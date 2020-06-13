12 июня 1999 г. силы НАТО вошли на территорию сербской автономии Косово и Метохия. В состав Сербии край больше не вернулся. Когда в Киеве бранят Россию за то, что она, взяв Крым, «впервые после 1945 года изменила международно признанные границы», это звучит дико

К началу июня агрессия США и НАТО против Союзной Республики Югославия в составе Сербии и Черногории, начатая 24 марта, продолжалась уже невыносимо долгих, тягостных, трагических семьдесят дней. Сломить упрямых сербов, забросав их и их дома тысячами бомб и ракет, ни за одну, как первоначально планировали в Альянсе, ни за две-три недели, не удалось. Натовские «ястребы» рвались дополнить массированные атаки с воздуха полноценной операцией вторжения на земле, однако расчеты вероятных потерь, которые неминуемо последовали бы при таком развитии событий, и общественного резонанса на них в странах-членах и в мире сдерживали их не хуже цепи, на которую сажают чересчур агрессивных псов. Май. Югославия с и без Тито © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Несмотря на огромное военное преимущество агрессора, на большие жертвы среди военных и мирного населения, на колоссальные разрушения не только военных объектов, но и заводов, фабрик, мостов, инфраструктуры, школ и больниц, Югославия сопротивлялась как могла. Под невероятным прессом авиации врага, сопровождаемым беспрецедентным информационно-психологическим давлением, к соучастию в котором ведомый США подключился едва ли не весь западный «демократический» мир, страна и люди терпели, держались, не сдавались, не падали духом.

К этому моменту в Белграде поняли, что, чтобы не потерять все, надо идти на уступки, еще вчера казавшиеся неприемлемыми. Переговоры пошли живее, завершившись 9 июня подписанием между НАТО и Армией СРЮ в македонском городе Куманово Военно-технического соглашения. Понятно, что это был договор победителя с побежденным. Первый диктовал условия, второй же пытался спасти хотя бы то, что еще можно было спасти. В первую очередь речь шла о жизни и здоровье людей, и в этом смысле Кумановское соглашение обеспечивало главное: бомбардировки НАТО прекращались. Со своей стороны, Белград брал на себя обязательство вывести армию и части Министерства внутренних дел с территории Косово, а также создать вдоль границы с ним зону безопасности. Предусматривалось размещение в крае международного миротворческого контингента — Kosovo Force (KFOR). Его формирование под эгидой НАТО формализовалось забытой ныне в угоду Америке и попранной Резолюцией Совета Безопасности ООН № 1244. Крым в России - 6 лет. О мировой практике самоопределения и признания независимости © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

Резолюцию, о которой идет речь, приняли 10 июня. В полдень того же дня колонна героического Приштинского корпуса Третьей армии СРЮ во главе с его командующим Владимиром Лазаревичем двинулась в сторону административной границы Косово с Сербией. Утром 12 июня первые пехотные части НАТО, перейдя государственную границу Сербии с Македонией (теперь — Северная Македония), вошли на территорию края. С этого момента граница между Сербией и все еще формально её автономией Косово и Метохия, оставаясь формально административной, с легкой руки американцев и вопреки Резолюции № 1244 фактически превратилась в межгосударственную. Если это не изменение «международно признанных государственных границ», то что это в таком случае? Кто в Киеве скажет?

Резолюция № 1244 гарантировала СР Югославии территориальную целостность, включая сохранение в ее составе, пусть и с предоставлением широких автономных прав, Косово и Метохии. Когда США вместе с остальными членами Совета Безопасности ООН голосовали за нее, они и не думали исполнять все, что этот документ предполагал. Особенно в части, касавшейся гарантий для Белграда. Очень скоро Вашингтон с легкостью устранил даже формальное препятствие на пути реализации его планов на Балканах: в 2003-2006 гг. под давлением США СРЮ разделилась на Сербию и Черногорию. После чего американцы на голубом глазу объявили о том, что «территориальную целостность» Сербии никто не гарантировал, а Югославии уже нет, так что о ее целостности и вспоминать нечего.

Отдельное внимание США уделили теме «Косово как прецедент». Затратив немало усилий и ресурсов, американцы пресекли на корню любые рассуждения на этот счет, закрыв дискуссию по этому поводу на много лет вперед. Какой же тут может быть «прецедент»? Что позволено глобальному «Юпитеру», не позволено никому, кроме него. Именно по этой логике одностороннее отделение Косово от Сербии — это хорошо, а присоединение Крыма к России — плохо. «Братья по врагу». Сербский взгляд на войну в Донбассе © flickr.com, Вадим Ковальов

12 июня вся Сербия и вся Черногория после семидесяти восьми суток ракетно-бомбового ужаса вздохнули с облегчением. Вся Сербия, кроме Косово и Метохии. Там же с первых минут пребывания войск НАТО пошла самая настоящая вакханалия насилия и террора со стороны косовских албанцев в отношении местных сербов и черногорцев. Их убивали, мучили, насиловали, унижали. У них отбирали имущество. Их выкрадывали прямо на улицах косовских городов и сел, чтобы сдать на органы. Никто никого не останавливал и даже на словах не призывал к порядку. Албанским ветеранам, добровольцам, активистам было позволено все, что душа пожелает. Почерк и стиль, ставший теперь знакомыми не только на Балканах, не правда ли?

Для остальной Сербии мир, на первых порах казавшийся таким прекрасным, на поверку обернулся новыми испытаниями и потрясениями. Следом за военной агрессией США и Запад развернул в стране кампанию радикального переформатирования политического процесса, экономики, гуманитарной сферы. Очень скоро выяснилось, что речь, кроме всего прочего, идет о ломке традиционной национальной идентичности. Мир без войны, к величайшему сожалению, превратился в мир без истинного мира.