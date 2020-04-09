По данным на 12:00 9 апреля, во всем мире выявили почти 1,5 миллиона случаев заражения COVID-19. Заболевание забрало жизни 88,5 тысячи человек, почти 330 тысяч человек выздоровели

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Соединенные Штаты — заболевание выявили у более чем 432 тысяч человек, почти 15 тысяч заболевших скончались.

Критической остается ситуация в Испании — здесь коронавирус обнаружили у 148,2 тысячи человек, 14,8 тысячи умерли.

На третьей позиции Италия: около 140 тысяч зараженных, 17,6 тысячи погибших.

Большое количество заболевших также в Германии (больше 113 тысяч), во Франции (около 83 тысяч), в Китае (почти 83 тысячи), в Иране (64,5 тысячи), в Великобритании (61,4 тысячи), в Турции (38,2 тысячи), в Бельгии и Швейцарии (примерно по 23 тысячи), в Нидерландах (больше 20 тысяч).

Ситуация в России

Количество выявленных за сутки заражений коронавирусом в России составило 1 тысячу 175 человек в 56 регионах страны.

Общее количество россиян с положительным результатом тестов на COVID-19 превысило 8,6 тысячи человек. Умерли более 60 человек, 580 выздоровели.

Максимальное число инфицированных зафиксировано в Москве, уже 5 тысяч 841 человек (это 67% от всех зараженных в РФ). Рост за последние сутки составил +660 новых случаев. В Подмосковье 549 (+95) зараженных, в Санкт-Петербурге заражены 329 (+34) человек, в Республике Коми 119 (+18).

Наименьшее число пациентов с коронавирусом сейчас в Магаданской области, Карелии и Камчатском крае.

Власти выделили регионам 10 миллиардов рублей на выплату дополнительных сумм врачам, работающим с коронавирусом.

В Москве с 9 апреля начнут выплачивать пособие по безработице в размере МРОТ. Порядок выплаты будет упрощен, оформление будет осуществляться в электронном виде.

Только за первую неделю самоизоляции траты россиян на туризм, ювелирные изделия, салоны красоты и некоторые другие категории упали почти до нуля, подсчитал Сбербанк. Если потребление не восстановится до конца нерабочего месяца, то ВВП России может лишиться почти 1 триллиона рублей.

Лайнеры, которые вывозят россиян из-за границы, недобирают пассажиров из-за нового алгоритма, который был утвержден оперативным штабом правительства по борьбе с коронавирусом. На один борт сажают жителей одного города или региона, смешанные рейсы осуществлять запрещается из-за опасности распространения вируса.

Школам страны разрешили досрочно закончить учебный год и перенести часть программы учащихся с 1 по 8 классы на следующий год.

Из-за отмены штрафов и пеней за неуплату счетов за воду, будут возможны перебои с подачей воды, заявили в «Росводоканале».

Денежные средства за отмененные путевки будут возвращены туристам. Фонд персональной ответственности туроператоров выделит на это средства. Такое решение приняли в правительстве РФ.

В Чите начали производить более 800 медицинских масок в день.

Акцию «Бессмертный полк» могут провести онлайн из-за коронавируса. Организаторы подчеркнули, что из-за СОVID-19 нужно воздержаться от проведения шествия.

Российские банки начали выдавать беспроцентные кредиты работодателям на выплату зарплат. Центральный банк РФ выделил на эти цели 150 миллиардов рублей.

Жителя Санкт-Петербурга оштрафовали на 15 тысяч рублей за прогулку с ребёнком на детской площадке. На 38-летнего мужчину составили протокол по статье «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих». Детские площадки включены в перечень объектов, запрещенных для посещения с 28 марта по 30 апреля согласно постановлению правительства Петербурга по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Коронавирус на Украине

Коронавирус. Иммунолог рассказал, почему переболевшие ветрянкой и корью могут немного расслабиться © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Чаще всего от COVID-19 на Украине умирают в результате осложнений женщины и лица старше 50 лет, у которых были тяжелые заболевания.

Коронавирус подхватил настоятель Ионинского монастыря в Киеве Иона Черепанов.

На Пасху служба в храмах будет проходить без прихожан, освящать пасхальные корзины будут на улице.

«Укрпочта», которая расширила доставку на время карантина, с 13 до 17 апреля будет бесплатно доставлять освященные пасхальные куличи украинцам.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому сделали тест на коронавирус после обнаружения Covid-19 у нардепа Сергея Шахова. По словам заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, в ОП был один случай подозрения на коронавирус. Сотрудница ОП была госпитализирована в Александровскую больницу, однако тест дал негативный результат.

С 9 апреля на въездах во Львовскую область, где накануне подтвердили 36 случаев коронавирусной инфекции, заработали блок-посты.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко лично прилетит в Николаев, чтобы изучить, почему в регионе не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

Николаевский мэр Александр Сенкевич заявил, что не удивлен отсутствию коронавируса на вверенной ему территории. Нулевое количество случаев он связывает с карантином: с начала его действия уменьшилось количество больных с пневмониями, хотя смертность в городе соответствует сезону.

В Мелитополе уже два ребенка заразились коронавирусом: шести и двух лет. 45-й заболевший в Запорожской области — 2-летний ребенок из Мелитополя, он находится на амбулаторном лечении.

С 3 апреля полиция составила свыше 5 тысяч админпротоколов за нарушение карантина. Только киевляне, которые нарушили ограничительные меры, в бюджет уже заплатили 100 тысяч гривен штрафа. Решение о взыскании выносят суды.

Из-за карантина военнослужащие Вооруженных сил Украины записали обращение для украинцев с просьбой оставаться дома. Видео опубликовало Министерство обороны Украины.

Ситуация в мире

В мире число заболевших превысило полтора миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала странам Европы смягчать карантин и открывать границы.

А вот США сейчас самая сложная ситуация. Побит антирекорд — за последние сутки 1973 жертв. Америка вышла на второе по смертности, обогнав Испанию. Это максимальный показатель для страны с начала эпидемии. И почти сопоставимо с потерями в теракте 11 сентября.

Минздрав Бразилии призвал договориться с наркокартелями о борьбе с коронавирусом в бедных районах

«Мы должны понять, что это районы, где государство зачастую отсутствует и которыми заведуют наркоторговцы и вооруженные группировки. Как наладить контакт с ними? Разговаривая. Да, с наркодилерами, с вооруженными группами, потому что они тоже люди и им нужна помощь», — говорится в заявлении ведомства.

«Коронавирус из всех утюгов», «Не занимайтесь дурью» — Лукашенко о самоизоляции © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Франция продлит действие ограничений на передвижение граждан после 15 апреля.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный 5 апреля с коронавирусом COVID-19, хорошо реагирует на лечение.

Российские врачи приняли первых пациентов с коронавирусом в Бергамо. В полевом госпитале, развернутом в итальянском городе, проходят лечение десять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Шведы отказались применять против коронавируса американский препарат хлорохин из-за его побочных эффектов — мигрени, спазмов и даже потери зрения. Это антималярийное лекарство было включено в украинский протокол лечения.

Ученые нашли подавляющий коронавирус за 48 часов препарат: речь идет об одобренном Всемирной организацией здравоохранения антипаразитном препарате ивермектине. Исследования провели ученые из университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео на брифинге в Белом доме заявили об ошибках, которые сделала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во время пандемии коронавирусной инфекции. По словам Трампа, ВОЗ получила финансирование от Соединенных Штатов в размере $452 млн в 2019 году, но ошибалась «насчет многих вещей». В частности, президент обвинил организацию в позднем предупреждении об опасности COVID-19.

Коронавирусом заразился старший сын президента Сербии Данило Вучич.

В Австрии некоторые торговые сети начали раздавать посетителям медицинские маски бесплатно, прямо на входе в магазин.

Религиозные деятели предложили мусульманам со всех стран мира одновременно совершить молитву против коронавируса. Всеобщая молитва состоится после полуденного намаза 10 апреля.

Японские медики пришли к заключению, что даже бессимптомное протекание COVID-19 оказывает неблагоприятное воздействие на легкие заболевшего.

В Ухань разрешили въезд впервые за два месяца карантина. Город налаживает транспортное сообщение и возвращается к прежней жизни.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица