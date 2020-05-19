В мире после пандемии коронавируса будут жесткие конфликты ведущих стран мира, в первую очередь США и Китая, прогнозируют эксперты. При этом Украина может стать театром войны, а у России появляются выгодные возможности

Пандемия коронавируса Covid-19 уже унесла жизни более 316 тысяч человек в мире. Государства потихоньку, шаг за шагом выходят из карантина, но эксперты-эпидемиологи пугают возможной второй волной осенью.

В любом случае вопрос коронавируса и борьбы с ним давно вышел за пределы медицины. Пандемия и начавшийся мировой финансовый кризис мощно бьют по мировой экономике (до рекордно низких значений падали цена нефти), меняют отношения между государствами и быт простых людей.

Символом весны-2020 стали медицинские маски, а героями — врачи, борющиеся за жизни людей.

Однако политика остаётся политикой, и руководители особенно пострадавших от вируса государств пытаются свалить вину на кого-то другого. Лидером этого процесса стал Дональд Трамп. Он систематически обвиняет Китай в недостаточном противодействии распространению эпидемии. Варианты наказания. Как США будет разбираться с Китаем © REUTERS, Leah Millis

А уже 18 мая министр здравоохранения США Алекс Азар в ходе своего выступления на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не выполнила свою главную задачу, и это привело к большому количеству жертв пандемии коронавируса.

«Мы должны честно сказать, почему эта ситуация вышла из-под контроля. Эта организация оказалась неспособна обработать информацию, нужную всему миру, и эта неспособность обернулась многочисленными жертвами», — сказал Азар.

Примечательно, что Трамп жестко критиковал и ВОЗ, распорядился остановить финансирование организации Штатами и называл ВОЗ «прокитайской».

К чему может привести конфликт США и Китая, возможна ли новая большая война в современном мире, а также где в нём место России, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

Трамп сменил главного врага

На протяжении многих десятилетий с точки зрения властей США во всех проблемах был виноват Советский Союз или Россия, теперь же Трамп меняет главного врага Америка — им становится Китай. Об этом говорит грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе. Политолог Сихарулидзе: "Коронакризис" породит биполярный мир, в котором у России будет особая роль © Sputnik / Vladimir Umikashvili

«Трамп пытается показать, что Китай вам не игрушка. Это богатая страна с огромным населением, коммунистической идеологией, диктатурой, и если Россия и СССР были более или менее частью западной культуры, то Китай ничего общего с ней не имеет. Очень давно Запад не стоял перед вызовом другой цивилизации», - отметил политолог.

Впрочем, новый биполярный мир США-Китай вряд ли возможен, отмечает Сихарулидзе: «очевидно, что без России никуда, против Китая без России — глупо».

«В этом случае США надо Россию себе в друзья добавить и уже вместе удерживать Китай. Но тут вопрос, насколько Америка и американцы готовы к союзу с РФ?

А вот Китай здесь может хорошо манипулировать. Потому что очевидно, что Россия готова с удовольствием играть на эти два фронта: когда нужно, поворачивать на Восток, когда нужно, посматривать на Запад. Также со счетов не надо скидывать Индию, у которой с Китаем нет большой любви», — сообщил эксперт.

Столкновение ядерных держав — билет в один конец

На фоне президентских выборов в ноябре 2020 года Трампу необходимо переключить внимание на внешнего врага, которого можно обвинить в тяжелой экономической ситуации. Такое мнение у российского политолога и экономиста, президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова.

«Здесь есть интерес и у демократов, и у республиканцев, поэтому антикитайская тактика будет работать.

Я сомневаюсь, что дело дойдёт до прямых санкций, то какие-то ограничения действовать будут. В качестве предлога будут использоваться немедицинские поводы, вроде свободы слова в интернете или требование освободить гонконгских активистов. Это мы уже все проходили», - сказал политолог. Политолог Абзалов: После пандемии мир изменится так же, как он изменился после 11 сентября © РИА Новости, Владимир Трефилов

В то же время он не допускает вооруженного столкновения ядерных держав, потому что «это будет билет в один конец».

«А прокси-войны как происходили, так и происходят: Сирия, обострилась ситуация в Ливии. Турецкие коллеги сейчас, столкнувшись со сложностями, попытаются поиграть мускулами на ливийском направлении, даже авиацию собираются использовать. Будут за счет внешней составляющей решать внутренние проблемы», — отметил Абзалов.

Украина может стать театром войны

Российский политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин вполне допускает, что экономический кризис можете перерасти в вооружённое противостояние государств.

Дело в том, что, по словам Мухина, существуют страны — адепты старой системы, «это прежде всего США, Великобритания, и они пытаются сохранить свои позиции в старой системе, но старая система уже разрушена, а это то же самое, что жить в полуразрушенном доме и пытаться хотеть, чтобы все системы обеспечения функционировали нормально».

Эксперт считает, что в этой борьбе страны могут дойти «до самых пределов, которых мы все опасаемся: военное противостояние ядерных держав».

Театром военных действий в таком случае, считает Мухин, могут стать Ближний Восток, Сирия, Ливия, «а может быть и Украина — это слабые точки сейчас».

«Правда, может быть, что ядерная война начнётся в Азии — противостояние США и Китая. Тайвань — вот ещё одна слабая точка», — сказал политолог.

Говоря об Украине, он пояснил, что Европа сейчас «перенасыщена тактическим ядерным оружием, которое США недавно модернизировали, несмотря на протесты России». Алексей Мухин: После "коронакризиса" Украина может стать театром войны ядерных держав © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Развиваться всё будет по критическому сценарию. Если раньше не было стран, которые не были готовы воевать с Россией, сейчас таковых сразу две: Польша и Украина. Осталось дело за малым — снабдить их оружием и дать добро на это. Я так понимаю, проблем с этим у НАТО нет уже.

В узких кругах специалисты об этом уже говорят. Можно готовиться, а можно предугадывать действия, озвучивать их. Когда гражданское общество начинает говорить своё веское слово на выборах, через экспертное сообщество, политики начинают задумываться, поэтому говорить об этом надо, писать об этом надо», — заявил Мухин.

Что делать России?

В посткоронавирусном мире Россия будет играть более активную роль в усилении своего влияния на внешнем контуре, считает Дмитрий Абзалов. Нынешняя ситуация открывает окно возможностей в части пересмотра санкционного режима, уверен политолог: той же Италии будет сложно выбираться из кризиса, если она будет терять по 50 млрд прибыли из-за российского рынка.

«По идее это должно привести к улучшению во взаимоотношениях между отдельными производителями и отдельными странами. К тому же Москве нужно будет принять целый ряд правильных решений.

Запад грозит Востоку. Зачем Трамп атакует Китай и что лучше делать России © REUTERS, Kevin Lamarque/File Photo

По его словам, России следует поддерживать Китай, который покупает наши энергоносители и ценную металлургию, потому что иначе Китай попадет под серьезные санкции и наше потребление тоже упадет. С другой стороны, Вашингтону в ближайшее время потребуется больше внешней поддержки. Москва может включиться в ряд совместных проектов, но взамен «на более адекватную политику США по той же Украине или Сирии», отметил Абзалов.

«У нас раскрывается пространство для маневра, в кои-то веке бьют не нас, а кого-то рядом, и наша задача заключается в том, чтобы воспользоваться этой ситуацией и усилить свои политические, экономические и иные позиции. Кроме того, нужно укрепить ситуацию в СНГ (много стран пострадали) и активизировать интеграционные процессы. Это важно с точки зрения поиска новых рынков сбыта», — заявил эксперт.