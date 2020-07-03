По состоянию на 12:00 3 июля в мире зарегистрировали свыше 10,8 млн случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 521,3 тыс. человек, более 5,7 млн выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 2,7 млн человек. Инфекция забрала жизни свыше 128,7 тыс. людей, 781,9 тыс. выздоровели.

Вторую позицию занимает Бразилия, где коронавирус был диагностирован у 1,4 млн жителей. Более 61,8 тыс. умерли, 957,6 тыс. выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Россия: 667,8 тыс. случаев заражения, 9,8 тыс. смертей, 437,8 тыс. выздоровлений.

Напряженной ситуация остается в Индии, Перу, Великобритании, Чили.

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 667,8 тыс. (6718 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 9859 человек (176 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 437,8 тыс. человек.

В Москве за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом. Таким образом, количество жертв коронавируса в столице достигло 3904 человек.

В нескольких столичных музеях после отмены ограничений на их работу произошли локальные вспышки COVID-19, сообщил начальник управления музейно-выставочной службы городского департамента культуры Антон Горянов. По его словам, в нескольких музеях заболели по три-четыре человека, однако эти учреждения не были закрыты. Музеи в столице начали открываться с 16 июня, в городе заработали уже около 30% учреждений.

Ространснадзор пожаловался Росавиации на то, что в аэропортах не соблюдают предписанные меры безопасности. Замглавы ведомства Андрей Шнырев в обращении к главе Росавиации Александру Нерадько сообщил, что с 1 по 24 июня проверкам подверглись 134 аэропорта и 409 воздушных судов. В общей сложности было выявлено 518 нарушений у авиакомпаний и аэропортов, из них на аэропорты приходится 353 нарушения. В основном речь идет об отсутствии масок. Где-то пассажирам не измеряют температуру, а где-то не проводят обязательную дезинфекцию помещений.

Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в Белоруссию. В ближайшее время «Авифавир» будет поставляться также в Казахстан, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и группе компаний «ХимРар».

С начала эпидемии в России провели более 20,1 млн тестов на коронавирусную инфекцию, больше всего тестов сделали в Москве, сообщил Роспотребнадзор.

В России из-за эпидемии коронавируса может исчезнуть до трети детских лагерей, считает директор всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус. Ситуация должна обсуждаться на самом высоком правительственном уровне, заявил он.

Повторение сценария распространения коронавируса в России маловероятно, так как в стране созданы системы лечения и профилактики, а у населения получен иммунитет, считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

При этом он полагает, что возвращение к полноценной жизни, существовавшей до пандемии коронавируса, не произойдёт в России раньше февраля 2021 года.

Коронавирус и Украина

Количество зараженных коронавирусом на Украине выросло до 46 763 человек. За сутки болезнь подтвердилась еще у 876 граждан. С начала эпидемии в стране умерли 1,2 тысячи человек (+27 за сутки), 20,5 тысячи пациентов выздоровели (+505 за сутки).

Из-за такого количества летальных случаев в Минздраве напомнили лицам из группы риска о необходимости соблюдать все меры предосторожности, так как беспечность может стоить им жизни.

«У нас опять большое количество летальных случаев — 27. Большая часть этих летальных случаев — это люди, в возрасте 60-65 лет, или из групп риска, имевшие сопутствующие заболевания — сердечно-сосудистые, сахарный диабет. Эти люди ушли из жизни из-за Covid-19. Сейчас я обращаюсь к людям старше 65 лет — пользуйтесь рекомендациями Минздрава, масками, антисептиками, соблюдайте социальную дистанцию. Covid-19 может быть рядом, и это может стоить вам и здоровья, и жизни», — сказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе онлайн-брифинга.

Коронавирус помогает европейцам вернуть национальную идентичность — Цинкер © Facebook, Александр Цинкер

В связи с плохими эпидемическими показателями Минздрав намерен усилить карантин также в Закарпатской, Львовской и Ровенской областях.

Работу ночных клубов во Львове уже запретили.

Украина не может провести массовое тестирование на COVID-19. Ведь для этого нет экономической целесообразности, мощностей и специалистов, сообщил главный врач Виктор Ляшко.

Ситуация в мире

Новый коронавирус, вызывающий болезнь COVID-19, может становиться более заразным в случае определенной мутации, которая ускоряет его репликацию. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время выступления на расширенном заседании политбюро ЦК Трудовой партии КНДР заявил, что стране удалось не допустить проникновения коронавируса из-за границы. Еще в марте южнокорейское издание JoongAng Ilbo, ссылаясь на анонимный источник, писало, что в КНДР выявили первый случай COVID-19.

Всего в мире разрабатывается 141 прототип вакцины от коронавируса, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. По его словам, ведущие разработчики находятся в «месяцах от успеха».

Казахстан стал первой страной СНГ, вынужденной вернуться к противовирусным ограничениям после их ослабления. Карантинные меры начнут действовать с 5 июля, продлятся 14 дней, а затем могут быть продлены в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Карантинные меры будут усилены в Израиле в связи со вспышками коронавируса, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

В Германии предлагают временно отказаться от использования дезодорантов, чтобы способствовать борьбе с эпидемией COVID-19. Граждане стали менее ответственно подходить к защите от коронавируса и приспускают маски до носа. Из-за этого главный оператор общественного транспорта Берлина запустил остроумную социальную рекламу.

«Многие считают, что можно носить маску под носом, поэтому мы открываем новую страницу. BVG призывает к общественному отказу от дезодоранта. Вы все еще хотите открыть свой нос?» — гласит рекламное сообщение.

Идея оказалась достаточно популярной — публикация набрала больше 2 тысяч репостов и 9 тысяч лайков за сутки.