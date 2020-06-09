НАТО продолжает де-факто расширяться на Восток, подминать всё новые территории, при этом обвиняя в агрессивной политике Россию, говорят эксперты. В то же время в самом Альянсе есть раскол и разногласия среди участников

В понедельник, 8 июня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что считает угрозами для НАТО военную деятельность России, активизацию террористических групп и «рост Китая».

При этом генсек НАТО отметил, что Альянс не рассматривает Китай в качестве нового врага, но должен быть готов противостоять растущей военной мощи страны, особенно на фоне её сотрудничества с РФ.

Политолог Рар объяснил, почему НАТО для Польши важнее, чем Евросоюз © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Дональд Трамп заявил о намерении вывести часть американского военного контингента из Германии. В ответ председатель комитета Бундестага по иностранным делам Норберт Реттген раскритиковал решение Вашингтона.

Почему и зачем Столтенберг «назначил» Россию опасностью для НАТО, а также есть ли в самом Альянсе разногласия и раскол, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты из разных стран.

Россия и Китай мешают мировому порядку от США

НАТО на Россию не нападёт, Россия на НАТО — тоже нет. А то, что Россия с Китаем для НАТО угроза, так это известно и понятно, говорит политолог Ростислав Ищенко. Потому что, поясняет он, после некоторого сомнения в начале 90-х, когда речь шла о том, что, может быть, блок вообще следует распустить, так как угроза со стороны Варшавского договора и Советского Союза пропала, НАТО стал военно-политическим оружием лево-либеральных глобалистов по обеспечению их влияния в мире, обеспечению американской гегемонии в мире.

«Поэтому НАТО принял в своё время решение о том, что зона ответственности НАТО расширяется с региона Западной Европы и Северной Атлантики на весь мир.

Поскольку Россия и Китай, а уж тем более российско-китайское сотрудничество являются как раз тем, что разрушает американскую гегемонию, разрушает планы глобалистов, то, естественно, лидеры НАТО как механизм обеспечения реализации планов глобалистов говорят о том, что российско-китайский союз является угрозой НАТО», — заявил политолог.

«Нанесет удар по безопасности Европы» - Постпредство РФ при НАТО о выходе США из Договора по открытому небу © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Заявление ради «повышения градуса общественного внимания»

Время от времени или сам Столтенберг, или кто-то из чиновников натовского офиса, или кто-то в руководстве стран-членов НАТО выступает с подобными заявлениями, чтобы поддерживать градус общественного внимания. На это указывает директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

Есть стратегия НАТО, там это всё прописано, добавляет эксперт: они делают заявления, «чтобы повышать градус общественного внимания к такого рода подходам».

При этом политолог считает, что ответных заявлений со стороны Москвы или Пекина не будет.

«Россия, насколько мне известно, не откликается на каждое заявление. Когда звучат довольно резкие оценки или циничные высказывания, тогда следует реакция. Но не со стороны военных, а на уровне Министерства иностранных дел.

Что касается Китая, то, я думаю, что будет какой-то комментарий. Но будет ли он прямо посвящен ответу на заявление генсека Столтенберга или прозвучит в более широком контексте всех высказываний, которые в последнее время звучали… Посмотрим. Китайцы такие вещи не пропускают, особенно в последнее время», — сказал Рудяков.

НАТО расширяется на Восток

Волкер объяснил, почему НАТО не хочет связываться со странами бывшего СССР и предложил изменить условия их приема © Facebook/Iryna Gerashchenko Александра Шпаковского, подобные заявления озвучиваются должностными лицами НАТО «с целью легализации и камуфлирования собственных действий, направленных на усиление военного присутствия в странах Восточной Европы».

Шпаковский отметил, что сейчас на территории Польши проводятся учения НАТО Defender Europe 2020. По сути, «осуществляется милитаризация восточноевропейского региона, страны Балтии и Польша стремительно наращивают свои военные расходы».

«Но если в отношении Балтии мы можем воспринимать этот фактор не столь серьёзно в силу карликового характера национальных вооруженных сил этих государств, то в случае с Польшей необходимо отнестись очень внимательно к военным приготовлениям в этой стране», — заявил политолог.

Он уверен, что возрастает опасность военного конфликта «в силу милитаризации региона и появления дополнительных контингентов НАТО на границах России и Беларуси рядом с Калининградской областью».

При этом Шпаковский поясняет, что заявления относительно якобы агрессивных устремлений России стоит рассматривать в контексте информационной войны, которую Североатлантический Альянс ведёт против России многие годы.

Раскол в НАТО: у Трампа и союзников — разное видение

У Трампа поо отношению к НАТО — достаточно жесткая позиция: он считает, что если союзники не хотят платить за альянс, то его можно вообще распустить. То есть Соединенные Штаты не должны одни нести финансовое бремя содержания НАТО, отмечает Ростислав Ищенко.

Плюс сейчас, продолжил эксперт, накладываются германо-американские противоречия: Германия как лидер Европейского союза в общей тенденции Западной Европы стремится к политической самостоятельности от Соединенных Штатов. Тем более в экономическом плане США и Западная Европа уже давно стали конкурентами.

После пандемии НАТО и ЕС будут расширяться. Но к Украине это не относится — европейский эксперт © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

«Приближение к границам России»

Между Трампом и НАТО действительно существуют противоречия, и американский президент о них говорил, подчёркивает Павел Рудяков. Главный предмет конфликта — деньги: Трамп хочет, чтобы европейские партнёры больше вносили в «общий котёл».

«Он [Трамп] бизнесмен, он не военный. Он не стратег по расстановке сил на глобальном театре войны. Он деньги собирает и ищет дополнительные доходы, которые можно показать избирателю», — сказал политолог.

В то же время к инициативе Трампа вывести часть американского военного контингента из Германии нужно отнестись внимательнее.

«Это только на словах «вывести». Речь идёт о том, чтобы лишь вывести 9,5 тысяч человек из 34,5 тысяч То есть значительная часть остается.

Идёт передислокация, о которой давно уже говорили. Часть из этого контингента переводится в Польшу. Это фактически оптимизация и приближение к границам России, что давно было в планах и американского, и натовского континента», — сообщил Рудяков. «Когда начнут убивать белых». Погребинский рассказал, почему Трамп не использует силу против протестующих © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Трамп против структур Сороса

Трамп не оппонент НАТО. Но он сдерживает активность разного рода специалистов по цветным революциям, сконцентрированных в структурах Джорджа Сороса, в направлении насильственного продвижения демократии в третьих странах. Такое мнение у Александра Шпаковского.

«Как мы видим, эти силы сейчас пытаются использовать беспорядки, возникшие в США на расовой почве, для дезорганизации управления в стране и недопущения избрания Трампа.

Но я думаю, что в случае его переизбрания речь не будет идти о том, чтобы альянс как система коллективной безопасности и инструмент продвижения интересов США в мире прекратил свое существование», — сказал политолог.