Введённый властями многих стран карантин, призванный остановить распространение коронавирусной инфекции и заставивший людей перейти в режим вынужденного безделья, у многих начинает вызывать чувство тревоги: что впереди, будет ли работа, как прокормить семью?

Журналисты издания Украина.ру поговорили с жителями разных населённых пунктов во многих странах, чтобы узнать, что происходит и как чрезвычайные меры сказываются на жизни простых граждан.

Китай в масках

Раньше всех с проблемой коронавируса столкнулись китайцы — а вместе с ними и наши люди, работающие в КНР. Николай, преподаватель из Ганьчжоу (500 километров от Уханя), рассказал Украине.ру, что он находится в условиях карантина с 24 января. Сейчас карантин менее строгий, с 23 марта Николай уже ходит на работу. Впрочем, в университете, где он преподаёт, студентов пока нет, учебное заведение открыли только для сотрудников.

По словам Николая, ходить везде надо в маске, без неё не пускают в магазины, рынки, транспорт, общежитие. На входе везде замеряют температуру. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

А самый строгий карантин был в феврале, тогда выход и вход в общежитие, в большинство магазинов и на рынки был по пропускам. «Выходить из дома можно было одному человеку один раз в два дня. Отмечались в списках. Гулять по улицам и на территории кампуса запрещали, ходить можно было только по одному», — рассказал собеседник издания. По его словам, люди относятся к карантинным ограничениям с пониманием. Никакого недовольства он не видел, внешне всё очень спокойно.

Николай рассказал, что в самые жёсткие карантинные дни ассортимент продуктов был скромнее, чем обычно, но всё было. «Подорожания продуктов не было, ажиотажного спроса не видел. Единственный дефицит во время карантина — маски», — отметил он.

Лос-Анджелес: «Помощь правительства — символическая»

Жители США боятся заболеть и переживают по поводу ухудшения экономической ситуации и из-за угрозы потери работы, рассказала Ольга — журналистка, оказавшаяся в период карантина в Лос-Анджелесе. По её словам, для переживаний есть все основания: «Потому что современные американцы живут далеко не так богато, как жили их родители, и уж тем более не так замечательно, как их бабушки и дедушки».

«Американское правительство решило поддержать каждого американца выплатами в размере 1200 долларов на взрослого человека и 500 — на ребенка. Это, конечно, лучше, чем ничего, но все же, если человек потерял работу, ее/его эта помощь никак не спасет. Подавляющее число жителей Лос Анджелеса своего жилья не имеют — цены на недвижимость неподъемны. А съем самой простой квартиры здесь обойдется не менее чем в 1000 долларов в месяц. Это минимум», — отметила Ольга, добавив, что для среднего американца, живущего в Лос-Анджелесе, правительственная помощь «больше символическая, чем реальная». Если человек потерял работу, эта помощь не спасет. Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Россия: не все верят в вирус

В России наиболее строгие карантинные меры приняты в Москве, но и в регионах введены значительные ограничения. Житель Тамбова Игорь Н. в телефонном разговоре рассказал корреспонденту Украина.ру, что горожане относятся к запретам с пониманием, народа на улицах меньше, чем обычно, многие в масках. Муниципальные службы и производства с непрерывным циклом работают, настроение в целом — «без паники». При этом, по его словам, не все верят в то, что причина происходящего — именно эпидемия.

В Ялте тоже есть скептики. Как сообщил изданию Украина.ру местный предприниматель Константин, судя по его кругу общения, «увеличивается неверие в то, что главная причина карантина — это вирус».

«Это обусловлено двумя причинами. Во-первых, информационной войной в интернете, выступлениями некоторых политиков и врачей, утверждающих, будто нет пандемии и прочее. Во-вторых, несоответствием заявлений местных властей и реальности, которую граждане наблюдают на улице своими глазами. 1 апреля лично наблюдал работу четырех бригад "Зеленстроя" Ялты, пилили деревья, косили, копали!» — отметил он, добавив: «Соответственно, эмоциональный фон — это шок и растерянность, поскольку нет четкого и внятного понимания ситуации непосредственно в городе проживания. Люди толком не знают, что можно, а что нельзя».

Что касается экономических последствий, то самая плохая ситуация в санаторно-курортной сфере. Предприниматель отметил, что «в некоторых организациях принудительно увольняют или отправляют в отпуск за свой счет, это касается Ялты и Алушты».

Кишинев: «Выйти без проблем можно только в аптеку и в магазин»

В Молдавии ввели чрезвычайное положение 17 марта — на 60 дней, до 15 мая. В Кишиневе детей отправили на школьный карантин еще 11 марта, занимаются «на удалёнке», рассказал житель столицы Молдавии Олег К. По его словам, на улице могут попросить документы, больше трех человек собираться запрещено (если вы не члены семьи), детские площадки во дворах завесили изолентой…

«Выйти без проблем можно разве что в аптеку и в магазин. Те, у кого есть машины, умудряются за город уезжать и по лесам гулять. Но за это штраф — около полутора тысяч долларов. Неоправданно дорого за такой риск», — рассказал кишиневец.

Он также отметил, что все боятся попасть в больницу с любым заболеванием: «Больницы сейчас — самый настоящий рассадник инфекции! Примерно четверть из заболевших в Молдавии (на утро 6 апреля это 864 человека) — это врачи».

Украина: продукты в долг

В Киеве карантин жёсткий, ничего не работает, рассказала работница столичного санитарного надзора Светлана. По её словам, транспорт берет пассажиров только по спецпропускам, и его мало — «утром и вечером нереально уехать». На работе есть развозка, но не всем удобны маршруты: «Чаще договариваемся с коллегами и берём такси».

Людей без масок в общественные места не пускают, но на улицах в масках примерно половина. По словам собеседницы издания, «все на два лагеря поделились: одни боятся коронавируса, другие — кризиса».

Многие согласны с тем, что ограничения оправданны. Живущая в Киеве пенсионерка Ирина отметила, что «жесткий карантин нашему народу нужен». Но, отвечая на вопрос о психологической атмосфере, о настроении киевлян, сказала: «Работы у людей нет, практически всё закрыто, и деньги скоро кончатся. Так что о каком настроении может идти речь?» Карантин глазами простых людей. Деревня под Переяславом. Много непонятного, все возмущены © Украина.ру/Рима Войсток

В украинской провинции карантин менее строгий, но проблем не меньше. В селе Русская Поляна Черкасской области в продуктовых магазинах значительная часть покупателей, как и раньше, до карантина, не рассчитываются сразу наличными — люди зачастую берут продукты в долг, рассчитываясь, когда появятся деньги. Многие обращаются в неофициальные магазины — это обычные дома без всякой вывески, известные только местным. Там при отсутствии денег продукты могут отпустить за определенный объем работы (поколоть дрова, убрать территорию, разгрузить товар).

«Многие селяне приобретают товары и услуги на условиях бартерного обмена, и после введения карантина возле оград домов появились картонные коробки, через которые и происходит обмен без контакта между людьми», — сообщает журналист Дмитрий Ковалевич с места событий. По его словам, «в период карантина село как бы окукливается, замыкается в себе, продолжая работу и хозяйственную деятельность без участия государственных структур».

Жительница райцентра Студеники под Переяславом Светлана рассказывает, что карантин у них пока не очень жёсткий, работают поликлиника, продуктовые магазины, заправки. Но общественный транспорт не работает, разрешено движение только личного автотранспорта.

«Плохо то, что маршрутки из райцентра в села не ходят. То есть, если нет своей машины, выехать в Студеники уже невозможно, ни в магазин, ни в аптеку, ни в поликлинику», — говорит Светлана.

По её словам, передвижение машин и людей в райцентре разрешено, большинство жителей носят маски. В магазины просят заходить не больше двух человек одновременно.

«Люди уже не боятся»

Что до психологической атмосферы, то, по словам Светланы, люди уже не боятся, скорее — «злятся, потому что деньги-то у народа заканчиваются». При этом с началом карантина многие остались без работы, сейчас — «живут за счет небольших накоплений, которые истощаются очень быстро».

«А еду надо покупать, есть надо каждый день, особенно плохо тем, у кого несколько маленьких детей. Им ведь про карантин ничего не объяснишь. Поэтому эмоционально — это вызывает невроз, психоз… Власть же ничем не обеспечивает нас. Мы понимаем, что завтрашний день ни у кого никак не обеспечен», — говорит жительница райцентра. Карантин глазами простых людей, США, Голливуд. Миф о свободе убивать сразу нельзя © AP, John Locher | AP, John Locher | Перейти в фотобанк

По словам Светланы, некоторые компании нарушают ограничительные меры, им выгоднее заплатить штраф, чем полностью остановить производство. При этом — «большинство сотрудников в этих компаниях работают неофициально, и если работа прекратится, они останутся вообще без средств к существованию».

Цены в продуктовых магазинах уж выросли на 30%, денег у людей нет, при этом власти распорядились открыть ломбарды: скоро туда, по мнению Светланы, понесут цепочки и колечки.