Алехандро Мартинез Велез | Перейти в фотобанк

В Австрии за предыдущую неделю произошел рост на 79,5% с восьми на 100 тысяч человек до 14,4 на 100 тысяч человек. А в Швейцарии, еще одном центре европейского туризма, за прошлую неделю количество случаев заболевания в неделю увеличилось на 54,6%, с 11,1 на 100 тысяч человек до 17,2 на 100 тысяч человек.

В Германии на прошлой неделе отмечалось увеличение на 26,1%. Особое беспокойство вызвал Берлин, где количество заражений резко взлетело после повального посещения парков в жаркую погоду.

Последние показатели, предоставленные германским Институтом Роберта Коха по изучению инфекционных заболеваний, говорят о том, что ежедневное количество заражений возвращается на уровень, который наблюдался только в конце апреля, когда считалось, что пандемия достигла своего пика, бьёт тревогу издание.

Пандемия коронавируса набирает обороты на территории практически всей Европы, считает испанская газета La Vanguardia. Существуют опасения, что в некоторых странах в сентябре-октябре, когда многие вернутся на работу, дети пойдут в школы и начнется грипп, эпидемиологическая ситуация станет более тяжелой, чем в июне.

Речь идет об Испании, где за последние две недели зарегистрировано самое большое количество новых случаев заболевания. Такая ситуация может сложиться и во Франции.

Практически во всех европейских странах, хоть и с разной скоростью и числом случаев заболевания, растет количество заболевших. Резкий скачок зафиксирован в Люксембурге, Румынии, Хорватии, Бельгии и на Мальте. На Украине назвали область, где чаще всего подхватывают коронавирус © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

В Германии и Италии, где ситуация с вирусом была спокойной, также увеличивается количество заболевших. После того, как было зафиксировано число, равное показателю трехмесячной давности, эти две страны начали более активно оповещать население об опасности.

В странах, которые больше всего затронуты коронавирусом, в определенных районах заболевание распространено больше, чем в других. Например, сейчас складывается более тяжелая эпидемиологическая ситуация в автономном сообществе Мадрид, а не Каталонии. Опасно, когда начинается передача коронавируса от человека к человеку в обществе. Это означает, что больше нет отдельных случаев или вспышек заболевания. Появляются бессимптомные носители, в основном молодежь, которые могут не напрямую заражать более уязвимые группы населения.

В пятницу в Испании были госпитализированы 4703 человека, 541 человек — в отделение реанимации и интенсивной терапии. Во Франции, где за одну неделю число заболевших выросло на 42%, а были госпитализированы 4745 человека, 379 человек — в отделение реанимации и интенсивной терапии.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦП), за последние две недели по числу заболевших на сто тысяч человек лидируют следующие страны: Испания (152,7), Мальта (121,2), Люксембург (96,3), Румыния (87,2), Франция (59,8), Хорватия (57,8) и Бельгия (56,2). Примерно 30 случаев на сто тысяч человек зарегистрировано в Швеции, Австрии, Чехии и Исландии. В Германии этот показатель — 19,6, в Италии — 13,3, а в Португалии — 26.

Универсальная формула для определения тенденции в процентном отношении числа заболевших независимо от количества тестов ПЦР заключается в следующем: нужно взять данные ЕЦП о подтвержденных случаях заболевания коронавирусом на сто тысяч человек за последние две недели и сравнить два показателя. Коронавирус в Европе: ожидание обвала экономики, Испания и Франция продлевают режим ЧП, медики-супергерои от Бэнкси © REUTERS, GFM/SAA/Gonzalo Fuentes

Газета La Vanguardia рассмотрела период с 12 июня по 22 августа, когда жителям разрешили свободно перемещаться по Европе. Именно на этот период пришелся пик туризма. Так в Испании был зафиксирован значительный рост: с 9,89 на сто тысяч человек 12 июня до 152,74 22 августа. Во Франции этот показатель вырос с 9,68 до 59,81. В Германии количество заболевших на сто тысяч человек увеличилось с 6,28 до 19,56.

Испания находится на том этапе пандемии, когда существуют районы со вспышками и районы, где происходит передача от человека к человеку.

С каждым разом распространение заболевания происходит быстрее, а мер для его сдерживания недостаточно. Если люди не будут соблюдать меры профилактики, режим самоизоляции или карантин, то пандемия снова перейдет в неконтролируемую фазу, предупреждает La Vanguardia.

Германский журнал Der Spiegel опубликовал интервью с известным иммунологом Энтони Фаучи, главным консультантом президента США по коронавирусу.

В 2017 году именно он предостерегал от пандемий, потому что в прошлом было очень много вспышек разных инфекционных болезней. За последние 36 лет ученый наблюдал ВИЧ, эпидемию гриппа, вирус Эбола, вирус Зика.

Еще 30 лет назад самым большим страхом Фаучи было появление возбудителя нового типа, способного перепрыгнуть с животного-носителя на человека. Такого, который а) передается через дыхательные пути, б) быстро распространяется от человека к человеку и в) вызывает высокую смертность как минимум в некоторых группах населения.

И вот как раз этот «идеальный шторм» и принесла миру нынешняя пандемия исторического масштаба. Сейчас происходит самое страшное за последние 102 года — после эпидемии испанского гриппа в 1918 году. Пандемия коронавируса только начинается — ведущий инфекционист США © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

Пандемия коронавируса уникальна тем, что свалилась как снег на голову, и потому все чувствуют себя беззащитными. За семь или восемь месяцев коронавирус парализовал мир. Он разрушил целые экономики, подчеркнул эксперт.

С 5,7 миллионами зараженных и более 170 тысячами умерших Соединенные Штаты пострадали от пандемии сильнее всех. США страна очень большая и очень многообразная. Это одна из сильных ее сторон, но, как теперь выясняется, одновременно и одна из слабостей. В США было несколько волн инфекции, и, в отличие от Германии или Италии, там не удалось правильно снижать число заболевших. Оно застыло на отметке 20 тысяч в день.

Были разработаны правила для осторожного возобновления работы экономики. Некоторые штаты их соблюдали, и у них все было хорошо. Но другие штаты игнорировали эти правила, а были и такие, где граждане делали всё, что хотели. Хотя в некоторых частях США обстановка была нормальной, общее число заболевших выросло сначала до 40 тысяч, затем до 50, 60 и в конце концов — даже до 70 тысяч в день.

Еще одна важная причина, почему дела в США обстоят не лучшим образом: совершенно элементарные меры по охране здоровья в расколотом обществе вдруг превратились в политические вопросы. Если ты носишь маску, то это политический жест. Если не носишь — тоже. Но это же не так! Маски служат охране здоровья общества и ничему иному.

Назвав себя «осторожным оптимистом», ученый заявил: «Единственное, что можно сказать о пандемиях заранее, — это то, что они будут. Единственное, что нельзя сказать заранее, — какая это будет эпидемия».

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