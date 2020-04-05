Коронавирус, поглощающий города и страны, вызывает у населения страхи и опасения. Особенно заметно беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне в связи с тем, что почти повсеместно объявлен карантин и люди и не знают, что происходит в соседней стране, городе, доме. Мы восполняем этот недостаток. Вот, что рассказывают те, кто находится в Китае

Николай, преподаватель, Ганьчжоу (500 километров от Уханя), провинция Цзянси, КНР

- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

— Я живу а условиях карантина с 24 января. Сейчас он менее строгий. Работаю с 23 марта. Ходить везде надо в маске. Без маски не пускают в магазины, рынки, транспорт, общежитие. На входе везде замеряют температуру. Носить перчатки никогда не требовали. Самый строгий карантин был в феврале: выход и вход в общежитие по спецпропускам, в большинство магазинов и рынки тоже по пропускам. Выходить из дома можно было одному человеку один раз в два дня. Отмечались в списках. Гулять по улицам и на территории кампуса запрещали, ходить можно было только по одному. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

До сих пор все ходят в масках. Ездят в своих машинах в масках. Нам люди вручали маски на улице, если мы ходили без масок. На входе в магазин, куда нас не пускали без маски (это было первый раз и мы не понимали, чего от нас хотят), молодой парень побежал к своей машине — достал маски для нас, отдал нам — и мы прошли в магазин.

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди больше боятся, чем недовольны?

— Люди относятся к карантинным ограничениям с пониманием. Никакого недовольства не видел. Но не знаю языка и о чем люди говорят не понимаю — смотрю на них со стороны. А во время строгого карантина и смотреть не на кого, на улицах пусто. Внешне всё было очень спокойно. Страха не было. Никакой паники, никакой суеты, никто продукты не разметает. Самое неприятное чувство во время карантина (да и сейчас) неизвестность. Когда все это закончится?! Общаюсь с Италией, Нью Йорком, Украиной. Пожалуй, в самом плохом душевном состоянии находится моя знакомая в NY. Страх, паника, злоба, отчаяние. Там ей только этого хватит, чтобы заболеть. И коронавирус не нужен. Карантин глазами простых людей, Киев. Боятся коронавируса и кризиса © AFP, Sergei SUPINSKY

- Как обстоят дела с работой и зарплатой?

— В Университете после окончания каникул организовали онлайн обучение. Сам Университет был закрыт. Мне во время карантина зарплату платили, а студентов в Университете до сих пор нет. Его открыли с 23 марта только для сотрудников.

- Заметен ли рост цен?

— В самые жёсткие карантинные дни ассортимент продуктов был поскромнее, чем обычно. Но всё было. Подорожания продуктов не было, ажиотажного спроса не видел. Единственный дефицит во время карантина — маски.

Во время карантина общественный транспорт не ходил и покупать продукты приходилось в ближайших магазинах. Около месяца не могли попасть на рынок — не было пропуска, месяц были ограничены в выходе из квартиры. Сейчас транспорт начал ходить, но ещё не в полную силу. При передвижении между городами — карантин на две недели.