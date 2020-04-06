Коронавирус, поглощающий города и страны, вызывает у людей обоснованные страхи и опасения, что их ждет в будущем. Особенно заметно беспокойство, неуверенность в связи с тем, что почти повсеместный карантин лишает людей реальной информации о том, что происходит в соседней стране, городе, доме. Мы восполняем этот недостаток. Вот что говорят в Киеве

Ирина, пенсионерка, г. Киев

— Насколько жесткий карантинный режим в вашем городе (населенном пункте)?

— В целом, я считаю, что жесткий режим нашему народу нужен. В магазин без масок категорически не пускают, на входе стоят дезинфекторы и одноразовые перчатки. В магазин пускают ограниченное количество людей (1 человек на 10-20 квадратных метров площади магазина). На полу метки — дистанция полтора метра друг от друга. Все сыпучие продукты теперь в упаковках продаются. Все бутички в торговом центре вне продуктового магазина закрыты — хозяйственные, парфюмерные, зоотовары, ювелирка, фотоуслуги и т.д. Работают продуктовые, аптеки (в аптеку без маски не входить, а масок и дезрастворов нет), «Новая почта», банки, поликлиники и почему-то «Эпицентр». Маски в нем стоят 50 штук 900 гривен (около 2 500 рублей). Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

— Какая эмоциональная атмосфера? Чего люди больше боятся, чем недовольны?

— Скандалы в некоторых районах, говорят, возникают. Но я видела в магазинах, что все разговаривают тихо, нет толкотни и оживления. Людей на улицах немного. Работы у людей нет, практически всё закрыто, и деньги скоро кончатся. Так что о каком настроении может идти речь?

— Как обстоят дела с работой и зарплатой?

— Работающий люд мучается — беда с ограничением городского транспорта. То есть, если нет машины, топай пешком или бери такси. Таксисты, как ни странно, в пролёте, нажиться им не удается. Ехать в наземном городском транспорте можно только по служебным пропускам для работающих. Количество пассажиров в транспорте имеет ограничение (количество пассажиров всё время меняется, то 10, то 20, то еще что-то), сопровождает в салоне полицейский. Люди стоят в очереди опять-таки на расстоянии полутора метров и ждут своей посадки немалое время. Карантин глазами простых людей. Деревня под Переяславом. Много непонятного, все возмущены © Украина.ру/Рима Войсток

— Заметен ли рост цен?

— Базары пока не работают. Подорожали капуста — 8-9 гривен (было 4), морковь — 8-9 (было 4), цена на картошку растет не по дням, а по часам: уже 16-22 гривен (было 10-11), лук — 22-23 (было 7-9), лимоны — 90 (было 40). Крупы (кроме гречки) подорожали несущественно. Мясо, конфеты, сыр на том же уровне пока держатся. Чай уже доходит до 60 гривен. Растут цены на бытовую химию, порошки, шампуни, мыло, салфетки, туалетную бумагу. Бензин пока по той же цене, но машин стало значительно меньше.

Примечание редакции: цены примерно те же, что и в Москве