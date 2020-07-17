В пятницу, 17 июля, парламент Украины собирается рассмотреть продление сроков перехода преподавания с русского на украинский язык. А в четверг, 16 июля, у стен Верховной Рады Украины в Киеве несколько сотен национал-патриотов собрались на митинг в защиту украинского языка — точнее, выступали против русского

Такие же «языковые» митинги прошли в некоторых других городах страны.

Ранее народный депутат из фракции «Слуга народа» Максим Бужанский внёс в Раду законопроект №2362 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обучении на государственном языке в учебных заведениях». Проект предусматривает, в частности, продление срока права получения образования на русском языке до 1 сентября 2023 года.

Также предлагается отменить дискриминационную норму, предоставляющую привилегированный статус языкам национальных меньшинств, которые относятся к странам Европейского Союза.

Эти предложения вызвали возмущение у националистов. Собравшиеся у стен Рады жгли файеры и держали плакаты с надписями: «Руки геть вiд мовы!» («Руки прочь от языка!»), «Чужим языком в государстве разговаривает или гость, или оккупант», «Армия. Вiра. Мова» («Армия. Вера. Язык»), и т.п.

Аргументы сторон. По словам Бужанского, действующий языковой закон не столько защищает украинский язык, сколько «направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского».

«Это закон не о языке. А о том, что есть дискриминационные нормы деления украинцев на категории — для одних одни правила, для других — другие. Не может быть так, чтобы российские школы переходили на государственный язык с 2020 года, а школы, где обучение проходит на языках стран ЕС, с 2023 года», — пояснил политик.

Ранее партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвала не допустить даже рассмотрения законопроекта Бужанского в парламенте. Нардеп от «Евросолидарности» Владимир Вятрович заявил, что «проект, который вносит изменения в законы о языке и об образовании — наибольшая угроза украинскому языку и украинскому образованию со времен Януковича». По мнению депутата, «это путь к тотальной русификации образования» (явное преувеличение — Авт.).

Сам экс-президент Петр Порошенко, выступая на митинге, заявил, что основы украинской государственности пытается расшатать «пятая колонна» Кремля, которая «атакует государственный язык» (то есть, украинский язык — Ред.).

Против законопроекта высказались также и некоторые представители партии «Слуга народа», например, глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информполитики Никита Потураев. По его словам, которые приводит Интерфакс-Украина, «…сохранение двуязычной или мультиязычной модели — это фактически дискриминация наших детей в смысле ограничения их доступа к изучению государственного языка».

Но многие другие в партии и во фракции выступают «за». Так, внести законопроект Бужанского в повестку дня попросил заместитель председателя фракции «Слуги народа» Александр Корниенко.

Отметим, что законопроект Бужанского был зарегистрирован ещё 31 октября 2019 года, но рассматривать его не торопились. Теперь ситуация изменилась. «Видя, как от него убегает условный пророссийский электорат, Владимир Зеленский делает отчаянные попытки сохранить хотя бы его остатки и не допустить оттяжки голосов другими политсилами. Ибо уже сейчас есть риски, что «Слуга народа» может даже не преодолеть пятипроцентный барьер на Юго-Востоке» — считает директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко, чьи слова приводит 112.ua.

При этом эксперт отметил, что законопроект Бужанского «не отменяет украинизации как таковой, он откладывает введение новых норм в образовательном процессе».

В свою очередь, представители партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» заявляют о поддержке предложений Бужанского. При этом депутат Рады из фракции ОПЗЖ Олег Волошин назвал в комментарии агентству Укринформ законопроект №2362 «половинчатым и не решающим проблему в корне».

Политик напомнил, что в феврале прошлого года он в соавторстве с Максимом Бужанским внес в парламент законопроект №3077-1 «О внесении изменений в Закон Украины «Об образовании» (об имплементации норм Конституции Украины и рекомендаций Венецианской комиссии)», в котором предлагалось гарантировать гражданам право на обучение на языках коренных народов или национальных меньшинств. Поскольку этот законопроект власть рассматривать пока не готова, отметил депутат, то ОПЗЖ поддержит проект Бужанского, поскольку это — «хоть что-то».

Комментируя ситуацию, складывающуюся вокруг законопроекта Бужанского, известный композитор Владимир Быстряков в видеоинтервью изданию Украина.ру отметил, что эту инициативу могут и провалить, поскольку сейчас «идёт усиление позиций Петра Порошенко и его русофобской партии». При этом он подчеркнул, что именно «те, кто громче всего кричал за нэньку Украину, более всего способствовали её развалу, потому что под эти крики про «армию, мову, веру» развалили и промышленность, развалили всё, что только можно было развалить».

Документ может быть рассмотрен в Раде в пятницу, 17 июля. Ранее представители митингующих говорили, что могут провести ночь под парламентом и в пятницу продолжить свою акцию.