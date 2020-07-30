В четверг, 30 июля, началась новая, небывалая страница украинского футбола. Киевское «Динамо» представило в качестве своего главного тренера Мирчу Луческу. Совсем недавно для столичного клуба он был не просто легендарным тренером заклятого врага – донецкого «Шахтера», - а чем-то типа исчадия ада

В общем, времена меняются, и нас пытаются поменять. Жизнь порой выводит лихие кренделя!

Презентацию я посмотрел не без интереса. И вот некоторые наблюдения по этому поводу. Поверхностные, разумеется, зато откровенные. Привожу их скороговоркой, буквально тезисно. Луческу в киевском «Динамо». Когда реальность жрет фантастику © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Коронавирус в помощь! Сложная эпидемиологическая ситуация открывает новые возможности. Презентацию провели в режиме zoom-конференции, что чрезвычайно удобно — можно отсеять случайные элементы на дальних подступах.

Особенно здорово использовать передовые технологии в состоянии войны, не так чтобы полноценной, но и не совсем холодной, в которой «Динамо» находится по отношению к собственным ультрас.

Президент киевского клуба Игорь Суркис вещал из пресс-центра динамовского стадиона, а Мирча Луческу во время презентации находился на базе в Конче-Заспе. Такое мероприятие и не сорвешь, и пикет к нему выставить сложно.

А вот вам самое большое преимущество виртуального общения. Наиболее, пожалуй, любопытный вопрос об обиде Луческу, которую тому вроде бы нанесли в «Шахтере», прозвучал от одного из журналистов причем с техническим браком. Шуршание какое-то случилось в эфире. Случайно, никакого злого умысла. И доброго тоже.

Луческу и его новый ассистент Эмил Карас вопрос не разобрали. Верю! Иностранцы же в каком-то смысле. Ведущий пресс-конференции вице-президент «Динамо» Алексей Семененко тоже не расслышал. Не верю! Я из Москвы услышал, а он из Киева нет. И переспрашивать не стал, уж такой нелюбознательный. Но суть этого хода понятна — ушли от обострения.

Невероятных сенсаций не прозвучало. Большей частью толковали о материях, которые за последнюю неделю уже были изрядно обсосаны в прессе. Но основные позиции обозначены были.

Игорь Суркис не слишком скрывает свое раздражение по поводу действий ультрас. Посулил, если не угомонятся, включить рычаги и урезонить. «Прекратить беспредел» — это буквально. Сказал, что «Динамо» нужны болельщики, разбирающиеся в футболе. А вот это уже обострение. Теперь интересно посмотреть, что в ответ придумает скорая на решения ультрас-шайка. С Россией в голове. Сборная Украины триумфально отправляется на Евро-2020 доказывать свою состоятельность © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Деньги в теме появления Луческу в «Динамо» маячили на заднем плане. Это обсуждалось в последнюю очередь. Не думаю, что совсем уж так. Мирча бесплатно не работает. Собственно, это было бы и унизительно для персоны его калибра.

Но я согласен с тем, что денежный вопрос в данном конкретном случае был для него не самым главным. Луческу нужен творческий вызов и возможность доказать свою футбольную потенцию.

Кстати, бонус ему полагается за выход «Динамо» в Лигу чемпионов. Я так понял, за прочие достижения — нет. В принципе это стимул. И моральный, и материальный.

Мирча Луческу о «Шахтере»: сильная, славная, сентиментальная история. Но уже именно история! Мирча эмоции отодвигает в сторону и включает профессионала. Собственно, он его никогда и не выключал. Теперь только перенаправил на новую линию атаки.

С Ринатом Ахметовым Мирча о переходе в «Динамо» говорил, когда уже подписал контракт. Проинформировал, что, разумеется, нормально, учитывая всю предыдущую историю. Но никаких разрешений не спрашивал. Последнее мне трудно было представить, читая у коллег уверенные рассказы (или предположения), что Луческу непременно нужно было одобрение Ахметова.

Хозяина «Шахтера» его бывший тренер, уверен, взбодрил и мотивировал. Разозлил, наверное, тоже. «Горнякам» теперь у «Динамо» надо выигрывать кровь из носу.

Работая начальником пресс-службы «Шахтера», ваш автор 10 лет участвовал в идеологических войнах с «Динамо». Смею нахально утверждать, что достаточно успешно. Говорю об этом, чтобы дать понять — кое-что в этих вопросах понимаю. Так вот, «Динамо» включило все свои медийные и прочие ресурсы, чтобы поддержать Луческу. Помпезные и затрапезные истории из жизни Мирчи Луческу, величайшего тренера времен футбольной независимости Украины © Руслан Мармазов

Возложение цветов к памятнику Валерию Лобановскому, поддержка дочери Лобановского — события из этого же ряда. А хитрая бестия Дмитрий Гордон, лакмусовая динамовская бумажка, в интервью нашему изданию насыпал максимально возможного в его случае позитива. С чего это? А вот с того самого.

Идеологический инструментарий «Динамо» прост, иногда примитивен, зато используют его системно и в данном случае довольно действенно. Возможности «Шахтёра» в этом смысле на порядок круче, модерновее, технически насыщенней, что ли. Но в дебюте партии были допущены откровенные ляпы. Возможно, поступок Луческу так потряс бывших одноклубников, что те на время утратили способность действовать в обычной своей (так было раньше, во всяком случае) раскованной и красивой манере?

Понятно, что «Шахтеру» сейчас необходимо максимально нивелировать «фактор Луческу» в украинском футболе. Но не так же неуклюже, ей Богу. Попереть в лобовую атаку с тезисами типа «он исчерпал себя, а «Шахтер» развивается дальше», «без системы «Шахтера» Луческу ничего не может», «он просился назад, а его не взяли»… Неловко просто за такую кустарщину.

Я бы, наоборот, играл на повышение. Качал бы тему достижений Луческу в «Шахтере», тему легендарного тренера. Обыграть «Динамо», во главе которого сильнейший и мудрейший в Европе наставник, — это не почетно разве? Выиграть у пожилого неудачника — совсем не тот фасон, согласитесь. А проиграть ему каково?

Похоже, «Шахтер» давно не участвовал в идеологических войнах, утратил тонус, оброс жирком спокойствия. Самый момент мобилизоваться. Хотя спать на лаврах, конечно, спокойней. Раньше у «Шахтёра» была душа © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

Покоя теперь не будет никому в украинском футболе — это точно. Алексей Семененко по ходу презентации несколько раз подчеркнул, что Луческу в «Динамо» — событие неоднозначное. Ему бы как клубному работнику радоваться, а он не может скрыть раздражения.

Впрочем, когда-то он в газетной статье называл Мирчу «потомком горячих цыган», вкладывая в это какой-то негативный, причем дурно пахнущий смысл. Луческу, сто раз об этом сказано, не цыган, а румын. Это разные вещи. А если бы и цыган, то что? На Украине с деликатностью в национальных вопросах тяжко уже давно… Правда, Мирча хотя бы точно не москаль, уже облегчение. А Семененко теперь придется крепиться и немножко танцевать «цыганочку с выходом» вокруг нового тренера.

По ходу презентации Луческу несколько раз назвали Мирчей Михайловичем. А вот это приятно, мне — особенно.

Такое обращение когда-то я ввел в оборот. Мирча тогда только приехал в Донецк. Пришлось через его агента связываться с сыном тренера Разваном, выяснять, как его деда — отца отца — звали. Оказалось, Михай. То есть натурально стоило бы говорить Мирча Михаевич. Но и так хорошо, адаптировали и, пардон, русифицировали…