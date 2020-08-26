Местные выборы на Украине назначены на 25 октября, а избирательная кампания начинается за 50 дней до даты, то есть 5 сентября. Следовательно, до формирования окончательного списка желающих бороться за кресла мэров и депутатов местных советов остался месяц. Но в Киеве главные претенденты уже заявили о своем участии в выборах

Опросы социологических групп и компаний свидетельствуют: в рейтинге симпатий киевлян лидирует действующий мэр столицы Виталий Кличко.

Согласно августовскому опросу ВОО «Передовые правовые инициативы», за Кличко будут голосовать 41,6% жителей столицы. За кандидата от «Слуги народа» Ирину Верещук — 10,41%. За представителя «Батькивщины» Алексея Кучеренко — 9,23%. На четвертой позиции находится народный депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко — он набирает 7,05% голосов.

Непроходные 5-процентные

Выдвиженец от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывший глава КГГА времен беглого Януковича — Александр Попов набирает 5,44% голосов киевлян. У известного телеведущего и представителя шоу-бизнеса Андрея Пальчевского рейтинг продолжает снижаться — 5,21%. Таким образом, их шансы войти в тройку лидеров избирательной гонки невелики. Киев перед выборами: Виталий Кличко против всех © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Напомним, исчезновение Александра Попова из политической жизни Украины было связано в том числе и с уголовным производством в отношении него по подозрению в причастности к разгону студентов в первые дни Евромайдана в 2013 году.

По словам Попова, ранее он считал, что не имеет морального права участвовать в выборах до тех пор, пока суд не вынесет свое решение. Однако сейчас судебное разбирательство дошло лишь до середины и может растянуться еще на несколько лет.

Исходя из результатов опроса, выдвижение опытных хозяйственников Кучеренко и Попова ставит крест на шансах выйти во второй тур представителей шоу-бизнеса — Андрея Пальчевского и Сергея Притулы, не имеющих опыта работы в коммунальном секторе.

Стоит отметить, что реальный рейтинг Притулы после выдвижения от партии «Голос» оказался существенно ниже ожидаемого. Притула не попал даже в тройку лидеров по рейтингу опроса. Это же касается кандидатуры Пальчевского, который также набирает чуть больше 5% голосов избирателей. Его рейтинг оказался «надутым».

Ранее СМИ «поймали» Пальчевского на размещении заказной социологии, где он занимал вторую позицию после действующего мэра Кличко. Тогда Пальчевскому «нарисовали» рейтинг более 20% голосов.

Позиции Пальчевского среди «патриотического» электората подрывают его связи с партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Пальчевский постоянно выступает на телеканалах, связанных с Медведчуком, — "112", Newsone, Zik. Хитрец с имиджем дурачка. Что звёзды говорят о Виталии Кличко © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Также, по заявлениям участников рынка, избирательную кампанию Пальчевского и его партию «Перемога Пальчевского» финансирует народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Столар. Он многолетний «смотрящий» за Киевом и сейчас поддерживает Пальчевского совместно со скандальным застройщиком Андреем Вавришем, бывшим чиновником КМДА периода президентства Януковича.

Представителю партии «Голос» Сергею Притуле также не удалось сохранить политическую независимость. Притула имеет родственные связи с влиятельным донецким бизнесменом-застройщиком Виктором Сопельником и является свояком миллионера, экс-регионала и народного депутата Виталия Хомутынника. Хомутинник, как известно, в последние годы является бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского.

Эксперты считают, что решением баллотироваться в мэры Киева шоумен Сергей Притула рискует повторить провальную политическую карьеру Святослава Вакарчука.

По словам телеведущего Дмитрия Спивака, Притула мог бы стать мэром столицы только при президенте Вакарчуке, чего в «обозримом будущем не будет точно». И даже в этом случае его каденция обернулась бы для Киева потерянным временем, а для самого Притулы — испорченной репутацией.

Слишком поздно спохватились

Хмельницкий перед выборами. «Свобода» под вопросом © Facebook, Oleksandr Symchyshyn

Та же Верещук все-таки была городским головой Равы-Русской. Пусть там хоть и 8 тысяч жителей, но по крайней мере Верещук представление о предмете имеет. В отличие от того же Притулы, который с ходу предложил поднять киевлянам тарифы на воду — конечно, это конгениальное предложение.

Александр Попов, о котором все помнят как о профессионале. Алексей Кучеренко, пожалуй, самая сильная в профессиональном плане кандидатура. Это действительно сильный ход «Батькивщины», поскольку вместо малоизвестного адвоката выдвинули такоую тяжеловесную фигуру, тем более, это человек компетентный.

Но проблема заключается в том, что структура населения и менталитет киевлян очень сильно изменились за последние 30 лет. Масса «понаехавших» и — можно вывезти девушку из села, но нельзя вывезти село из девушки. И это мы видим по предпочтениям киевлян.

Взять, допустим того же Попова и Кличко. Сколько бы не вкладывалось средств в Попова, когда он был главой киевской администрации при Януковиче, поднять уровень рейтинга выше 15% не смогли. Хотя Попов трудился не покладая рук — открывал станции метро, транспортные развязки и так далее.

Почему же так происходило? Потому что Попов был чужой, навязанный непопулярной чужой властью киевский наместник. А Кличко (понятно, что у него есть история успеха и типаж победителя) — он свой. Своему прощается всё. И некомпетентность, и то, что он фактически работает декорацией, ведь до последнего момента «ночным мэром» Киева был Столар. Тем не менее, все эти вещи Кличко прощают — такой вот хуторской менталитет.

Поэтому рейтинг у Кличко даже в самой нижней точке, когда минувшей осенью у многих мэров пошатнулись позиции и они боялись, что их накроет «зеленая волна», не опустился ниже 27%. И сейчас Кличко лидирует», — рассказал в эксклюзивном комментарии Украина.ру украинский политолог, руководитель аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв.

Мукачево перед выборами. Балога анлимитед © flickr.com, Viktor Baloha

«Сейчас у Кличко, как и большинства мэров, карт-бланш. «Медовый месяц» новой власти закончился, рейтинги подопустились, и Кличко чувствует себя достаточно свободно. Поскольку победа в первом туре Кличко, безусловно, не светит, вопрос в том, кто пройдет во второй тур.

Во второй тур может пройти несколько кандидатур. Чаще называют Пальчевского, Верещук, но двутуровые выборы это всегда выборы не за, а против. И как раз тут у Кличко достаточно неплохие позиции в плане того, что у него небольшой антирейтинг в Киеве.

Если бы велась системная кампания даже не прошлой осенью, а в течение года, которая бы с конкретными примерами демонстрировала, что Кличко — некомпетентный непрофессионал, накачивая антирейтинг действующего мэра, то Кличко можно было бы победить. Но проблема заключается в том, что спохватились слишком поздно и слишком поздно определились с кандидатами.

Такой кандидатурой мог бы стать Пальчевский, но у меня складывается мнение, что Пальчевский сейчас скорее ведет кампанию на будущие выборы в Верховную Раду, потому что я вижу его бигборды в других областях и регионах, что выглядит странно. Значит, его цель не победить, а создать себе плацдарм для дальнейшего продвижения в политике.

У Попова осталась проблема «не своего» для киевлян. Но тот же Кучеренко или Верещук при длительной кампании и серьезной подготовке могли бы действительно стать конкурентами Кличко. Но сейчас фактор времени работает в пользу действующего мэра», — пояснил Андрей Золотарёв.

Борьба за Киевсовет

Ужгород перед выборами. Большие страсти самого маленького областного центра © скриншот с видео

На выборах Киевского городского совета, по результатам августовского опроса ВОО «Передовые правовые инициативы», в четверку лидеров электоральных симпатий киевлян попадают «Слуга народа», УДАР, «Европейская солидарность» и «Батькивщина». Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» балансирует на грани проходного барьера.

Следует отметить, что электоральные симпатии избирателей несколько изменились по сравнению с июньским опросом. Партия «Слуги народа» и «Европейская солидарность» начали терять голоса, у УДАРа, «Батькивщины» — наоборот, выросли показатели электоральных симпатий.

Результаты данного опроса показали, что рейтинг партии «Слуги народа» просел на 8%, несмотря на потерю процентов, за СН готовы проголосовать большинство киевлян — 21,20%.

На второе место выходит партия действующего мэра Виталия Кличко УДАР, которая улучшила свои показатели на 3,5% по сравнению с результатами опроса в июне. За УДАР готовы проголосовать 18,55% киевлян.

На третьем месте «Европейская солидарность» — 14,75%. По сравнению с июнем, ЕС потеряла 2,9%.

«Батькивщина» занимает четвертое место с небольшим отрывом от ЕС. За нее готовы отдать свои голоса 12,25% избирателей. По сравнению с прошлым опросом «Батькивщина» улучшила свои показатели на 2,6%.

ОПЗЖ, выдвинувшая на выборы мэра, по сути, двух кандидатов: официально Александра Попова и неофициально — Андрея Пальчевского, — получает 5,92% электоральных симпатий на выборах в Киевсовет.

Ровно перед выборами. Трудно стать Чайкой © Четверта влада Анатолия Шария набирает 4,7% голосов. Отказ Святослава Вакарчука от депутатского мандата не остался незамеченным избирателями. За партию «Голос», выдвинувшую в мэры столицы шоумена Сергея Притулу, готовы отдать голоса лишь 3,67% киевлян. За партию «Победа Пальчевского» готовы проголосовать 3,33% избирателей.

«На мой взгляд, следующая коалиция в Киевском городском совете будет состоять из партии «Слуга народа» и «Удара». Как бы сейчас ни хоронили «Слугу народа», но если Зеленский (а судя по всему, это так и будет) станет фактором избирательной кампании, выступит «паровозом», то результат у СН будет вполне приличным.

Понятно, что в Киевсовете будет фракция ОПЗЖ, об этом можно уже уверенно говорить. Будет фракция Европейской солидарности и «Батькивщины». Из тех партий, которые не попадали в фокус, сейчас наблюдаем по ряду социсследований, что Шарий вплотную подобрался к 5-процентному барьеру, проходной барьер может преодолеть партия «Голос».

Падает рейтинг «Свободы». Дело в том, что «Свободу» слили еще в 2014 году партнеры по коалиции победителей, дорвавшихся до власти, высвечивая некомпетентность, коррупцию ее представителей и назначенцев. Сначала, как выразился один из адептов «Свободы», «бандеровцы переплыли Днипро», а теперь они снова мигрируют в свое электоральное гетто — в Галичину. Туда, где у них сильные позиции, в Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, где они выиграют мэрские кресла. Таким образом «Свобода» будет секторальной партией.

Но что интересно, в то время, как в Киеве «Свобода» теряет позиции, Шарий растет. И это демонстрирует определенную трансформацию в настроениях киевлян», — сказал Андрей Золотарёв.