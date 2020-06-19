В своем выступлении в парламенте Германии в четверг канцлер Ангела Меркель заявила, что коронавирус стал самым большим вызовом, с которым Европейский Союз столкнулся в своей истории

Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена во время председательства Германии в Европейском Союзе прилагать усилия для усовершенствования европейского проекта. «Европа является открытым, динамичным устройством мира и свободы, которое мы можем и должны постоянно улучшать», — отметила Меркель в четверг, 18 июня, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением, посвященным председательству ФРГ в ЕС во второй половине 2020 года, а также саммиту ЕС, намеченному на 19 июня.

Меркель изложила своё видение проблем, которые будут доминировать во время предстоящего шестимесячного председательства Германии в Совете Европейского Союза, уделив особое внимание пандемии коронавируса. «Пандемия показала, насколько хрупким является европейский проект», — заявила она. «Европа показала себя уязвимой. Сплочённость и солидарность никогда не были такими важными, как сегодня», — добавила Меркель.

В прошлом сообщество европейских государств росло, при этом речь идет не только о расширении ЕС, но и об углублении европейской интеграции, отметила далее Ангела Меркель. Она напомнила, что свой вклад в этот процесс внесли и конфликты, одним из последствий которых, по её словам, стал рост взаимного доверия европейских государств. При этом Европа является не только историческим наследием, но и «проектом, ведущим в будущее», подчеркнула глава немецкого правительства. «Появились новые проекты». Эксперт рассказал, как коронавирус изменил строительство жилья в Израиле © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Последствия пандемии также показали, что Европе необходимо взять на себя больше ответственности в глобальном масштабе, считает Меркель. По её словам, «авторитарные правители» использовали кризис в своих интересах. «Они хотят подорвать верховенство права. Они хотят подорвать достоинство людей. Они хотят подорвать права человека и гражданские права», — заявила Меркель. Она подчеркнула, что распространение дезинформации требует противостояния в Европе и мире. При этом ни имена этих «правителей», ни источники гипотетической дезинформации канцлер ФРГ не назвала.

А днём ранее Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель Германии впервые провели очные переговоры. В последний раз они встречались лично 12 марта, а с тех пор обсуждали действия во время пандемии коронавируса в ходе нескольких видеоконференций. 17 июня федеральное и земельные правительства согласовали дальнейшие действия на фоне борьбы с пандемией в Германии. Меры по социальному дистанцированию, усиленной гигиене и ношению масок в некоторых общественных местах останутся в силе. Людям рекомендуется и впредь максимально ограничивать социальные контакты.

После летних каникул школы и детские сады в Германии должны вернуться к нормальному режиму работы. Федеральные земли обязуются отменять или смягчать ограничения для заведений общепита, гостиниц, а также культурных или религиозных мероприятий при соблюдении установленных правил. Массовые мероприятия, такие как ярмарки, музыкальные фестивали и уличные праздники, останутся под запретом как минимум до конца октября (ранее введённый запрет действовал до 31 августа).

В случае значительного роста числа инфицированных возможно введение дополнительных ограничений — как это, к примеру, сделано ныне в отдельных городах Германии, а также на немецких скотобойнях, среди работников которых выявлены очередные вспышки заражений. Всего с начала пандемии в Германии выявлено более 190 тысяч инфицированных коронавирусом (четвёртый показатель в Европе), умерло от COVID-19 в этой стране почти 9 тысяч человек.

В упомянутой речи в Бундестаге Ангела Меркель также затронула тему выхода Великобритании из состава ЕС, произошедшего в начале текущего года. «Это решение, которого мы определенно не хотели, в конечном счёте, привело к тому, что нами, 27 странами-членами ЕС, сильнее, чем когда-либо, руководит уверенность в том, что только совместно мы сможем соблюдать и защищать во всем мире наши европейские ценности и интересы», — указала она. Правительственный медиа-холдинг Deutsche Welle озаглавил эти слова канцлера «Меркель: Brexit сделал Европу сильнее», что на фоне первого места Великобритании по числу зараженных коронавирусом и смертности от него в Европе выглядит символически. В Германии решили продлить карантин из-за резкого роста заболеваемости © AP, Michael Sohn

А министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб 18 июня обвинил Россию, Китай и Иран в использовании ситуации с пандемией для продвижения своих интересов. Россия, по мнению Рааба, занимается систематическим распространением дезинформации и пропаганды в вопросах здравоохранения через интернет-платформы и другими способами. В то же время ученые из Королевского колледжа Лондона опубликовали исследование, в котором утверждают, что социальные сети и другие платформы, такие как американские Facebook и YouTube, могут представлять угрозу общественному здоровью, поскольку способствуют распространению конспирологических теорий относительно природы и распространения коронавируса. С начала пандемии в Соединённом Королевстве выявлено более 300 тысяч зараженных коронавирусом, умерло от его последствий более 42 тысяч человек (это третий показатель в мире после США и Бразилии).

При этом британское правительство в четверг отказалось от собственного приложения для отслеживания контактов заразившихся COVID-19, и вместо этого будет работать над проблемой совместно с американскими компаниями Apple и Google, которые доминируют на рынке смартфонов. Собственное приложение Национальной службы здравоохранения Великобритании должны были запустить еще в мае, но тестировавшие его пользователи постоянно жаловались, что оно неправильно работает на iPhone.

Национальная система здравоохранения передала все наработки партнёрскому предприятию Google и Apple, а правительство Великобритании объявило, что на территории Британии будет применяться система, представленная двумя корпорациями в конце мая. Глава британской программы отслеживания контактов Дайдо Хардинг в четверг подчеркнула, что наличие собственного приложения не столь важно для работы всей системы. А вот в Германии, несмотря на задержку, 16 июня всё же выпустили национальное приложение для этих целей, разработанное концернами Deutsche Telekom и SAP.

Главный недостаток немецкого приложения, как и всех остальных подобных программ, — они представляют собой попытку решить проблему только на национальном уровне. Обмен данными между ними пока не предусмотрен. Даже внутри ЕС используются семь различных технологий, на которых базируются приложения для отслеживания цепочек коронавируса. Однако приложения в Германии, Австрии и Швейцарии уже в обозримом будущем должны будут передавать данные друг другу, так как их программный код основывается на едином стандарте, разработанном опять же американскими компаниями Apple и Google.

Также входящие в первую европейскую пятёрку по числу инфицированных коронавирусом Франция и Италия запустили аналогичные национальные приложения ещё в начале июня. А вот Испания, которая находится на втором месте в Европе по числу зараженных (более 292 тысяч), где от COVID-19 умерли более 27 тысяч человек, отслеживать контакты заболевших с помощью смартфонов пока не планирует. Однако в этой стране даже после окончания чрезвычайного положения 21 июня останется ряд ограничительных мер.

Так, власти Испании объявили, что известные на весь мир ночные клубы Ибицы и других островов Балеарского архипелага в этом году не откроются, а, возможно, не начнут работать вплоть до появления вакцины от COVID-19. В сезон на испанские острова съезжаются десятки тысяч музыкантов, диджеев и любителей клубной музыки, многие ночные клубы работают круглые сутки. Это обширная индустрия, обеспечивающая работой не только местное население, но и сезонным доходом многих граждан Евросоюза. При этом в начале уходящей недели туристы из Германии стали первыми заграничными гостями, которым разрешили посетить Балеарские острова — на остров Мальорка прибыли более 400 туристов из Дюссельдорфа и Франкфурта.

Италия могла бы избежать нескольких тысяч жертв коронавируса, если бы ввела ограничительные меры на одну-две недели раньше, заявил в опубликованном 18 июня интервью La Repubblica главный редактор авторитетного журнала по медицине The Lancet Ричард Хортон, почетный профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины, Университетского колледжа Лондона и Университета Осло. По его словам, данный вирус обладает способностью «экспоненциального роста числа заражений», поэтому быстрое введение строгого карантина «могло бы означать до 50 процентов жертв меньше».

Хортон убежден в возможности избежать второй волны COVID-19 при соблюдении социальной дистанции. «Необходимо понять, что вирус никуда не уйдёт и возвращение к нормальной жизни не наступит, пока не будет получена вакцина, для чего нужно как минимум год», — сказал он. Учёный подчеркнул, что в отсутствии вакцины и при несоблюдении антикоронавирусных мэр «неизбежно постоянное возникновение новых очагов заражений», так как «вирус среди нас, хотя мы делаем вид, что отрицаем это», что, по его словам, является огромной ошибкой.

По данным службы гражданской защиты Италии, за последние сутки в стране выявлено 333 новых случая инфицирования COVID-19, из них 216 — в области Ломбардия. В то же время умерли 66 человека, общее число жертв COVID-19 в стране достигло 34 514. Всего в Италии с начала пандемии выявлено более 238 тысяч инфицированных коронавирусом — это третий показатель в Европе. Грузия снова смягчила карантин © РИА Новости, Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк

Пятое место среди европейских стран по числу заражений занимает Франция — с начала пандемии тут зафиксирован 158 641 случай коронавирусной инфекции, за последние 24 часа выявлено 467 новых больных. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 29 603, в том числе за последние сутки — 28. Во Франции в минувший понедельник в очередной раз ослаблены карантинные ограничения, в том числе открыты границы с большинством стран ЕС.

В четверг, 18 июня, президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Лондон. Среди прочего он обсудил с премьер-министром Борисом Джонсоном британские правила двухнедельного карантина для всех въезжающих в страну. Речь шла о возможности создать особые коридоры для граждан стран с низким индексом распространения инфекции, включая Францию, которая вынуждена была ввести «зеркальный» карантин для британцев. Пока же в Соединённом Королевстве от карантина освобождены только прибывающие из Ирландии. Британское правительство, которое выделило на поддержку экономики страны более 330 миллиардов фунтов стерлингов, попало под шквал критики со стороны туристической индустрии страны за то, что карантин введен как раз в то время, когда Европа начала выходить из локдауна и открывать границы.

Власти Великобритании направили в общей сложности 20,8 миллиарда фунтов стерлингов на выплату компенсаций зарплаты 9,1 миллиона граждан, временно оставшихся без работы из-за пандемии коронавируса, следует из данных Минфина страны. Кроме этого, британским компаниям выдают кредиты, обеспеченные госгарантией, также были введены кредитные каникулы для физических и юридических лиц, которые из-за кризиса не могут вовремя выплачивать проценты по ссудам.

Где государственная помощь — там и попытки злоупотребления нею. Из Великобритании о таких случаях пока не сообщали, а вот власти Франции и Германии вовсю борются с мошенниками. Так, на днях министр труда Франции Мюрьель Пенико пригрозила санкциями предприятиям, злоупотребляющим режимом временной или частичной безработицы. Ранее в Министерстве труда констатировали, что некоторые предприятия подают заявки на финансовую помощь в рамках режима временной или частичной безработицы, в то время как фактически их сотрудники являются полностью занятыми и выполняют свои функции удаленно. Режим временной безработицы правительство массово задействовало во Франции в период карантина и санитарного кризиса.

По словам Пенико, к концу лета планируется проверить не менее 50 тысяч заявок. «Мы исходили из того, что нужно доверять предприятиям, иначе не удастся спасти миллионы рабочих мест. Но это не исключает проверки постфактум», — заявила министр. Она признала, что в случаях введения особых режимов господдержки всегда находится небольшой процент тех, кто пытается обманным путем получить помощь. «Это незаконно, за этим последуют серьезные административные, финансовые и уголовные санкции. Если будет установлен факт обмана, санкции последуют», — предупредила Пенико.

А прокуратура федеральной земли Нижняя Саксония на западе Германии уже расследует сотни случаев незаконного получения единовременной помощи самозанятым, а также малым предприятиям, которые пострадали от ограничительных мер, введенных для борьбы с эпидемией коронавируса. В Ганновере и его округе немецкая полиция в среду провела обыски на 22 объектах, в ходе которых конфисковала множество документов, 30 тысяч евро наличных денег и автомобиль. В Нижней Саксонии, по данным земельного министерства юстиции, к началу июня были инициированы расследования в 360 подобных случаях. Общая сумма ущерба оценивается в 2,9 миллиона евро.

В Польше же разрекламированным правительством «антикризисным щитом» попытались воспользоваться телефонные мошенники. Они рассылали смс-сообщения с информацией о будто бы выделении человеку значительной суммы денег (5-10 тысяч злотых, то есть 1,25-2,5 тысячи долларов) в рамках правительственной помощи. Для их «получения» нужно было зайти по специальному линку и ввести логин/пароль доступа к своему банковскому счёту. Сколько поляков пострадало от подобных действий, польская полиция не сообщает. При этом обычным людям правительственная помощь напрямую не приходит — только через их работодателей, фирмы или частных предпринимателей. Формально на неё могут рассчитывать и официально трудоустроенные гастарбайтеры из Украины, работающие в подобных фирмах, но о подобных случаях ничего не известно.

В Польше за последние сутки выявлено 314 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии число инфицированных превышает 31 тысячу человек, из них более 6 тысяч — шахтёры. От COVID-19 в этой стране умерли 1316 людей, причём за последние 24 часа — 30 больных. Более высокого суточного количества умерших не регистрировали, начиная с 28 апреля, когда умерли 34 больных. Наибольшее количество погибших от COVID-19 за сутки зафиксировали в Польше 24 апреля — 40 человек.

В Польше продолжается президентская кампания, первый тур голосования состоится 28 июня. Все кандидаты проводят встречи с избирателями, и на большинстве из них ни о какой социальной дистанции речи не идёт — хотя значительная часть присутствующих всё же прикрывают рот и нос масками или банданами. Единственный кандидат, который реально пытается обеспечить дистанцию между своими сторонниками на митингах — председатель Польской народной партии, врач по образованию и доктор медицинских наук Владислав Косиняк-Камыш. Ныне рейтинг этого политика, согласно последним опросам, составляет 3-4%. И хотя доверяют ему 38%, а в гипотетическом состязании с Анджеем Дудой во втором туре Косиняк-Камыш и действующий президент набрали бы по 45% голосов, однако шансы лидера «народников» выйти во второй тур президентских выборов являются призрачными.