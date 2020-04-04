Коронавирус, который бодро шагает по планете, вызывает у населения всех стран и городов различные страхи и опасения. Особенно заметно беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне в связи с тем, что почти повсеместно многие не работают. Вот, что говорят в Крыму о сегодняшней ситуации и об опасениях о завтрашнем дне

Константин, предприниматель, Ялта

- Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе?

— В Ялте на 3 апреля не жесткий уровень карантина. На улицах города наблюдал все эти дни много людей, особенно около больших продуктовых магазинов и банков. Пеший патруль видел только раз, трое росгвардейцев с собакой. За весь день 3 апреля в районе автовокзала пеших патрулей не видел, поэтому никого не останавливают и ничего не проверяют. Регулярно проезжает машина с громкоговорителем, которая подъезжает к скоплению людей и через громкоговоритель транслирует объявление о мерах самоизоляции. Власти обещали останавливать транспорт и проверять справки с работы, которые позволяют перемещаться, но на 3 апреля я не знаю о таких мерах.

Официально посещение леса закрыто. Небольшие группы беспрепятственно и открыто продолжают посещать. Лесники патрулируют только в местах, где обычно собираются любители шашлыков. Знаю, что в горах сейчас находится некоторое количество иногородних отдыхающих.

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди больше боятся, чем недовольны?

— На данный момент граждане заняты обзвоном друг друга с целью выяснить, что происходит? Судя по моему кругу общения, увеличивается неверие в то, что главная причина карантина это вирус. Это обусловлено двумя причинами. Во-первых, информационной войной в интернете, выступлениями некоторых политиков и врачей, утверждающих, будто нет пандемии и прочее. Во-вторых, не соответствием заявлениям местных властей и реальности, которую граждане наблюдают на улице своими глазами. 1 апреля лично наблюдал работу четырех бригад Зеленстроя Ялты, пилили деревья, косили, копали! Видел в супермаркете мамочек с маленькими детьми. На совещаниях у Аксенова говорят о жестких мерах, а на улице дети, велосипедисты, работают даже некоторые «наливайки».

Соответственно, эмоциональный фон — это шок и растерянность, поскольку нет четкого и внятного понимания ситуации непосредственно в городе проживания. Люди толком не знают, что можно, а что нельзя. Граждане продолжают совершать покупки через интернет. Так как я владею ПВЗ «Озон», продолжаю работать. Например, до карантина на Ялту в «Озоне» в день было примерно 200-250 заказов, то сейчас не более 100. Большое количество посылок не забрали. В Крымэнерго заставляют выходить на работу, не обеспечивая в полной мере средствами гигиены, защиты от вируса. В поисково-спасательно службе Крымспас сотрудникам Ялты и Алушты не выдали маски и прочее. Сказали самим себя обеспечить, это вызывает недовольство.

- Как обстоят дела с работой и зарплатой?

— Самая плохая ситуация в санаторно-курортной сфере. В некоторых организациях принудительно увольняют или отправляют в отпуск за свой счет. Это касается Ялты и Алушты. Так как в Ялте огромное количество торговцев получают зарплату «в черную» ежедневно из выручки, то большинство осталось без заработка. Стройки остановились, наблюдал бродивших днем гастарбайтеров азиатской внешности. Ситуация с работой — главная тема обсуждения в местных чатах и при встречах.

- Заметен ли рост цен?

— Рост цен заметен на отдельные группы товаров продовольствия. Это гречка, лимоны и имбирь. Что-то еще подорожало, но пока не заметно. Постепенно происходит переоценка. Продавцы непродовольственных товаров пока не поднимали цен, потому что продаж нет или они незначительны. В самой тяжелой ситуации оказались мелкие торговцы. Торговля закрыта, пока не известно как поведут себя арендодатели, будут ли брать деньги за апрель. Первая неделя месяца — это время платить за аренду.