Во вторник, 19 мая, на пресс-конференции в Киеве народный депутат Андрей Деркач обнародовал записи переговоров бывшего главы Госдепа США Джона Керри и экс-вице-президента США Джо Байдена с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Эти разговоры показывают глубину влияния США на украинскую политику

По словам внефракционного депутата Рады Деркача записи — подлинные. На них обсуждается состояние дел не только в украинской прокуратуре, но и в политике в целом. «Госизмена на высшем уровне». На Украине обнародовали запись переговоров Порошенко и Байдена © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Первым с Порошенко в декабре 2015 года разговаривал Керри. Он предложил Порошенко «рассмотреть возможность» замены главы Генпрокуратуры Виктора Шокина, который, как отметил американский политик, «заблокировал реформу очищения» ведомства.

При этом Керри сослался на обеспокоенность занимавшего тогда пост вице-президента США Джо Байдена.

Байден был вторым, с кем говорил Порошенко. Разговоры с ним состоялись в 2016 году.

«В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на $1 млрд», — заявил во время разговора Байден.

Порошенко же назвал случившееся очень сильной мотивацией и сообщил, что одним из кандидатов на пост главы ГПУ является Юрий Луценко.

«Если вы считаете, что политически мотивированная персона не совсем подходит, с вашей точки зрения, я отзываю свое предложение. Никто не знает, что я буду предлагать Луценко», — отметил Порошенко.

При этом он также заверил Байдена, что блокировал отставку правительства Арсения Яценюка, и признал, что у него нет большинства в парламенте после ухода из правящей коалиции двух политсил.

Эти записи могли бы вызвать на Украине скандал и дать нынешней власти основания для серьёзного разбирательства. Правда, это вряд ли произойдет.

Коалиция, которой не было, и другие увлекательные признания Порошенко

Сам народный депутат Деркач, представляя на пресс-конференции записи переговоров Порошенко с американскими политиками, подчеркнул, что украинский президент тогда — в 2016 году — признавал де-факто отсутствие правящего большинства. А это, согласно украинским законам, даёт основания для проведения перевыборов в стране. Но они так и не произошли.

«Джо, у нас нет большинства в парламенте», — признавал Порошенко.

Более того, на записях слышно, как Порошенко жаловался на то, что из 136 людей из его фракции в парламенте 16 готовы написать заявления на выход из коалиции.

«Даже если Ляшко (Радикальная партия. — Ред.) вернётся, у нас нет физического большинства», — отмечал Порошенко. Портнов назвал причину, по которой остановились расследования по делам Порошенко © aportnov.com

На недоуменный вопрос Байдена, как же Порошенко удалось провести через Верховную Раду реформы, в том числе и касательно сотрудничества Украины с МВФ, украинский президент отвечал, что он лично обращался к лидерам «Батькивщины» и «Самопомощи». Те согласились поддержать реформы, но выступили против поддержки правительства.

«Демонстрировать, что у нас все хорошо и у нас есть большинство в парламенте, — это неправда», — честно признавался Байдену Порошенко.

Что особенно забавно, учитывая позднейшие разоблачения народного депутата Александра Онищенко, так это последующее заявление Порошенко о том, что другие политсилы «говорят на языке политической коррупции», а покупать их голоса он не хочет.

«После Майдана я ненавижу идею приобретения голосов», — отмечал Порошенко.

В другом разговоре Порошенко просил американцев усилить давление на «Самопомощь» с тем, чтобы сделать премьер-министром Украины гражданку США Наталью Яресько.

«Моим ключевым приоритетом было избежать досрочных парламентских выборов. Новая коалиция должна быть проевропейской и направленной на проведение реформ. «Самопомощь» получила мое предложение касательно технократического правительства Яресько и присоединения к коалиции, поскольку причина политического кризиса в том, что три фракции («Самопомощь», «Батькивщина» Тимошенко и Ляшко) вышли из коалиции, и мы вместе с премьер-министром оказались в меньшинстве», — жаловался Порошенко.

В ответ на его предложение «Самопомощь» начала торговаться, потребовав отставки Шокина, изменений в Центральной избирательной комиссии и изменений в избирательное законодательство. Без поддержки же «Самопомощи», подчеркивал Порошенко, назначить Яресько премьером было нельзя. Поэтому он попросил американцев через посла надавить на «Самопомощь» в этом вопросе. При этом Порошенко торговался с Байденом: он утверждал, что если «Самопомощь» не вернётся в коалицию, он будет продвигать на должность премьера Владимира Гройсмана.

А в другом разговоре — в мае 2016 года — Порошенко прямо заявил Байдену, что он просил посла США на Украине Джеффри Пайетта не давать американские гранты «Самопомощи». Через две недели после разговора начался «львовский мусорный кризис», похоронивший рейтинг этой политсилы и её лидера, мэра Львова Андрея Садового.

В общем, даже без подтверждения давно известного факта о том, что именно США стояли за отставкой Шокина, обнародованные Деркачом разговоры — сенсационны и могли бы помочь упрятать Порошенко за решетку. Байден в отличие от Трампа пойдет по протоптанной стезе и будет обвинять Россию – политолог Сихарулидзе © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Посадок не будет

Во время предвыборной кампании нынешний президент Украины Владимир Зеленский обещал посадить коррупционеров за решетку.

«Придёт весна — будем сажать», — так звучал один из популярных предвыборных лозунгов.

Спустя год после выборов Зеленский отмечал, что и рад бы пересажать всех негодяев, но должен соблюдать законы Украины.

«Здесь, во-первых, нужно разобраться нашим гражданам, чего они хотят. Потому что часть граждан говорит: где посадки? И я действительно этого хочу, и это обязательно будет. Но когда я начинаю кому-то из наших правоохранителей звонить, говорить, где результат, мы обещали людям, то другая часть граждан начинает говорить, что это не мои полномочия <…> Чего они хотят больше — посадок или влияния президента? Влияния президента на правоохранительные органы с той точки зрения, что этого человека нужно посадить, а этого не нужно трогать, нет», — сказал он в фильме «Год президента Зеленского».

Однако что касается Порошенко, то в его отношении уже был возбужден ряд производств. Более того, плёнки Деркача и вовсе дают основания для нового расследования в отношении Порошенко и по серьёзному обвинению: в узурпации власти. Ведь если удастся установить подлинность записей, окажется, что Порошенко признавал отсутствие правящей коалиции. Но при этом он так и не назначил выборов. Опять заговор. Новый «российский» скандал может стоить Джо Байдену кресла президента США © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«И после услышанного нами сегодня на пленках Деркача как теперь [генеральный прокурор Украины] Венедиктова будет объяснять отсутствие у гособвинения претензий к Порошенко?» — прокомментировала в Facebook плёнки Деркача украинский политолог Елена Дьяченко.

Впрочем, Порошенко вряд ли будут преследовать — он сотрудничал с США. А это значит, что у него иммунитет на Украине.

«Разговоры Порошенко с Байденом — это безумно гидно. «Мечтаю когда-нибудь очутиться с вами в Миннесоте», — лижет Байдена президент Украины. Петр Алексеевич, вся страна тогда мечтала, чтобы вы уже свалили куда-то, хоть в Миннесоту. Хотя лучше чтобы в Лукьяновскую тюрьму. И верю, что однажды так и будет. Пусть не при Зеленском, но когда-нибудь…», — отметил главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв.

В том, что при Зеленском Порошенко будут преследовать, сомневаются многие. С другой стороны, если на записи обратят внимание в самих США, Порошенко придётся несладко. Но в любом случае, как при Порошенко, так и при Зеленском центр принятия решений касательно Украины находится не в Киеве. А в Вашингтоне.