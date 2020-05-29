Бывший президент Петр Порошенко должен прибыть в пятницу, 29 мая, в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос. Но неизвестно, прибудет ли, так как на большинство вызовов в прошлые разы регулярно не являлся

При этом Порошенко продолжает коллекционировать уголовные дела: за последнюю неделю их стало на 2 больше. Госбюро расследований начало производство по факту возможного незаконного перемещения через границу в обход таможенного контроля 43 картин всемирно известных художников, а генпрокуратура занялась аудиозаписями, где экс-глава государства ведет переговоры с американским политиком Джо Байденом.

Отмывание денег через липовую продажу картин

Ранее, во вторник, 26 мая Порошенко был вызван в ГБР на допрос в качестве свидетеля, но он не явился, выставив на всеобщее обозрения в галерее Гончара коллекцию принадлежащих ему полотен, среди которых работы Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Василия Сурикова, Ильи Глазунова. Рядом с каждым полотном организаторы разместили оригиналы таможенных деклараций и платежные поручения на оплату, сделанные с личного счета Порошенко после уплаты налогов. В повестке утверждалось, что они являются предметом уголовного расследования, правда, не уточнялось, по какой именно статье Уголовного кодекса. Антиармия, антимова и антивира Петра Порошенко. В цветах и красках русских художников © Facebook, Петро Порошенко

Когда стало известно, что бывший президент показательно проигнорировал допрос, представители правоохранителей приехали к музею, взломали двери и проникли внутрь. Порошенко к тому моменту выставку покинул, поэтому повестку вручили его жене Марине. Картины следователи не тронули, но забрали таможенные декларации. Позже в партии «Европейская солидарность» заявили, что подали в полицию четыре заявления по фактам незаконных действий сотрудников ГБР.

В декабре 2018 года беглый экс-нардеп Александр Онищенко рассказал в эфире канала «НТВ» о том, что Порошенко свозит на свою виллу в Марбелье (Испания) ценные предметы искусства.

«Есть стопроцентная информация о том, что Порошенко вкладывает наворованные деньги в ценности, произведения искусства. Он покупал картины на аукционе «Сотбис» Например, одну купил за $30 млн», — заявлял Онищенко.

Кроме того, по его словам, переправка ценностей из Украины делалась по дипломатическим каналам с использованием для этого посольства Украины в Испании — таможенный досмотр не проходит дипломатическая почта. Проведенная выставка показала, что вышеуказанные 43 произведения искусства не вывозились из страны. Но журналист Евгений Куксин обоснованно полагает, что речь может идти о выводе из страны в оффшоры 5 млн долларов, прикрытием чему послужили картины. Бывший гарант Конституции поместил в золотую рамочку платежное поручение, где некая фирма Vernon Holding Limited получила от него 4,8 миллионов в валюте за эти же картины. Операция «Вернисаж». Монархист Луценко и другие последствия «картинного» скандала Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Казалось бы, Порошенко их купил официально, но загвоздка в том, что Vernon Holdings Ltd владеет акциями Липецкой фабрики, а ее бенефициаром является Сергей Зайцев — формальный бенефициар Рошен. Получается, что Порошенко купил картины сам у себя и вывез из Украины миллионы в оффшоры на Виргинские острова», — констатировал журналист.

Как Порошенко наговорил на госизмену с Байденом

Еще ранее, 19 мая, народный депутат Андрей Деркач опубликовал записи телефонных переговоров экс-президента Петра Порошенко и бывшего куратора Украины в администрации президента США — вице-президента Джо Байдена, которые касались 2015-2016 годов. Из них следует, что Украина находилась под полным внешним управлением Вашингтона, а тогдашний президент полностью выполнял команды нынешнего кандидата на пост главы Белого Дома от Демократической партии, сдавая суверенитет страны. Так, под диктовку Байдена состоялось увольнение бывшего генерального прокурора Виктора Шокина. Сам Порошенко признавал, что никаких законных оснований увольнять Шокина или принуждать его написать заявление по собственному желанию не было, но воля Вашингтона оказалась выше любых украинских законов.

«Я встретился с генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным. Несмотря на отсутствие каких-либо обвинений в коррупции и данных относительно его каких-либо неправомерных действий, я специально попросил его уйти в отставку. По итогам нашей встречи он, несмотря на поддержку в парламенте, пообещал мне подать заявление об отставке, проявив его государственную позицию. И час назад он принес письменное заявление об отставке», — отчитывался он 16 февраля 2016 г. Константин Кулик: США и их пособники на Украине ставят под угрозу расследование по делу Burisma © informer.today

В полном согласовании с Байденом происходило и назначение Юрия Луценко. 22 марта того же года Порошенко предложил его кандидатуру, а нынешний кандидат на пост президента США в ответ на это попросил время, чтоб обговорить этот вопрос со своей командой. Уже через 4 дня парламент снимает Шокина, меняя законодательство специально под кума экс-президента Луценко. Интересно, что 13 мая 2016 г. предметом обсуждения стали дальнейшая деятельность ГПУ. «Большой Джо» дал ясно понять, что нужно ликвидировать ущерб, нанесенный предшественником Луценко, а Порошенко, в свою очередь, пообещал проведение реформы ведомства в соответствии с договоренностями с США. Попросив назначить куратора из Вашингтона, бывший гарант Конституции организовывал иностранное вмешательство в деятельность правоохранительного органа.

«Ущерб», о котором упоминает Байден, связан с расследованием «дела Бурисмы» — нефтегазовой компании, принадлежавшей бывшему министру экологии времен Януковича Николаю Злочевскому. Расследовавший дело о махинациях данной компании Шокин вышел на Хантера Байдена (сына вице-президента США), который входил в совет директоров Бурисмы, предоставляя Злочевскому покровительство у себя на родине.

Другой эпизод касается смены премьер-министра Украины. В апреле 2016-го в отставку ушел кабинет министров Арсения Яценюка. После этого Порошенко сообщает Байдену, что для продвижения нового главы правительства ему не хватает голосов в раде, и просит надавить на фракцию «Самопомощи». Из записей следует, что она финансируется американцами. «Наши партнеры из США дали гранты «Самопомощи», оказали значительную финансовую поддержку… Было бы хорошо, если бы вы продолжили давление на «Самопомощь», — просил Порошенко. Байден его слова не опровергал, согласившись помочь. Арсений Яценюк - киндер-сюрприз, ставший премьер-министром. В Украине иногда они возвращаются © скриншот ТВ

Третья тема переговоров — повышение тарифов ЖКХ. Порошенко хвастается, что поднял их выше, чем просили в МВФ. «Мы демонстрируем значительный прогресс. Проголосовали за 100% тарифов, несмотря на то, что МВФ ожидал только на 75%», — говорил президент Украины. Он также хвастается американскому собеседнику, что реформировал цены на лекарства, «сняв все препятствия».

Наконец, Порошенко и Байден обсудили национализацию крупнейшего украинского банка — «Приватбанка». Американский вице-президент торопил главу украинского государства с национализацией банка Коломойского.

«Всё, что можно будет сделать, чтобы осуществить давление на Приватбанк, чтобы получить следующий транш от МВФ, — я бы со всем уважением рекомендовал бы как критически важное для вашей экономики и физической безопасности. Коломойский — заноза в заднице и проблема для всех», — говорит вице-президент США. Спустя месяц правительство Украины начало процедуру национализации.

Действующий президент страны Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции 20 мая пообещал Порошенко «много разных приключений и приговоров». Генпрокуратура возбудила против бывшего главы государства уголовное дело по статьям «государственная измена» (ст. 111 УК) и злоупотребление служебным положением (ст. 364 УК). Впрочем, пока его вызвали в ГБР в связи с «незаконным использованием технических средств при прослушивании разговора Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, которое могло причинить вред государственным интересам». Бомба под Украину. Обратная сторона «антитеррористической операции» имени Петра Порошенко © Facebook, Антон Геращенко

Вместе с тем американское издание The Washington Post в среду опубликовало статью, в которой отмечается, что предвыборный штаб Байдена видит в публикации аудиозаписей попытку Москвы испортить репутацию бывшего вице-президента. В частности в штабе Байдена упомянули предполагаемую связь Андрея Деркача с Россией. Пока все идет к тому, что и это резонансное дело не приведет к посадке пятого президента Украины.

Остальные уголовные дела Порошенко

Между тем, на сегодняшний день «мертвым грузом» висят с прошлого года более десятка различных уголовных дел, где главным фигурантом является Порошенко.

13 мая 2019 г. Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту возможного вмешательства высших должностных лиц государства в деятельность судей во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 18 апреля по делу «ПриватБанка».

Заявление подали судьи Окружного административного суда Киева против Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и главы Нацбанка Якова Смолия.

18 апреля того же года после решения суда, который удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского о незаконности национализации «ПриватБанка», Порошенко пугал украинцев экономическим коллапсом в случае избрания президентом Владимира Зеленского и возвращения банка Коломойскому.

В тот же день было созвано экстренное заседание СНБО, где действующий на тот момент глава государства, то есть Порошенко поручил Службе безопасности Украины и Генпрокуратуре оценить наличие оснований для открытия уголовного дела на судей «за неправосудное решение». Такие действия можно расценивать как давление, посягательство на независимость судов, что квалифицируется ст. 376 УК Украины (вмешательство в деятельность судебных органов). Портнов назвал причину, по которой остановились расследования по делам Порошенко © aportnov.com

21 мая Порошенко стал фигурантом дела за попытку свержения конституционного строя (ст. 109 УК Украины), государственную измену (ст. 111 УК) и превышение власти (ст. 426 УК). Заявление в ГБР подал известный украинский юрист Андрей Портнов.

Основанием послужил инцидент в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, когда Военно-морские силы Украины устроили провокацию, пытаясь по приказу из Киева самовольно пересечь пролив. Итог — столкновение с погранслужбой РФ, арест украинских моряков. Позже президент Порошенко инициировал введение в стране военного положения.

По версии Портнова, данные действия экс-президент совершил умышленно, чтобы спровоцировать РФ на ответные действия. Это несло риск для жизни и здоровья украинских моряков.

Два дела были открыты 22 мая. Первое из них открыла Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 22 мая. Оно связано с мошенническими схемами в энергетике, с помощью которых через ряд облэнерго миллиарды расхищались в интересах Порошенко и замглавы фракции БПП Игоря Кононенко.

Все началось с того, что в Украину вернулся бывший директор компании «Энергомережа» Дмитрий Крючков, давший показания в НАБУ. Возглавляя компанию «Энергомережа», Крючков при участии Кононенко контролировал долги разных предприятий перед Запорожьеоблэнерго и Черкассыоблэнерго, контрольный пакет акций которых принадлежал государству.

Забирая средства, компания не передавала их в бюджет, а выводила за рубеж. Находясь в Германии, Дмитрий Крючков давал интервью украинским оппозиционным СМИ, где подробно раскрыл систему махинаций. По его словам, о них прекрасно был осведомлен президент Порошенко, который также имел свою «долю».

В тот же день народный депутат «Оппозиционной платформы — «За жизнь» Нестор Шуфрич подал заявления в ГПУ и СБУ из-за решения Порошенко в июне 2014 года прекратить перемирие, возобновив активные боевые действия против повстанцев Донбасса.

На тот момент действительно существовала надежда на мирное решение конфликта, поскольку, несмотря на жертвы и разрушения, многие не хотели кровопролития. Именно решение президента о прекращении перемирия, по словам нардепа, и привело к огромным жертвам, разрушению экономики и бедности. На основании этого Порошенко можно привлечь за организацию гражданской войны и незаконное использование ВСУ против своих сограждан.

23 мая в ГБР было подано заявление Портнова об отмывании Порошенко украденных у ВСУ средств на сумму 300 млн долларов через офшорные сделки. Портнов опубликовал нотариальный документ о переоформлении экс-президентом в апреле 2015 г. своей панамской торговой компании UKRPROMINVEST HOLDING LTD в новое офшорное предприятие — BATTERY INVESTMENT CORP. Никаких налогов с этой сделки бюджет Украины не получил. Панамская компания не раз использовалась для минимизации налогов разными предприятиями, входящими в орбиту президента.

Этой компании принадлежало 23,0476% акций ЧАО «Иста-Центр» — завода-производителя стартерных аккумуляторов, который принимал немалое участие в осуществлении украинского оборонного заказа. В результате сделки, которую провернул Порошенко, из бюджета были переведены в офшор сотни миллионов долларов, прикарманенные на «оборонке».

24 мая по заявлению Портнова ГБР открыло против Порошенко дело об отмывании средств в размере 300 млн долларов, якобы украденных в оборонном секторе страны при продаже бывшей «Ленинской кузницы» Сергею Тигипко. Долгое время «Кузница на Рыбальском» принадлежала Петру Порошенко и его бизнес-партнеру Игорю Кононенко. Правила бегства. Соратнику экс-президента Порошенко Кононенко удалось улизнуть из Украины © Facebook Игоря Кононенко

Портнов утверждал, что сделка по продаже была фиктивной и являлась способом отмывания незаконно полученных средств. В рамках расследования Печерский районный суд Киева удовлетворил все 14 ходатайств ГБР по выемке документов, связанных с продажей предприятия.

27 мая следователи Государственного бюро расследований по инициативе Портнова начали проверять информацию относительно возможных коррупционных преступлений экс-президента, совершенных в результате приобретения телеканала «Прямой».

Порошенко обвинили в легализации доходов, полученных коррупционным путем по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 209 УК Украины). 1 июля следователи уже произвели выемку документов на канале, а киевский суд удовлетворил ходатайство ведомства о принудительном приводе на допрос бывшего собственника СМИ — экс-регионала Владимира Макеенко.

Следующее дело, попавшее в Госбюро с подачи экс-замглавы Администрации президента, касается нарушения при назначении президентом членов Высшего совета правосудия, что привело к узурпации Порошенко судебной власти.

Экс-президент в нарушение требований закона и судебного запрета собственным указом отменил условия конкурса с целью сохранения контроля над судебной системой, уже после поражения на выборах, но до вступления в должность Зеленского, — Порошенко незаконно назначил двух членов высшего органа системы правосудия. Правда, это ему не помогло — новый президент Владимир Зеленский данные указы аннулировал.

12 июня Портнов обвинил Порошенко и спикера Верховной Рады Андрея Парубия в незаконном захвате государственной власти, зарегистрировав соответствующее заявление в ГБР.

Так, 18 февраля 2016 года коалиция депутатских фракций Верховной Рады Украины прекратила существование, поскольку в прозападной коалиции «Европейская Украина», сформированной по итогам выборов 2014 года, остались лишь 217 нардепов после выхода из нее фракций Радикальной партии Олега Ляшко, «Батькивщины» Юлии Тимошенко и «Самопомощи» Андрея Садового. А согласно Конституции, такого количества депутатов недостаточно для формирования парламентского большинства, где требуется 226 голосов.

Таким образом, с помощью Парубия экс-президент фальсифицировал документы о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций, тем самым узурпировав власть. Волга: Когда под суд пойдут Аваков, Парубий, Турчинов и Яценюк? © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

29 июля 2019 г. показания бывшего главы Апелляционного суда Киева Антона Чернушенко, покинувшего Украину еще в 2015 году, после отказа выполнять незаконные распоряжения команды бывшего гаранта сделали Порошенко фигурантом еще одного уголовного дела.

По словам Чернушенко, прошлая власть активно использовала суды для расправы над оппонентами, а также осуществляла рейдерский захват собственности. В частности, речь идет о пикантном эпизоде с компанией «Нефтегаздобыча», принадлежавшей самому Ринату Ахметову: весной 2015 года Генпрокуратура и Печерский райсуд помогли захватить контроль над её активами, чтобы получить отступные в пользу действующего главы государства.

6 августа прошлого года ГБР также на основании заявления Портнова начало досудебное разбирательство по статьям Уголовного кодекса Украины «служебный подлог», «незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» и «использование заведомо поддельного документа» (ч. 1 ст. 332, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366).

Поводом для этого являлся скандальный вояж экс-президента Порошенко на Мальдивы в начале 2018 г. Есть все основания полагать, что действующий тогда глава государства пересекал границу по поддельным документам. Также ведомство должно проверить, как и за какие средства происходила оплата «банкета» — ведь Порошенко мог использовать для этой цели бюджетные средства.

Последнее в минувшем году дело датируется 10 декабря и открыто оно по факту подписания экс-президентом Минских соглашений. Предварительная квалификация — государственная измена (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Подобную трактовку Портнов обосновывал тем, что вследствие данных договоренностей, у Украины «нет ни единого шанса вернуть границу или провести выборы на Донбассе», так как президент Зеленский не может выйти за их рамки.

Таким образом, у действующей власти есть достаточно оснований для того, чтобы наконец хоть в каком-то деле изменить статус экс-президента со свидетеля на подозреваемого, инициировав избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Это было бы наиболее ярким воплощением предвыборных лозунгов Зеленского о «весенних посадках».

Вместо этого команда нынешнего главы государства продолжает заигрывать с Порошенко, позволяя ему изображать «жертву репрессий» и вести работу по дестабилизации страны, готовя почву для своего реванша.