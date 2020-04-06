То, что происходит сейчас во всем мире, - социальная изоляция из-за коронавируса - вселяет опасения даже в самых психологически стойких людей. Страхи относительно будущего, тотальная неизвестность, неуверенность в завтрашнем дне провоцируют обострение неврозов и развитие депрессий

Олег К., менеджер кафе из среднего ценового сегмента, Кишинев:



— Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе (населенном пункте)?

— В Кишиневе детей отправили на школьный карантин еще 11 марта. В самой стране ввели чрезвычайное положение 17 марта — на 60 дней, до 15 мая. Получается, что уже почти месяц ребенок сидит дома, делает домашние задания, которые присылают в Viber, «на удаленке». Не бог весть как занимается, но вариантов нет. Если сначала мы ходили в парки гулять, могли на улицу выйти подышать свежим воздухом, то последнюю неделю ситуация ужесточилась. На улице могут попросить документы, больше трех человек собираться запрещено (если вы не члены семьи), детские площадки во дворах завесили изолентой, чтобы на качелях никто не мог покачаться. Выйти без проблем можно разве что в аптеку и в магазин. Те, у кого есть машины, умудряются за город уезжать и по лесам гулять. Но за это штраф — около полутора тысяч долларов. Неоправданно дорого за такой риск.

- Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди больше боятся, чем недовольны? Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

— Боятся люди не только заразиться Covid-19, но и просто заболеть невирусными инфекциями. При этом в соцсетях периодически появляется информация, что весь этот коронавирус — не более чем общемировой заговор. Но попасть сейчас в больницу не хочет никто, ни с какими заболеваниями — ни с дерматитами, ни с сердцем, ни с почками, ни с печенью. Потому что потихоньку во многих крупных больницах появляются отделения с больными коронавирусом и происходит заражение медперсонала. Больницы сейчас — самый настоящий рассадник инфекции! Примерно четверть из заболевших в Молдавии (на утро 6 апреля это 864 человека) — это врачи. При этом вылечившихся официально всего 30 человек, а 15 пациентов, среди которых уважаемые в своих городах врачи, скончались.

- Как обстоят дела с работой и зарплатой?

— Мне повезло. Я руководитель среднего звена, который перенастроил работу кафе на доставку. То есть лично я в зарплате не потерял. Но часть сотрудников мы перевели на простой, кое-кого отправили в отпуск за свой счет. Естественно, официанты, бармены, то есть те, кто жил в том числе и на чаевые, очень сильно просели в деньгах. Сектору HORECA в Молдавии обещали помочь — субсидировать, а также отсрочить часть налогов, но конкретного механизма, который бы начал работать, еще нет. В холодильниках у нас есть продукты питания, из них и готовим. Обороты упали примерно в четыре раза, но пока еще есть хоть какие-то клиенты, продолжаем их обслуживать на доставке.

- Заметен ли рост цен? Карантин глазами простых людей. Деревня под Переяславом. Много непонятного, все возмущены © Украина.ру/Рима Войсток

— В среднем цены подросли процентов на пятнадцать. Средний чек в магазине на семью из трех человек составляет примерно 20-25 долларов. Это продукты питания на 3-4 дня: сытно, но без излишеств. Сейчас как-то все перешли на режим экономии, в некоторых магазинах стали исчезать гречка, рис и прочие крупы. Но пока не критично: поставки продуктов регулярные. Хлеб, молочка, мясо — все это есть. Из-за того, что закрыты рынки, приходится овощи покупать в магазинах. И вот тут накрутка может достигать до 50%. Поэтому все чаще пользуемся услугами частников, которые возят овощи машинами по дворам. Цены как на рынке. Жену это радует.