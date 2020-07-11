По состоянию на 19:00 11 июля в мире зафиксировано более 12 млн 713 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 564 тыс. человек скончались, свыше 7,4 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

На десятом месте по количеству заболевших — Иран (252,7 тыс.) , следом идет Мексика (282,2 тыс.).

На восьмом месте Испания (300,9 тыс.), потом Чили (309,2 тыс.), затем Великобритания (313,4 тыс.), Перу (319,6 тыс.), Россия (720,5 тыс.), Индия (835,2 тыс.) и Бразилия (1 млн 807 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено около 3 млн 305 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 136,8 тыс. человек, смертность 4,15%. Самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, в Великобритании — 14,25%, более 44,6 тыс. человек.

В Бразилии — 70,6 тыс. (3,91%), В Мексике — 34,1 тыс. (11,83%) в Испании — 28,7 тыс. (9,56%).

Россия

В России по состоянию на 10 июля зафиксировано 720 580 случаев заболевания, 11 233 заразившихся умерли, 497 927 человек выздоровело.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 11 июля

Данные России о прохождении эпидемии подкреплены одним из самых больших в мире количеством проведенных тестов — более 22,7 млн. Это второй результат в мире, впереди только США с 41,1 млн проверок на COVID — 19.

Регуляторное одобрение российской вакцины от коронавируса может произойти в августе-сентябре, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что в фонде идет активная работа над запуском вакцины института Гамалеи.

«Мы считаем, что регуляторное одобрение российской вакцины будет уже в августе-сентябре, мы опять-таки будем здесь лидерами на международных рынках», — приводит его слова Sputnik 11 июля.

Дмитриев отметил, что вакцина позволит вообще не инфицироваться и не заболевать.

Несмотря на коронавирус, около 400 тысяч отдыхающих прибыли в Крым за первые 10 дней после снятия ограничений на приезд туристов из других регионов России в связи с COVID-19.

Об этом сообщил журналистам министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко.

«То, что касается туристического потока, за первые 10 дней (с 1 июля — ред.) Крым получил уже 400 тысяч туристов», — приводит слова Волченко РИА Новости 11 июля.

Чиновник добавил, что всего в июле полуостров посетит порядка 1,5 миллиона туристов. Эти цифры сопоставимы с прошлогодними, сказал он.

Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для крымчан стартовал 15 июня.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 11 июля зафиксировано 52 843 случая заболевания, 1372 заразившихся умерло (смертность 2.6%), 25 661 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего около 786 тыс. тестов на COVID-19, что примерно в 30 раз меньше, чем в России.

Уже второй день подряд количество украинцев, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, значительно превышает количество тех, кто заболел, карантин, введенный правительством, дал результаты, заявил на совещании с представителями правительства и правоохранительных ведомств президент Украины Владимир Зеленский.

«Хотя цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчетам каждой из служб. Это означает, что наши скоординированные действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям властей. Нам надо по-прежнему двигаться в соответствии с ситуацией», — цитирует Зеленского РИА Новости.

Отмечается, что министр здравоохранения Максим Степанов доложил о ситуации на судне «София», экипаж которого находится на карантине. «По словам главы минздрава, коронавирусная инфекция была обнаружена у большинства членов команды, больные находятся под наблюдением врачей, весь экипаж — на изоляции, определены маршруты в случае необходимости госпитализации», — говорится в сообщении.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что правоохранители проверяют на предмет работы детские лагеря, которые не получили разрешения на открытие в связи с пандемией. Также Нацполиция за последние сутки выписала 235 протоколов в связи с нарушением карантинных мероприятий в учреждениях, заведениях общественного питания, местах торговли. В целом с начала проверок было составлено почти 18 тысяч админпротоколов.

А министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что аэропортах Киева и Львова появятся лаборатории для проведения ПЦР-тестирование пассажирам, которые прибывают на Украину.

Криклий утверждает, что сейчас занимается ускорением процесса установления лабораторий. Они необходимы, чтобы пассажиры могли пройти тест на коронавирус и в случае получения отрицательного результата не самоизолироваться.

Глава Мининфраструктуры также рассказал, что вместе с Минцифры в правительстве рассматривают возможность того, чтобы результаты тестирования могли приходить в приложение «Действуй дома».

Министр говорит, что это поможет избежать скопления людей у лабораторий, а также уменьшит время самоизоляции здоровых пассажиров, прибывших на Украину.

В мире

Большая часть депутатов Национальной ассамблеи Афганистана, до 70 %, заразились коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости со ссылкой на афганские СМИ.

Они рассказали, что в одну из частных больниц Кабула для сдачи теста на COVID-19 прибыли несколько членов правительства и ряд парламентариев, и их результаты оказались положительными.

По последним данным, число выявленных случаев коронавируса в Афганистане составило 34 366, 994 человека скончались.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, что самой безопасной страной для туристов сейчас является Китай.

«Самая безопасная страна — Китай. В нем ниже всех заболеваемость — 5,8 человек на 1000 населения», — приводит слова парламентария Sputnik 11 июля.

Депутат отметил, что в Индии также фиксируется низкая заболеваемость, но отправляться в эту страну пока не стоит, поскольку местное здравоохранение там находится несколько на другом уровне, чем в Китае.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 19:00 10 июля © бюллетень

Он отметил, что на сегодняшний день можно снова отправляться в отпуск в Европу, и подчеркнул, что статистику по заболеваемости следует учитывать в каждой стране.

«Например, в Испании сейчас заболеваемость выше, чем у нас. Италия более безопасна для перелетов — заболеваемость там ниже, чем в России», — пояснил он.

Кроме того, полагает бывший главный государственный санитарный врач РФ, Франция становится все более безопасной для туристов.

По его мнению, возобновлять перелеты необходимо, поскольку эта мера поспособствует развитию экономику.