Немцы одобряют меры по борьбе с коронавирусом, которые осуществляет канцлер Ангела Меркель. А вот граждане Болгарии и Сербии в минувший уикенд протестовали против действий своих властей

В ночь с пятницы на субботу, 11 июля, во Франции закончилось действие режима чрезвычайного санитарного положения. Режим, позволявший президенту и правительству ограничивать общественные свободы без консультации с парламентом, был введен в стране 24 марта. Закон о режиме санитарного ЧП предусматривал, в частности, ограничение прав на передвижение и на собрания граждан, а также давал властям право на реквизицию необходимых для борьбы с эпидемией средств.

В течение ближайших четырех месяцев во Франции будет действовать специальный переходный режим — в рамках закона, определяющего выход из санитарного ЧП. Закон был принят 2 июля, а 9 июля его одобрил Конституционный совет Франции. При этом чрезвычайное санитарное положение будет действовать до 30 октября в двух заморских департаментах Франции — Гвиане и Майотте, где распространение коронавирусной инфекции по-прежнему активно. Как отмечает Le Monde, в Гвиане пик эпидемии ожидается в середине-конце июля. Ныне Франция занимает пятое место в Европе по числу инфицированных коронавирусом — 170 752 случая, из них более 30 тысяч летальных. Россия, Франция и Германия требуют от Украины одного и того же - Кость Бондаренко © РИА Новости, Нина Зотина

Начиная с 11 июля во Франции вновь разрешены публичные мероприятия с числом участников до 5000 человек. В стране для публики открываются стадионы и ипподромы. 12 июля в Гавре прошёл товарищеский матч «ПСЖ» с «Гавром» — он стал первым открытым для болельщиков матчем в Западной Европе. Пять тысяч болельщиков следили за игрой в масках и соблюдали дистанцию при рассадке на стадионе, вместимость которого составляет 25 тысяч человек.

Упомянутый матч прошёл без происшествий, а вот состоявшийся вечером 11 июля концерт в Ницце вызвал скандал. Несколько тысяч зрителей и гостей концерта не носили защитные маски и не соблюдали социальную дистанцию. Администрация Ниццы заверила, что число собравшихся на концерт не превысило максимально допустимое число участников массового мероприятия под открытым небом (5000 человек). Также мэр города Кристиан Эстрози заявил, что сожалеет о том, что ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом, не соблюдались должным образом.

В стране также снова разрешены речные круизы. Возобновление морских круизов между европейскими портами сейчас обсуждается на уровне ЕС, заявили власти Франции в коммюнике. А в аэропортах Франции в ближайшие дни должны появиться экспресс-тесты на коронавирус для прибывающих из стран так называемой «красной зоны». Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщил официальный представитель правительства Габриэль Атталь. В правительстве отметили, что все тестирования будут осуществляться при условии добровольного согласия самих путешественников. Предусмотрены ли в случае отказа от теста запрет на въезд или обязательный карантин, власти не уточняют. Также тест можно будет не делать при наличии справки о прохождении теста в стране вылета.

Сами экспресс-тесты еще находятся на этапе одобрения в министерстве здравоохранения Франции. Планируется ежедневно проводить около двух тысяч тестов. Точной даты запуска такого тестирования еще нет, но власти обещают, что оно начнется в самые ближайшие дни. О запуске во Франции производства экспресс-тестов EasyCov стало известно в конце мая, однако в открытую продажу они пока так и не поступили. Новый тест может проводиться вне специализированных лабораторий на основе анализа взятой с языка слюны пациента, получение результата занимает меньше часа.

А в Германии, которая занимает четвёртую позицию в Европе по числу зараженных коронавирусом (почти 200 тысяч человек), учёные пришли к выводу о том, что уровень антител к коронавирусу в крови пациентов, перенесших инфекцию, со временем существенно снижается. Таковы результаты исследования, проведенного учеными мюнхенской клиники Швабинг. Именно там проходили в январе лечение первые пациенты с коронавирусом в Германии. Как говорит главврач клиники Клеменс Вендтнер, результаты исследования указывают на то, что вакцина от коронавируса, возможно, будет малоэффективна с точки зрения получения долгосрочного иммунитета.

При этом около 4000 человек записались добровольцами на клинические испытания вакцины против коронавируса в университетской клинике немецкого города Тюбинген. Вакцина разработана немецкой биотехнологической компанией CureVac. Участниками первого этапа испытаний станут 168 взрослых здоровых испытуемых, вакцину получили уже 50 человек. Цель этой стадии — выявить общую переносимость компонентов вакцины и размер дозы, необходимый для вызова иммунной реакции организма. Неожиданных побочных эффектов пока нет, заявил руководитель испытаний Петер Кремснер.

Канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном видеопослании, обнародованном 11 июля, призвала мир сплотиться в борьбе с пандемией коронавируса. «Только если мы найдем глобальные ответы на эту глобальную угрозу, у нас есть шанс одерживать победы над пандемиями, сегодня и в будущем», — заявила она. Меркель напомнила, что Германия активно участвует в программах международного сотрудничества, направленных на борьбу с пандемией. Кроме того, Германия проявляет большую активность в областях здравоохранения и исследований, в том числе выступая за справедливое распределение вакцин, лекарств и диагностических средств по всему миру, добавила канцлер ФРГ. «Сделаем Европу снова сильной»: Меркель призвала страны ЕС объединиться, чтобы сохранить мировое лидерство © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

При этом наибольшим доверием у немцев пользуются меры борьбы против пандемии коронавируса в Германии, проводимые Ангелой Меркель, премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером и федеральным министром финансов Олафом Шольцем. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного социологическим институтом Kantar по поручению еженедельника Bild am Sonntag. 67% респондентов считают политику Меркель в этой сфере «хорошей» и «очень хорошей», в итоге по шкале от 1 до 5, где 1 — высший балл, канцлер удостоилась оценки 2,4. Действия главы баварского правительства Зёдера одобряют 57% опрошенных, его оценка — 2,6, а Шольцу доверяют 42 процента респондентов (оценка 2,8).

Однако индекс репродукции коронавируса в Германии 12 июля вновь достиг 1,00, сообщил Институт имени Роберта Коха. Это значит, что каждый инфицированный в настоящее время заражает одного здорового человека. Днем ранее этот индекс составлял 0,93. Всего с начала эпидемии в Германии от COVID-19 умерли 9 134 человека.

Третье место среди европейских стран по числу инфицированных коронавирусом занимает Италия — более 243 тысяч человек, от COVID-19 тут умерли почти 35 тысяч человек. В этой стране, скорее всего, продлят чрезвычайное положение, введенное в связи с коронавирусным кризисом — срок его действия истекает 31 июля. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу, 10 июля. «Возможное продление означает, что у нас есть возможность продолжать принимать необходимые меры, чтобы противостоять эпидемии», — сказал Конте, выступая в Венеции.

В конце января 2020 года Италия объявила шестимесячное чрезвычайное положение, что позволило правительству действовать быстрее в принятии решений. Режим ЧП ввели после того, как двое китайцев получили положительный результат теста на коронавирус — первые случаи инфицирования в стране.

Также 10 июля Италия временно запретила въезд на свою территорию, а также прямое и непрямое авиасообщение с 13 странами из-за пределов ЕС, отнеся их к «красной зоне». «В мире пандемия сейчас в разгаре. Мы не можем пренебречь жертвами, принесенными итальянцами в предыдущие месяцы, поэтому будем действовать максимально осторожно», — отметил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, комментируя решение.

Документ предусматривает запрет въезда на территорию Италии, в том числе транзитного, людям, которые в последние 14 дней посещали Армению, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Молдову, Бразилию, Чили, Перу, Бангладеш, Бахрейн, Оман, Кувейт, Панаму и Доминиканскую республику. Это включает также приостановление прямого или косвенного авиасообщение с ними. Ни одна из перечисленных стран не входит и в «зелёный список» ЕС.

На второй позиции в Европе по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом занимает Великобритания — почти 290 тысяч человек, от COVID-19 в этой стране умерли почти 45 тысяч человек (это первый показатель среди европейских стран). Хотя в воскресенье в Соединённом Королевстве обнаружено 650 новых инфицированных, а днём ранее — 820, тут в субботу открылись бассейны и театры под открытым небом, а также поля для игры в крикет. Кроме того, с 10 июля путешественники, прибывающие в Великобританию из Германии, Франции, Италии и Испании, больше не обязаны соблюдать двухнедельный карантин. Данная мера предосторожности действовала в Соединенном Королевстве с 8 июня.

В Британии продолжаются споры об обязательном ношении масок в общественных местах. Пока что власти заявляли, что рассчитывают на здравый смысл граждан и не собираются вводить обязательные меры. Однако 10 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые появился на людях в защитной маске, и призвал усилить масочный режим для усиления борьбы с коронавирусом. Главу правительства в маске заметили во время посещения лондонского кафе, сообщает Sky News. «Я думаю, что мы должны более строго настаивать на том, чтобы люди носили защитные маски в закрытых пространствах», — заявил Джонсон журналистам. Премьер, сам перенёсший COVID-19, также в очередной раз подчеркнул, что страна вернется к нормальному образу жизни и победит эпидемию. Премьер Джонсон не хочет становиться на колени из-за убитого в США чернокожего © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в фотобанк

Первое место в Европе по числу инфицированных занимает Испания — почти 301 тысяча, скончались от COVID-19 в этой стране 28,4 тысячи человек. Прошло более двух недель с тех пор, как Испания вновь открыла свои границы для туристов из других стран Шенгенской зоны, но многие курорты по всей стране наполовину, если не практически, пусты. Туристы опасаются ехать в страну, которая стала одним из европейских центров вспышки коронавируса.

Это подтолкнуло правительство Испании к запуску двух совместных кампаний — «Операция Лето» и «План безопасного туризма» — с целью гарантировать защиту летнего сезона и консолидировать Испанию, как одно из самых безопасных туристических направлений на планете. «Для этой цели было подготовлено более двадцати руководств, которые охватывают всю туристическую цепочку и являются ориентиром для глобального индекса», — сказала 12 июля госсекретарь Испании по туризму Изабель Мария Оливер Сагрерас.

В частности, для обеспечения соблюдения этих мер безопасности дополнительные 40 тысяч сотрудников Национальной полиции и Гражданской гвардии будут направлены в самые популярные туристические регионы Испании: Андалусию, Астурию, Балеарские и Канарские острова, Кантабрию, Валенсию, Галисию, Мадрид и Мурсию. Сотрудники будут заниматься усиленным надзором и профилактическим контролем на городских и междугородних маршрутах, станциях, портах, аэропортах, отелях, пляжах и кемпингах. Они также обеспечат соблюдение жителями и туристами мер по охране здоровья, действующих в каждом регионе, таких как недавнее требование постоянно носить маску в общественных местах, введённое на Балеарских островах. Штраф за нахождение без маски составляет в Испании более 100 евро.

Поступления от международного туризма составляют 12% ВВП Испании, а на Балеарских островах эта доля достигает 35%. Если бы не эпидемия, Майорка, Ибица и другие острова архипелага в июне были бы уже переполнены иностранными туристами. В 2019 году Балеарские острова посетили более 16 миллионов человек, большинство из них — гости из-за рубежа. В этом году туристический сезон начался лишь с пяти тысяч гостей из Германии, которым было выдано специальное разрешение посетить Пальма-де-Мальорку в рамках испытания эффективности мер по борьбе с COVID-19, принятых властями страны в отношении туристической отрасли.

Администрация Балеарских островов объявила, что никаких ночных излишеств этим летом не допустит. Барам, пабам и клубам на Майорке и Ибице установлены жёсткие ограничения по часам работы, а ночные заведения на самых популярных курортах островов останутся полностью закрыты, поскольку власти не хотят возобновления пресловутого, как они говорят, алкотуризма. «Массового туризма подобного рода больше не будет, потому что эти заведения больше не откроются — это однозначно», — заявил ВВС министр экономики, трудоустройства и туризма Балеарских островов Яго Негеруела.

В целом же власти видят в нынешнем кризисе возможность поменять восприятие испанских курортов как направления для недорогого массового отдыха в пользу более респектабельных путешественников. Балеарский министр считает, что время массового туризма, когда люди приезжали для того, чтобы напиваться до практически бессознательного состояния прошло. По его словам, отели ещё до пандемии стали предпочитать более зажиточных туристов, и стало открываться все больше и больше пятизвездочных гостиниц, с хорошими ресторанами и легким доступом к чистым пляжам.

С другой стороны, по оценкам местного бизнеса, понадобится не менее 15 лет, чтобы создать альтернативу массовому бюджетному туризму. Ныне, в связи с его отсутствием, безработица на Балеарских островах резко выросла, и ныне достигла 75 тысяч человек. Часть из них смогут претендовать на государственную помощь в рамках программы по повышению минимального прожиточного минимума, которая предполагает безвозмездную раздачу денег населению. В результате кризиса на фоне пандемии сотни тысяч испанцев потеряли работу, и уровень бедности в стране резко вырос. По правительственным данным, около 1,6 миллиона человек в почти 47-миллионной Испании страдают от крайней нищеты.

Хотя в Испании карантин был одним из самых жёстких и продолжительных в Европе, массовых протестов населения это не вызвало. А вот попытка властей Сербии 7 июля опять ввести в столице страны комендантский час, чтобы ограничить распространение коронавируса, вызвала массовые протесты. Хотя решение о комендантском часе было отменено, протесты продолжались вплоть до воскресенья. На улицы вышли сотни людей, манифестации против жёстких карантинных мер сопровождались столкновениями с полицией и актами вандализма. Митингующие забросали стражей правопорядка кусками тротуарной плитки из разобранной лестницы здания парламента. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

По данным правоохранителей, во время пятничных беспорядков в Белграде было задержано более 70 человек. «Среди арестованных много иностранных граждан из Боснии, Черногории, а также из Великобритании и Туниса», — заявил начальник полиции Белграда Владимир Ребич. Ранее государственное телевидение Сербии сообщило, что среди более 150 задержанных участников протеста в Белграде был и гражданин Израиля, родившийся в 1999 году на Украине. Сербия вводит комендантский час © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Ситуацией воспользовались противники власти. Они призвали к отставке действующего президента Сербии Александра Вучича. Глава государства в ответ напомнил: борьба за власть должна проходить на выборах, а не на улице. На парламентских выборах, прошедших 21 июня, Сербская прогрессивная партия получила более 60% голосов. Карантинные меры перед выборами были смягчены, но после них опять начали ужесточаться.

А вот в соседней Болгарии акции протеста против властей 11 июля возглавил… президент страны Румен Радев, который призвал правительство и генерального прокурора Болгарии покинуть должности на фоне массовых выступлений болгар против топ-коррупции. Перед этим в столице страны Софии состоялись две акции протеста. На первой собрались сторонники президента и его Социалистической партии, которые критиковали действия прокурора и правительства, обвиняя их в коррупции и произволе. На второй — сторонники премьера Бойко Борисова и правящей партии «Граждане за европейское будущее Болгарии» (ГЕРБ).

Причиной протестов стало недовольство населения Болгарии экономической ситуацией в стране, а также регулярными коррупционными скандалами. Призывы президента Радева, приравнявшего правительство и прокуратуру к мафии, только обострили протест. В ответ главный прокурор Болгарии Иван Гешев обвинил президента в «беспрецедентном давлении» на правоохранительные органы. Обвинения были крайне похожи на те, что выдвигал днем ранее глава государства: «Вчера Радев сказал, что болгарская прокуратура — мафия. Таким образом, Радев стал союзником олигархов и политиков, которые ограбили болгарский народ».

Прокуратура также задержала двух советников Радева, обвинив их в злоупотреблении влиянием и раскрытии государственной тайны. Параллельно в кабинетах задержанных советника президента по вопросам безопасности и обороны Ильи Милушева и секретаря по правовым вопросам и антикоррупции Пламена Узунова прошли обыски. Также прокуратура устроила облаву в зданиях министерства внутренних дел и других органов президентской администрации.

Прокурор Гешев потребовал от президента рассказать, знал ли он преступной деятельности своих советников, а также пригрозил возможным преследованием уже в отношении главы государства: «Единственный недосягаемый человек в Болгарии — именно президент. Мы подождем решения конституционного суда о его иммунитете. Мы готовы подождать и окончания его мандата. Радев уронил престиж всего государства, утверждая, что прокуратура — это мафия».

На днях власти Болгарии вновь ввели ограничительные меры, снятые несколько недель назад. Помещения в ночных клубах и на дискотеках было приказано закрыть в пятницу, а открытые площадки в кафе и ресторанах ограничены до 50% вместимости. Свадьбы и крещения ограничены до 30 человек, а спортивные мероприятия могут проводиться только без зрителей. После выявления рекордных 330 новых случаев заражения коронавирусом в пятницу, Болгария сообщила о 292 случаях в субботу и 211 в воскресенье. С начала эпидемии в стране зарегистрировано 7175 инфицированных и 267 смертельных исходов от COVID-19.

Массовые политические акции в Болгарии не способствуют борьбе с эпидемией коронавируса, однако они, скорее всего, продолжатся. По мнению аналитиков, их причиной является нарастающее политическое напряжение между левым президентом Радевым и правоцентристским правительством Борисова накануне парламентских выборов, запланированных на 2021 год. Польша накануне второго тура президентских выборов: в ход пошла «немецкая карта» © Алексей Витвицкий | Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

А вот в Польше второй тур президентских выборов 12 июля прошёл без эксцессов, несмотря на сохраняющийся режим эпидемической угрозы (страна замыкает первую десятку стран Европы по числу зараженных коронавирусом — почти 38 тысяч человек). Миллионы поляков в масках стояли в многочасовых очередях перед избирательными комиссиями — ведь количество находящихся в них людей было ограничено. Те, кто успел встать в очередь до 21:00 по местному времени, также смогли отдать голос. Однако самыми дисциплинированными оказались польские туристы, которые голосовали в консульстве Польши в хорватском городе Сплит. Некоторые из них стояли в очереди более 7 часов на 32-градусной жаре. По состоянию на час ночи 13 июля в очереди находились ещё несколько десятков граждан Польши, и консул гарантировал, что все они смогут проголосовать — хотя процесс может затянуться до утра. На выборах президента Польши важен каждый голос, поскольку разрыв между кандидатами (действующим главой государства Анджеем Дудой и мэром Варшавы Рафалом Тшасковским) согласно экзит-поллам составляет 1,6% — при погрешности опроса в 2%.