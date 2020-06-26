В Брюсселе продолжается обсуждение списка стран, для граждан которых ЕС откроет свои границы 1 июля. России и США в перечне точно не будет, шансы Украины попасть в него минимальны

В Европе возросло число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как заявил в четверг, 25 июня, глава европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, число новых случаев заболевания увеличилось в 30 странах за две недели.

«На прошлой неделе в Европе впервые за несколько месяцев наблюдалось увеличение числа еженедельных случаев заболевания. За последние две недели число новых случаев заболевания увеличилось в 30 странах», — сказал Клюге. По данным ВОЗ, на европейском континенте каждый день фиксируется около 20 тысяч новых случаев заражение и более 700 смертей.

Особо тревожную тенденцию ВОЗ отметила в 11 странах: Армении, Швеции, Молдове, Северной Македонии, Азербайджане, Казахстане, Албании, Боснии и Герцеговине, Кыргызстане, Косове и Украине. По словам Клюге, в этих странах ускорение передачи инфекции привело к резкому росту заболеваемости. «Если этот рост не будет взят под контроль, системы здравоохранения вновь окажутся на краю пропасти», — предупредил он. Ханс Клюге также приветствовал быструю реакцию властей Польши, Германии, Испании и Израиля в связи с новым всплеском коронавируса. Швеция отказалась от карантина и прогадала - в стране начался экономический кризис © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Днём ранее Евростат сообщил, что число дополнительных смертей в Европе, вызванных COVID-19, выросло в марте и апреле 2020 года на 140 тысяч человек. «Количество смертей от COVID-19 быстро росло в некоторых государствах-членах в начале марта 2020 года. Влияние пандемии можно оценить по увеличению общего числа смертей от любой причины во время вспышки. В некоторых частях Европы разница по сравнению с предыдущими годами была исключительно высокой, в то время как некоторые районы пострадали менее серьезно», — говорится в сообщении.

В среднем было зафиксировано примерно на 140 тысяч больше смертей в течение 10-17-й недель (март-апрель) в 2020 году, чем среднее число смертей за тот же период за четыре года с 2016 по 2019 год. Пик смертей по сравнению со средним недельным значением в 2016-2019 годах был на 14-й неделе (конец марта — начало апреля) 2020 года.

Исследование проведено только в 21 стране Евросоюза. Не учтены цифры из Великобритании, которая особенно пострадала от пандемии, но уже вышла из ЕС, а также Ирландии, Греции, Хорватии, Кипра, Латвии, Мальты, Нидерландов, Польши, Румынии и Словении. Тем не менее, обнародованные данные охватывают более 90% всех смертельных случаев в результате пандемии в Европе, по оценкам Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, говорится в сообщении Евростата.

Также 24 июня постоянные представители стран-членов Евросоюза в Брюсселе не смогли определить окончательный список стран, для граждан которых ЕС откроет свои границы 1 июля. Представители стран-членов ЕС поначалу обсуждали список из примерно 20 стран мира. Из европейских стран, не входящих в состав ЕС, право на въезд предлагали для трёх балканских стран (Босния, Черногория и Сербия) и трёх карликовых государств континента (Андорра, Монако и Ватикан).

России и США в этом списке не было с самого начала — поскольку, по мнению ЕС, в этих странах не взяли под контроль ситуацию с пандемией. 25 июня госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон обсуждает с рядом европейских и других стран вопрос безопасного открытия границ. «Мы работаем над поиском правильного способа сделать это, над правильным выбором времени, правильной тактикой», — подчеркнул глава американской дипломатии на пресс-конференции. Он выразил уверенность, что решение будет найдено уже в ближайшие недели. «Мы в любом случае не хотим создавать другим проблемы», — сказал Помпео.

Продолжение согласования состоится в пятницу, 26 июня. Накануне этого обсуждения телеканал Euronews получил новый, расширенный проект списка, из 54 стран, в котором оказалась и Украина. Из других европейских стран за пределами ЕС, въезд предлагается открыть гражданам и жителям Андорры, Черногории, Сербии, Боснии, Албании, Грузии. Примечательно, что Молдову и Армению в список не внесли. Германия, Италия, Франция и Голландия «скинулись» на вакцину от COVID-19 © РИА Новости, Алехандро Мартинез Велез | Перейти в фотобанк

Пока нет уверенности, что список будет утвержден в данном виде. «Источники сомневаются в открытии границ уже с 1 июля и говорят, что согласие между странами-членами ЕС не будет достигнуто вовремя», — говорится в сообщении телеканала. Также нельзя исключить, что этот список (если документ является аутентичным) был составлен по устаревшим данным, до начала новой вспышки эпидемии. Ныне дебаты в Брюсселе преимущественно ведутся о том, пускать ли в ЕС жителей тех стран, где зафиксировано менее 16 новых заражений на 100 000 населения, или менее 20 новых заражений (16 — это средний показатель в странах ЕС, показатель в 20 позволит пускать больше иностранных туристов). При этом Украина не соответствует ни одному из этих критериев.

А вот правительство Израиля границы не открывает — а наоборот, продлило запрет на въезд иностранных граждан, в том числе из стран-членов ЕС, до 1 августа. Данное решение связано с ростом заболеваемости коронавирусом в Израиле. По данным Минздрава, за последние сутки в стране зафиксировано 473 новых случая инфицирования. Подобного не наблюдалось с 22 апреля.

Границы Великобритании, которая по-прежнему занимает первые места в Европе по числу инфицированных коронавирусом и смертей от его последствий (соответственно, почти 308 тысяч и 43,2 тысячи человек) формально не закрыты, но практически все въехавшие в страну должны проходить двухнедельный карантин. Кроме того, за прошедшие три недели более 100 тысяч человек в Англии получили предписание самоизолироваться после контакта с людьми, заразившимися коронавирусом. Это происходит в рамках программы по борьбе с распространением инфекции.

Эта программа действует с конца мая. За это время она получила данные более 20 тысяч человек, у которых тест на коронавирус дал положительный результат. 25% заразившихся отказались предоставлять данные людей, с которыми они контактировали. Остальные передали данные почти 130 тысяч своих контактов. Властям удалось связаться с почти 114 тысячами человек, всем им было предписано самоизолироваться дома.

Целый ряд британских медицинских экспертов предупреждает о риске второй волны распространения коронавируса. Имеющиеся данные указывают на то, что локальные вспышки становятся все более вероятными, а угроза второй волны реальна, говорится в открытом письме, опубликованном в еженедельном научном журнале The BMJ. Документ подписали, среди прочих, президент Королевской коллегии хирургов Дерек Олдерсон, президент Королевской коллегии врачей Эндрю Годдард, президент Королевской коллегии неотложной медицины Кэтрин Хендерсон, а также главный редактор медицинского журнала The Lancet Ричард Хортон. Авторы подчеркивают, что дальнейшее развитие событий в Соединенном Королевстве предсказать трудно. Многие элементы инфраструктуры, необходимые для сдерживания инфекции, «начинают занимать свои места», но перед обществом «остаются существенные вызовы», указывается в письме.

При этом получившие свободу передвижения жители Великобритании массово отправились на пляжи южного побережья страны, несмотря на действующие ограничения из-за COVID-19. Пляжи Борнмута, Крайстчерча и Пула на юге Англии оказались рекордно перегружены. Местные власти объявили чрезвычайную ситуацию и попросили всех британцев воздержаться от поездок в эти районы. До последнего туземца. Англия начала активно внедряться в армию и военные планы Украины © РИА Новости, Алекс Макнотон | Перейти в фотобанк

Испания, находящаяся на втором месте среди европейских стран по числу инфицированных коронавирусом (более 294,5 тысяч человек), наоборот, заманивает туристов на свои пляжи. Однако в четверг, 25 июня, стало известно, что посещение родственников вновь приостановлено в 44 домах престарелых в Мадриде из-за новых зафиксированных случаев заражения коронавирусом. При этом только за минувшую неделю испанская прокуратура возбудила ещё более 20 уголовных дел в связи со смертями в домах престарелых во время эпидемии. Общее число подобных дел достигло 240, большая часть — в Мадриде (105) и Каталонии (43), следует из сообщения генпрокуратуры.

Во время эпидемии в Испании самая тяжелая ситуация сложилась именно в домах престарелых. Минздрав так до сих пор не озвучил официальные данные о жертвах в подобных центрах. Из-за перегрузки системы здравоохранения постояльцам не проводили ПЦР-тесты (на основании которых ведется статистика), их редко отправляли в больницы. Согласно данным автономных сообществ, умерли более чем 19,5 тысячи стариков (из них в Мадриде почти 6 тысяч), у которых были симптомы коронавируса. Всего в Испании с начала эпидемии от COVID-19 скончались 28 330 человек.

На третьей позиции в Европе по количеству выявленных случаев коронавируса находится Италия — почти 240 тысяч. Хотя в целом в этой стране большинство карантинных ограничений отменено ещё в начале июня, 25 июня итальянские власти направили военных в город Мондрагоне в области Кампания для поддержания карантина после того, как в городе выявили 49 случаев коронавируса.

Почти 700 человек, проживающие в четырех домах этого города, получили предписание не покидать их, пока их не протестируют на коронавирус. Однако несколько человек, тесты которых показали положительный анализ на вирус, по-видимому, сбежали. В итоге полиция окружила жилой комплекс и не разрешает жителям покидать его. Большинство из жителей — болгарские цыгане, проживающие в четырех из пяти зданий, которые были закрыты с 22 июня. У властей возникли проблемы с отслеживанием контактов инфицированных, так как многие арендаторы, особенно из числа иностранцев, не зарегистрированы.

Утром 25 июня произошла стычка между цыганами и местными жителями, которые дежурят у входа в комплекс, чтобы убедиться, что жители его не покидают. После этого президент региона Кампания Винченцо Де Лука объявил о прибытии военных для поддержания контроля. «Сегодня утром у меня была встреча с министром внутренних дел Лучаной Ламорджезе по поводу красной зоны, установленной в Мондрагоне. Я попросил о срочной отправке сотен человек из полиции, чтобы гарантировать строгий контроль над территорией. Министр также объявила о прибытии армейского контингента», — сказал чиновник.

В двух округах на западе Германии также возобновлены жесткие карантинные меры. В округе Гютерсло локдаун введён из-за вспышки коронавируса на скотобойне компании Tönnies. Локдаун также введён в соседнем с Гютерсло округе Варендорф. Ограничительные меры пока будут действовать до 30 июня. В населенных пунктах обоих округов вновь запрещены встречи трех и более человек, если они не проживают совместно, закрыты кинотеатры, выставки, музеи, бары и фитнес-студии. Магазины и рестораны остаются открытыми, их посетители должны, как и прежде, соблюдать необходимые требования гигиены.

Это первый случай, когда на территории ФРГ возобновляются ограничения, впервые введенные из-за пандемии коронавируса в марте. Спустя два месяца, в мае, большинство ограничительных мер были отменены во всех федеральных землях. Германия занимает четвёртое место в Европе по числу инфицированных коронавирусом — 193 663 человека, от COVID-91 тут умерли чуть более 9 тысяч людей. 25 июня федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предостерег от легкомысленного отношения к коронавирусной инфекции. «Пандемия еще не закончилась», — заявил глава государства. «Развитие ситуации в «горячих точках» показывает, что мы все еще движемся по очень, очень тонкому льду», — отметил он.

Однако германские туристы смогут беспрепятственно провести отпуск в Тунисе. Правительство этой североафриканской страны внесло Германию в список государств, в которых опасность заражения коронавирусом минимальна. В свою очередь германский МИД счёл Тунис единственной безопасной страной в Северной Африке. Ограничения в Тунисе сняты также на приезд граждан Австрии и Швейцарии. Слободчук: Порошенко ждёт солнечная Австрия © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

А власти Швейцарии с 25 июня взяли на себя покрытие расходов на проведение тестов на наличие коронавируса и антител к нему. Цель подобного шага — стимулировать массовое тестирование, избавив жителей страны от затрат, говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии. Тщательное установление контактов инфицированных и широкомасштабное тестирование являются ключевыми факторами разрыва цепочек распространения инфекции, подчеркивается в документе. В стране с 8,5 миллиона жителей коронавирус был обнаружен у 31 428 человек, 1958 больных скончались от COVID-19.

В соседней Австрии обследовали почти 80% всего населения «Ибицы Альп» — курорта Ишгль, который стал местом заражения коронавирусом тысяч туристов со всей Европы. Долина Пацнаун с её горнолыжными центрами Ишгль, Санкт-Антон-ам-Арльберг и Зёльден была отправной точкой для вспышки коронавируса в Австрии. По данным экспертов, 40% всех случаев инфекции в Австрии были вызваны Ишглем. Проведённое исследование выявило антитела к коронавирусу у 42,4% населения курорта. Это самая высокая доля людей с антителами в регионе, которая была выявлена на сегодняшний день. Всего с начала эпидемии в Австрии было инфицировано коронавирусом почти 17,5 тысяч человек, умерло от COVID-19 в альпийской республике 698 человек.

Пятое место в Европе по числу зараженных коронавирусом в Европе занимает Франция — более 161 тысячи человек, от COVID-19 тут умерли 29,7 тысячи пациентов. 25 июня стало для этой страны знаковым: в Париже вновь открылась одна из главных достопримечательностей города — Эйфелева башня. Из-за пандемии коронавируса она три месяца не принимала гостей. Для посетителей действуют санитарные меры, в том числе обязательное ношение масок. Посетить башню можно с 10:00 по местному времени, но подняться пока можно только пешком на 2-й этаж по 674 ступенькам. На сайте Эйфелевой башни сообщается, что для подъема потребуется 30-45 минут, но это зависит от физической подготовки посетителей. Семьям с маленькими детьми или людям со слабым здоровьем рекомендуется временно отказаться от посещения достопримечательности. Лифты для подъема на башню останутся закрытыми до 1 июля.

В тот же день министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что решения, связанные с открытием границ с не входящими в ЕС и Шенгенскую зону странами, будут приниматься исходя из каждой отдельной ситуации. «Мы рассматриваем каждую ситуацию по отдельности — с точки зрения того, как распространяется вирус, а также мер, которые введены странами для сдерживания вируса», — сказал Веран на пресс-конференции в Женеве, отвечая на вопрос о возможном запрете на въезд в страны ЕС из ряда государств. Он отметил, что приоритет — это «обеспечение защиты здоровья жителей в ЕС, в частности во Франции».

Хотя Норвегия и входит в Шенгенскую зону, ныне эта страна остаётся одной из самых закрытых в Европе. Большинству иностранных граждан запрещён въезд в Норвегию, а самим норвежцам, которым выезд за границу разрешён, после возвращения на родину необходимо пройти двухнедельный карантин (правда, описанные ограничения не распространяются на поездки в Данию, Финляндию и Исландию). Правительство страны не рекомендует гражданам этим летом отдыхать за границей, пример подала премьер-министр Норвегии Эрна Солберг, которая отменила запланированный отпуск в Испании.

Однако 25 июня Эрна Солберг сообщила, что Норвегия с 15 июля отменит ограничения на поездки в европейские страны и из них, в случае если они соответствуют ряду критериев по ситуации с распространением коронавируса. Институт общественного здоровья Норвегии предоставит список утвержденных стран до 10 июля, и он будет обновляться по крайней мере каждые 14 дней. Критерии определяют, что в стране (или регионе) должно быть менее 20 новых зараженных в среднем на 100 000 жителей за последние две недели. Там также должно быть менее 0,5 новых пациентов в отделениях интенсивной терапии на 100 000 жителей в среднем за последние две недели, а доля положительных тестов должна быть менее 5%.

«Это вполне осознанная позиция, что мы ждём. У нас есть возможность увидеть последствия увеличения движения в Европе», — сказала премьер Норвегии. Она напомнила, что в последние дни Германия закрыла два региона из-за вспышек инфекции, а Испания закрыла один регион. Солберг также заявила, что Норвегия сохранит необходимость карантина для приезжих из стран с высоким риском заражения. Всего с начала эпидемии в Норвегии коронавирусом заразились 8 788 человек, а умерли от COVID-19 в этой стране 249 людей.

Несколько ухудшилась ситуация с распространением коронавируса на Балканах. Так, Хорватия, начиная с 25 июня и вплоть до дальнейшего уведомления, ввела двухнедельный карантин для въезжающих в страну с территории Боснии, Косово, Северной Македонии и Сербии. Это правило распространяется и на граждан Хорватии и связано с ростом числа новых инфекций в упомянутых странах. Правило не распространяется на тех, кто следует через хорватскую территорию транзитом. А Словения, которая первой в Европе объявила о завершении эпидемии коронавируса, также 25 июня вернула масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации на своей территории. Днём ранее власти Болгарии продолжили режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с пандемией коронавируса до 15 июля. В последние дни в 7-миллионной Болгарии регистрируется в среднем по 130 новых заражений коронавирусом, общее число инфицированных чуть больше 4,2 тысяч, а летальных случаев — всего 209.

В Польше при почти 38 миллионах населения и более 1,5 миллиона украинских гастарбайтеров количество зараженных коронавирусом превысило 33 тысячи человек, умерло от COVID-19 в этой стране более 1,4 тысячи пациентов. В последние недели тут регистрируется в среднем 300 новых заражений в сутки, то есть эпидемия реально вышла в стадию плато. Однако суточная смертность от COVID-19 остаётся достаточно высокой: 25 июня умерли 16 людей, днём ранее — 21 человек. При этом польские демографы подсчитали, что общая смертность в Польше в марте-мае 2020-го была даже ниже, чем в соответствующий период минувшего года.