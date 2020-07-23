На фоне тяжелого кризиса, который переживает США в связи с пандемией коронавируса и экономической стагнацией, мир начинает нервничать, замечая, что кроме США рядом присутствуют и другие центры силы. Конечно, это Россия и Китай

Лондонская прачечная борется за чистоту

Британское издание Wired сетует на то, что Россия проторила дорогу китайским олигархам к скупке лондонской недвижимости. «Британия радовалась российским деньгам и старалась задавать поменьше вопросов о происхождении таких крупных состояний», — утверждает Комитет по разведке и безопасности британского парламента, чей долгожданный доклад о российском влиянии в стране был опубликован вчера. Члены комитета говорят, что это была ошибка. Из-за нее российское влияние в Британии превратилось в норму, а те, кто получил свои деньги нечестным путем, смогли отмыть их, усиливая свою власть и авторитет. Насколько эффективная и жесткая у России «мягкая сила»? Мнения экспертов © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Однако теперь в Англии новая напасть. Россия проторила дорогу китайцам. «До недавнего времени основными и самыми активными покупателями ценной лондонской недвижимости были русские и индийцы, — отмечает издание. — Но в последнее время их обгоняют покупатели из других стран».

15% домов, приобретаемых в центре Лондона иностранцами более чем за один миллион фунтов стерлингов, сегодня покупают люди из Китая и Гонконга. В связи с этим выходцы из Китая сегодня подвергаются как никогда жестким проверкам. Если посмотреть на самую дорогостоящую лондонскую недвижимость, за которую просят от 10 миллионов фунтов, то каждый пятый дом покупают китайцы. В 2019 году, когда покупатели из Китая и Гонконга еще не вышли на первое место, они вложили в лондонскую недвижимость 7,7 миллиарда фунтов стерлингов. Сегодня почти 220 000 объектов недвижимости в британской столице принадлежат китайским и гонконгским покупателям.

В докладе четко указывается на то, что правительство должно действовать незамедлительно, дабы не повторить с Китаем те ошибки, которые оно допустило в отношении России. Национальное агентство по борьбе с преступностью, которое следит за незаконными деньгами и борется с ними, нуждается в усилении, на что указывают депутаты в только что опубликованном парламентском докладе. На просьбу издания Wired дать комментарий для статьи Национальное агентство по борьбе с преступностью не откликнулось.

Россия выигрывает

Китайское издание Sina посвятило статью тому факту, что Россия получит мощный комплекс С-500, который подорвет авторитет американского THAAD. Последний долгое время был одним из самых известных в мире комплексов ПРО и служил примером для подражания и копирования во многих странах. THAAD нацелен на обнаружение и защиту от баллистических ракет, выходящих из верхних слоев атмосферы или проходящих конечный участок траектории полета; к тому же американский комплекс способен осуществлять простую противовоздушную оборону и вести огонь по военной авиации противника. США привыкли за столько лет полагаться на свое могущество и позволили себе расслабиться. Россия тут же воспользовалась случаем и обошла их в данной области. Новейшие комплексы С-500, которые Россия получит до конца этого года, подорвут авторитет THAAD. Западные СМИ пришли к окончательному выводу – во всем виновата Россия © REUTERS, annah McKay

Как сообщают российские СМИ, на днях начальник зенитных ракетных войск ВКС Сергей Бабаков заявил, что ЗРК С-500 «Прометей» поступит в войска России до конца года. Поставка первого серийного образца комплекса запланирована на 2025 год. По словам главнокомандующего ВКС Сергея Суровикина, ЗРК С-500 способен уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве, а также низкоорбитальные спутники и космические средства поражения. Можно смело назвать этот прорыв сокрушительным для американского комплекса THAAD!

По словам российского военного эксперта, дальнобойность С-500 на 50% больше, чем у С-400, а высота и скорость объекта перехвата для нового комплекса почти в два раза превосходит аналогичные показатели для старого. С-500 не является единым комплексом ПВО-ПРО, а состоит из пункта боевого управления, противоракетной и противосамолетной части. Он способен перехватывать практически все средства воздушного нападения, состоящие на вооружении США, а также уничтожать гиперзвуковое оружие, включая космическое.

США переживают, что остальные страны начнут угрожать их господствующему положению в мире, и всеми силами пытаются подавить тех, кто, по их мнению, представляет эту угрозу. Повышенное внимание Соединенных Штатов к некоторым небольшим странам может означать для них скорый упадок. Когда Америка изо всех сил пытается подавить развитие других стран, они полностью забывают о своем собственном. В настоящее время все страны мира прибавляют шаг и начинают постепенно обгонять Соединенные Штаты. Это уже произошло во многих сферах. Таким образом, пока США заняты наложением санкций, российский ЗРК С-500 успел обогнать американский.

Арктическая дружба

Американское издание Foreign Policy анализирует ситуацию в Арктике и приходит к выводу о том, что к российскому лидерству добавился Китай. Западные СМИ о планах первого мира – восстановить американское лидерство и авторитет ООН © РИА Новости, Роман Махмутов | Перейти в фотобанк

«После аннексии Россией Крыма в 2014 году западные санкции привели к тому, что существующие капитальные и технологические резервы для российских энергетических проектов в Арктике иссякли, — пишет издание, — Санкции были направлены против западных компаний, сотрудничающих с российскими энергетическими компаниями и инвестирующих в российские арктические проекты, что открыло путь в этот регион китайским государственным компаниям, проявляющим к нему интерес. Потребность Кремля в иностранном капитале обеспечивает Пекину позицию силы в Арктике, но Россия с опаской относится к китайским инвестициям. Москва учитывает как потенциальные возможности сотрудничества с Пекином, так и подводные камни: чрезмерная зависимость России от Китая в реализации своих планов обеспечения экономической безопасности Арктике может увеличить присутствие Пекина в регионе».

Российско-китайское партнерство в Арктике не является альянсом — оно основано на бизнесе. Несмотря на наличие у сторон взаимовыгодных интересов в регионе, в основе их взаимодействия лежит прагматизм и коммерческая целесообразность. На данный момент партнерство в Арктике осуществляется в обход существующих разногласий, таких как отказ Пекина признавать легитимность аннексии Россией Крыма и невмешательство Москвы в развивающийся индо-китайский конфликт. Любое региональное сотрудничество обусловлено их общей заинтересованностью в поддержании внутренней стабильности.

В силу своего географического положения Россия является крупнейшим влиятельным игроком в Арктике, крупнейшей заинтересованной стороной, на долю которой приходится самая большая часть запасов природного газа и нефти в регионе. Эти ресурсы четко вписываются в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Москвы — с правом доступа и разработки месторождений, остающимся за Россией в соответствии с международным правом. Поэтому заявления о так называемых больших ресурсных играх в Арктике являются некорректными. В Арктике не может проходить гонка за ресурсы, поскольку победители в основном уже определены. И Москва будет защищать свои энергетические проекты как средства обеспечения национальной безопасности. Америка вооружается автоматом Калашникова, а Китай образует коалицию с Россией – западные СМИ о новых геополитических стратегиях © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В 2012 году Владимир Путин, бывший тогда премьер-министром России, заявил: «Я убежден, что рост китайской экономики — не угроза, а вызов, несущий в себе колоссальный потенциал делового сотрудничества — шанс поймать китайский ветер в паруса нашей экономики». Россия, безусловно, поймала этот ветер в Арктике, с радостью принимая из Пекина вливания капитала для развития Северного морского пути и строительства инфраструктуры.

То, что Китай занимается Арктикой в рамках взаимовыгодного партнерства с Россией, вероятно, отвечает интересам Запада, поскольку соглашения с Москвой несколько сдерживают Пекин. Вряд ли западные заинтересованные стороны смогут мобилизовать ресурсы и направить их против двух агрессивных государств в Арктике. За последнее десятилетие Москва стала чувствовать себя увереннее, и будет трудно склонить ее к взаимодействию с Западом.

Если Россия будет придерживаться своего курса, то, укрепляя свое взаимодействие с Пекином, она будет руководствоваться прежде всего коммерческими интересами. Сложно представить, что на основе сегодняшнего стратегического взаимодействия в Арктике возникнет союз равных.