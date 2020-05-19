Пандемия коронавируса Covid-19 уже унесла жизни более 316 тысяч человек в мире. Государства потихоньку, шаг за шагом выходят из карантина, но эксперты-эпидемиологи пугают возможной второй волной осенью.
В любом случае вопрос коронавируса и борьбы с ним давно вышел за пределы медицины. Пандемия и начавшийся мировой финансовый кризис мощно бьют по мировой экономике (до рекордно низких значений падали цена нефти), меняют отношения между государствами и быт простых людей.
Символом весны-2020 стали медицинские маски, а героями — врачи, борющиеся за жизни людей.
Однако политика остаётся политикой, и руководители особенно пострадавших от вируса государств пытаются свалить вину на кого-то другого. Лидером этого процесса стал Дональд Трамп. Он систематически обвиняет Китай в недостаточном противодействии распространению эпидемии.
А уже 18 мая министр здравоохранения США Алекс Азар в ходе своего выступления на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не выполнила свою главную задачу, и это привело к большому количеству жертв пандемии коронавируса.
«Мы должны честно сказать, почему эта ситуация вышла из-под контроля. Эта организация оказалась неспособна обработать информацию, нужную всему миру, и эта неспособность обернулась многочисленными жертвами», — сказал Азар.
Примечательно, что Трамп жестко критиковал и ВОЗ, распорядился остановить финансирование организации Штатами и называл ВОЗ «прокитайской».
К чему может привести конфликт США и Китая, возможна ли новая большая война в современном мире, а также где в нём место России, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.
Трамп сменил главного врага
На протяжении многих десятилетий с точки зрения властей США во всех проблемах был виноват Советский Союз или Россия, теперь же Трамп меняет главного врага Америка — им становится Китай. Об этом говорит грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе.
«Трамп пытается показать, что Китай вам не игрушка. Это богатая страна с огромным населением, коммунистической идеологией, диктатурой, и если Россия и СССР были более или менее частью западной культуры, то Китай ничего общего с ней не имеет. Очень давно Запад не стоял перед вызовом другой цивилизации», - отметил политолог.
Впрочем, новый биполярный мир США-Китай вряд ли возможен, отмечает Сихарулидзе: «очевидно, что без России никуда, против Китая без России — глупо».
«В этом случае США надо Россию себе в друзья добавить и уже вместе удерживать Китай. Но тут вопрос, насколько Америка и американцы готовы к союзу с РФ?
А вот Китай здесь может хорошо манипулировать. Потому что очевидно, что Россия готова с удовольствием играть на эти два фронта: когда нужно, поворачивать на Восток, когда нужно, посматривать на Запад. Также со счетов не надо скидывать Индию, у которой с Китаем нет большой любви», — сообщил эксперт.
Столкновение ядерных держав — билет в один конец
На фоне президентских выборов в ноябре 2020 года Трампу необходимо переключить внимание на внешнего врага, которого можно обвинить в тяжелой экономической ситуации. Такое мнение у российского политолога и экономиста, президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова.
«Здесь есть интерес и у демократов, и у республиканцев, поэтому антикитайская тактика будет работать.
Я сомневаюсь, что дело дойдёт до прямых санкций, то какие-то ограничения действовать будут. В качестве предлога будут использоваться немедицинские поводы, вроде свободы слова в интернете или требование освободить гонконгских активистов. Это мы уже все проходили», - сказал политолог.
В то же время он не допускает вооруженного столкновения ядерных держав, потому что «это будет билет в один конец».
«А прокси-войны как происходили, так и происходят: Сирия, обострилась ситуация в Ливии. Турецкие коллеги сейчас, столкнувшись со сложностями, попытаются поиграть мускулами на ливийском направлении, даже авиацию собираются использовать. Будут за счет внешней составляющей решать внутренние проблемы», — отметил Абзалов.
Украина может стать театром войны
Российский политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин вполне допускает, что экономический кризис можете перерасти в вооружённое противостояние государств.
Дело в том, что, по словам Мухина, существуют страны — адепты старой системы, «это прежде всего США, Великобритания, и они пытаются сохранить свои позиции в старой системе, но старая система уже разрушена, а это то же самое, что жить в полуразрушенном доме и пытаться хотеть, чтобы все системы обеспечения функционировали нормально».
Эксперт считает, что в этой борьбе страны могут дойти «до самых пределов, которых мы все опасаемся: военное противостояние ядерных держав».
Театром военных действий в таком случае, считает Мухин, могут стать Ближний Восток, Сирия, Ливия, «а может быть и Украина — это слабые точки сейчас».
«Правда, может быть, что ядерная война начнётся в Азии — противостояние США и Китая. Тайвань — вот ещё одна слабая точка», — сказал политолог.
Говоря об Украине, он пояснил, что Европа сейчас «перенасыщена тактическим ядерным оружием, которое США недавно модернизировали, несмотря на протесты России».
«Развиваться всё будет по критическому сценарию. Если раньше не было стран, которые не были готовы воевать с Россией, сейчас таковых сразу две: Польша и Украина. Осталось дело за малым — снабдить их оружием и дать добро на это. Я так понимаю, проблем с этим у НАТО нет уже.
В узких кругах специалисты об этом уже говорят. Можно готовиться, а можно предугадывать действия, озвучивать их. Когда гражданское общество начинает говорить своё веское слово на выборах, через экспертное сообщество, политики начинают задумываться, поэтому говорить об этом надо, писать об этом надо», — заявил Мухин.
Что делать России?
В посткоронавирусном мире Россия будет играть более активную роль в усилении своего влияния на внешнем контуре, считает Дмитрий Абзалов. Нынешняя ситуация открывает окно возможностей в части пересмотра санкционного режима, уверен политолог: той же Италии будет сложно выбираться из кризиса, если она будет терять по 50 млрд прибыли из-за российского рынка.
«По идее это должно привести к улучшению во взаимоотношениях между отдельными производителями и отдельными странами. К тому же Москве нужно будет принять целый ряд правильных решений.
С учетом того, что основным событием нового политического сезона будет противостояние между США и Китаем (Пекин уже подготовил меры против американских компаний), Москве нужно будет определяться. Но умный игрок вроде Китая никогда не определится а будет пользоваться преимуществом и с той, и с другой стороны», — прогнозирует политолог.
По его словам, России следует поддерживать Китай, который покупает наши энергоносители и ценную металлургию, потому что иначе Китай попадет под серьезные санкции и наше потребление тоже упадет. С другой стороны, Вашингтону в ближайшее время потребуется больше внешней поддержки. Москва может включиться в ряд совместных проектов, но взамен «на более адекватную политику США по той же Украине или Сирии», отметил Абзалов.
«У нас раскрывается пространство для маневра, в кои-то веке бьют не нас, а кого-то рядом, и наша задача заключается в том, чтобы воспользоваться этой ситуацией и усилить свои политические, экономические и иные позиции. Кроме того, нужно укрепить ситуацию в СНГ (много стран пострадали) и активизировать интеграционные процессы. Это важно с точки зрения поиска новых рынков сбыта», — заявил эксперт.