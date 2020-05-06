Пошел уже седьмой год работы СММ ОБСЕ на Украине. Каждый день, кроме воскресенья и некоторых праздников, миссия выпускает отчеты о своих наблюдениях за день. На приведённые там данные нередко ссылаются все стороны конфликта и посредники, как на особо ценную и достоверную информацию. Но насколько она объективна?

Формально эти отчёты — единственный одновременно и официальный, и нейтральный источник сведений о конфликте.

Правда, пытаться выявить тенденции развития конфликта на основе этих отчетов утомительно: надо кропотливо изучать массу цифр и фактов. Впрочем, любая серьёзная организация сама обобщает итоги своей деятельности. СММ ОБСЕ стала это делать почти через 5 лет своего существования. В начале 2019 года она опубликовала новый продукт под названием «Тенденции и наблюдения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине», где давалась обобщенная информация за позапрошлый год.

В дальнейшем этот красочный постер с обильной инфографикой появлялся ежеквартально. Последний выпуск был обнародован 15 апреля. Информация в нем разбита на 4 раздела, самый большой, как и следовало ожидать, посвящен нарушениям перемирия. Там карта Донбасса, где разными цветами выделены места нарушений в зависимости от интенсивности.

В тылу врага. Украина стала председателем Форума безопасности и сотрудничества ОБСЕ, нафаршированного "агентами Кремля" © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Но вот о том, кто стреляет, в этой информации нет ни намека. Да, сами патрули СММ обычно фиксируют факт взрывов или выстрелов и их приблизительное место, и по указанию этого места в ежедневном отчете очень трудно определить нарушителя. Однако 44% нарушений выявляются видеокамерами, которые фиксируют полёт снарядов, значит, СММ могла бы определить, кто стреляет, и привести в отчетах статистику, сколько снарядов летело на подконтрольную территорию, сколько на неподконтрольную.

Но таких данных нет.

И уж совершенно точно можно определить, от чьего огня больше разрушительных последствий. Самое страшное на войне — это гибель людей, к ней непричастных, то есть гражданского населения. Тем не менее, в «Тенденциях и наблюдениях» эта тема игнорировалась до самого недавнего времени. Лишь в выпуске от 15 апреля такой раздел появился.

Из него следует, что в январе-марте пострадали 27 гражданских жителей. Из них погибли 4 и были ранены 23. Дана статистика жертв по полу, возрасту, месяцам и причинам — 44% от мин и неразорвавшихся боеприпасов, 41% от артобстрелов, 15% от стрелкового оружия. То есть, соответственно, 12 человек, 11 и 4 (в этой статистике ОБСЕ не разделяет убитых от раненых). Следовательно, 15 погибших и пострадавших — это прямые жертвы огня противоборствующих сторон.

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А самостоятельное изучение ее отчетов за этот период показывает, что в ДНР и ЛНР СММ обнаружила 2 убитых и 12 раненых в результате обстрелов из всех видов вооружений, на подконтрольной Киеву территории — лишь 1. Кроме того, как видно из тех же отчетов, за этот период СММ 36 раз выезжала изучать последствия обстрелов гражданских объектов и жертвы среди гражданского населения на неподконтрольной территории и лишь 9 на подконтрольной. Причём на последней почти в половине случаев речь шла об изучении случаев с гибелью или ранением людей от мин и неразорвавшихся боеприпасов, то есть не с последствиями огня со стороны народной милиции.

Эти цифры ясно показывают, от какой стороны конфликта больше страдает гражданское населения. Но в «Тенденциях и наблюдениях» их нет.

Добавлю, что речь идёт не обо всех жертвах, а лишь о жертвах, подтверждённых СММ в результате общения с ними самими, либо с их родственниками, либо с медицинским персоналом. Реально пострадавших было больше.

Так, в квартальной статистике не учтена семья из трех горловчан, раненных при украинском обстреле 13 марта — о них сообщается лишь в отчете СММ от 30 апреля. А ведь, как видно из того же отчета, еще 15 марта СММ разговаривала с одной из пострадавших и с соседями, которые видели, как всех троих увозили в больницу на скорой помощи. Но в отчет происшествие попало лишь после того, как 29 апреля наблюдатели вновь поговорили с той же пострадавшей, что и полтора месяца назад. И, главное, она показала справки, выданные в больнице всем троим.

Наблюдателям пришлось признать, что ранения на самом деле были.

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Я долгое время думал, что так вести себе неверно — ведь получается, что подобным образом медработники уменьшают масштаб последствий украинских обстрелов. Но сейчас понимаю, что это поведение — следствие закономерного недоверия к СММ, что есть резон не делиться с ней подробностями о жертвах обстрелов. Ведь всё равно в квартальном отчете жертвы с обеих сторон будут свалены в общую кучу, где нельзя разобрать, сколько погибло с какой стороны.

Да, сотрудник больницы где-нибудь в Донецке или Горловке вряд ли знает специфику этих отчетов, но наверняка у него или его знакомых могли быть другие обстоятельства общения с СММ, которые сформировали подобное отношение.

При этом в «Тенденциях и наблюдениях» подконтрольных и неподконтрольных территорий не существует лишь в разделах, посвященных обстрелам и жертвам. Но в разделе, посвященном нарушениям отвода вооружений, указаны не только разбивка нарушений по месяцам и по источникам наблюдения, но и то, что 81% нарушений имел место на НППР (то есть в не подконтрольных правительству районах) и 19% в ППР (подконтрольных). А в разделе, посвященном ограничению свободы передвижения СММ, сообщается, что 97% случаев ограничений приходилось на НППР.

Да, статистика явно невыгодная для ДНР и ЛНР. Но замечу, что наличие тяжелых вооружений в нарушение линий отвода, определенных в Минских соглашениях, — это лишь один из видов нарушений, связанных с отводом вооружений. А есть еще два: нахождение этих вооружений за линиями отвода, однако вне выделенных мест хранения, а также отсутствие их в местах хранения, где их раньше видела СММ (правда, с наступлением карантина СММ перестала проверять подобные хранилища по обе стороны линии фронта).

Не Кучмой единым. Ермак рассказал, как Украина намерена предать импульс переговорам по Донбассу © пресс-служба президента Украины сообщается, что, посещая подобное хранилище на подконтрольной Киеву территории, «наблюдатели отметили, что по-прежнему отсутствуют 81 танк (Т-64 —48 ед., Т-72 —33 ед.), 9 минометов (М120-15 «Молот», 120 мм) и 12 противотанковых пушек (МТ-12 «Рапира», 100 мм). При этом отсутствие 3 минометов (М120-15), 28 танков (Т-64 —16 ед., Т-72 — 12 ед.) и 6 противотанковых пушек (МТ-12) отмечено впервые».

И сообщения об отсутствии на киевской стороне целых арсеналов тяжелых вооружений встречались регулярно. При этом в обнародованном 24 апреля тематическом отчете миссии «Ограничения свободы передвижения и другие препятствия в выполнении мандата СММ», который охватывает второе полугодие 2019 года, сообщается, что из 15 случаев недопуска миссии к таким хранилищам 9 имели место на подконтрольных территориях и 6 на неподконтрольных. Но при этом добавляется, что «значительное количество ограничений в подконтрольных правительству районах также объясняется большим количеством зарегистрированных мест размещения и хранения».

Как будто СММ ищет повод оправдать украинскую сторону.

Кстати, ограничение свободы передвижения миссии — это не единственное препятствие ее работе. Весьма распространено и глушение беспилотников, бывают и случаи стрельбы по ним. И, как видно по отчетам миссии, львиная доля препятствий на подконтрольной территории — это именно инциденты, связанные с БПЛА. В целом же частота инцидентов с беспилотниками примерно одинаковая по обе стороны линии соприкосновения. Однако об этих инцидентах тоже нет данных в этих квартальных отчетах.

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И нельзя поверить, что это случайность, а не тенденция.

Разумеется, можно пытаться обобщить данные отчетов СММ самостоятельно, однако возникает вопрос: раз миссия так предвзято предоставляет вторичную информацию, можно ли ожидать, что информация первичная, то есть ежедневные отчеты — лишена такой предвзятости?