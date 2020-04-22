По состоянию на 12:00 22 апреля в мире зафиксировано более 2,5 млн случаев заражения COVID-19. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 177,5 тысяч человек, 687,4 тысячи выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

На первом месте по числу заражений остаются Соединенные Штаты — там коронавирус диагностировали у 825,3 тысяч человек, более 45 тысяч пациентов скончались, 75,6 тысяч выздоровели.

Вторую позицию по-прежнему занимает Испания: 204,1 тыс. заражений, 21,2 тысячи погибших, 82,5 тысячи выздоровевших.

На третьем месте Италия: коронавирус диагностировали у 184 тысяч жителей страны, 24,6 тысяч скончались, 51,6 тысяч выздоровели.

Сложной ситуация остается во Франции (159,3 тысячи случаев заражения), Германии (148,4 тысячи), Великобритании (130,1 тысяча) и Турции (95,5 тысяч).

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине официально подтверждено 6 592 случая заражения COVID-19. Болезнь унесла жизни 174 человек, 424 удалось выздороветь. За последние сутки заболевание диагностировали у 467 человек по всей стране.

Отмечается, что лидерами по числу заражений остаются Черновицкая область и Киев — 1053 и 989 случаев соответственно.

Власти приняли решение закрыть Донецкую область для въезда и выезда из-за пасхального богослужения в Святогорской лавре, которое посетило около 350 человек. Всех, кто в этот день пришел в храм, планируется вычислить и поместить под наблюдение медиков.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Денис Шмыгаль заявил, что страну ожидается два пика заболеваемости коронавирусом — ориентировочно в конце апреля и между 3 и 8 мая. По мнению главы правительства, украинцы будут вынуждены носить маски и соблюдать социальную дистанцию еще как минимум два года. При этом власти рассчитывают начать смягчение карантинных мер после 11 мая.

Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения карантина на знаменито одесском рынке «Привоз». По словам правоохранителей, три четверти торговых точек уже закрыты, но несколько павильонов по-прежнему продолжают работу.Ранее в одесском горсовете заявляли, что не видят законных оснований закрывать рынок.

На Украине в связи с карантином лишились работы около 2 миллионов человек при официально зарегистрированных 400 тысячах безработных. В правительстве заверяют, что в ближайшие полтора месяца создадут 500 тысяч рабочих мест, 170 тысяч из них будут в сфере дорожного строительства. Остальные — в социальной, коммунальной, бюджетной сферах или в сферах с небольшой заработной платой.

Ситуация в России

Согласно последним данным, в России зафиксировано 57 999 случаев заражения коронавирусом, 513 человек скончались, 4 420 выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 5 236 пациентов.

Государственный научный центр «Вектор» набрал добровольцев, которые будут тестировать отечественную вакцину от коронавируса. В состав фокус-группы войдут 60-70 человек, возрастом от 18 до 60 лет без хронических болезней. По плану испытания начнутся в июне 2020 года.

«Абсолютно уникальная ситуация». Эксперты о появлении коронавируса и его последствиях © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк Михаилу Мишустину обратился первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. По закону, такой алкоголь уничтожается только по решению суда, на которое могут уйти годы, а в условиях пандемии такое сырье необходимо как никогда.

Тесты на выявление антител к COVID-19 могут быть доступны любому желающему россиянину уже в мае. Как объяснили в лаборатории геномной инженерии МФТИ, они не слишком сложны в производстве — главное, чтобы надзорные органы побыстрее их зарегистрировали.

Глава информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников заявил, что ошибся с прогнозом пика заболеваемости коронавирусом в России. Ранее он говорил, что пик придется на конец апреля — теперь же, по его мнению, заболеваемость выйдет на плато в мае, а к концу месяца пойдет на спад.

Ситуация в мире

По мнению ООН, из-за пандемии коронавируса человечество может столкнуться с голодом «библейских масштабов», если не обеспечит продовольственную безопасность. По данным организации, до конца текущего года с нехваткой еды в мире могут столкнуться 265 млн человек.

Коронавирус в Европе: угроза массовой безработицы, «масочный режим» ввели в большинстве земель ФРГ, отменены фестивали пива и быков © РИА Новости, Николай Филяков | Перейти в фотобанк Роберт Редфилд. По его словам, вторая волна COVID-19 наложится на сезонную эпидемию гриппа, из-за чего нагрузка на систему здравоохранения будет просто немыслимой.

Ученые из Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в Германии заявили, что единственным способом заразиться коронавирусом является близкое общение с заболевшим. Специалисты отмечают, что не смогли найти признаков живого вируса на поверхностях предметов.

Американский штат Миссури подал в суд на КНР, обвинив страну в сокрытии данных о пандемии коронавируса. Истец требует от китайских властей возмещения за «нарушение общественного порядка», «чрезвычайно опасные действия» и «невыполнение обязательств». При этом точная сумма возмещения не называется.