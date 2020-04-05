По состоянию на 12:00 5 апреля в мире зафиксировано более 1 миллиона 204 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-2019, около 65 тысяч погибли, и свыше 247 тысяч заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк США (311, 6 тыс. случаев заражения, 8,4 тыс. случаев смерти, 14,8 случаев выздоровления), Испания (126,1 случаев заражения, 11, 9 тыс. случаев смерти, 34,2 случая выздоровления) и Италия (124,6 тыс. зараженных, 15,3 тыс. умерших, 20, 9 тыс. выздоровевших).

По-прежнему очень тяжелой остается ситуация в Германии, Франции, Иране и Великобритании. Более 20 тыс. случаев заражения зафиксировано в Турции, Швейцарии, к ним приближаются Бельгия и Нидерланды. Также более 10 тыс. заболевших сегодня в Южной Корее, Бразилии, Австрии и Канаде.

Хотя распространение инфекции началось в Китае, страна находится на шестом месте с 82,9 тыс. заболевших, и эпидемиологическая ситуация там улучшается с каждым днём (77,2 тыс. поправившихся).

Ситуация на Украине. Новый запрет

По данным Минздрава Украины, по состоянию на 10:00 воскресенья в стране зафиксирован 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 человека погибли, а 25 пациентов выздоровели.

Киевские власти со следующей недели ввели обязательное ношение масок или респираторов на улицах и придомовых территориях во время карантина. При этом они расширили определение «общественное место» где, согласно постановлению Кабинета министров, запрещено находиться без средств индивидуальной защиты.

Таким образом, с 6 апреля в Киеве также нужно будет носить защитные средства в парках, скверах, подземных переходах, пляжах, кладбищах и других территориях общего пользования. Кроме того, обязательны защитные средства в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, гостиницах, общежитиях, вокзалах и аэропортах.

Запрет также распространяется на общественный транспорт, придомовые территории, предприятия и организации, а также территории, закрепленные за ними по условиям договора.

Хотя ношение масок в общем считается эффективной мерой предосторожности, профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев назвал бесполезным обязательное ношение масок на улице, поскольку они просто забьются пылью, и потому что вирусы не летают в воздухе.

Если говорить о настроениях рядовых граждан, то, по словам херсонского журналиста Федора, больше всего горожане боятся потерять источники существования.

Он отметил, что в жутком положении оказались мелкие торговцы, которым грозит разорение: они пытаются хоть как-то возобновить работу продовольственных рынков, однако пока дело не сдвинулось с мёртвой точки.

В целом атмосферы страха и сильного раздражения нет, зато есть общее напряжение, ожидание и накапливающееся недовольство, заключил собеседник издания.

Ситуация в России. Задержание на Патриарших и список важных предприятий

«Не Китай». В правительстве назвали страны, откуда в Россию чаще всего завозили коронавирус © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Как сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, список системообразующих предприятий России, которым государство при необходимости обеспечит дополнительную поддержку, утвердят 10 апреля.

По-прежнему продолжается вызвавшая большой общественный резонанс история с задержанием москвича, который гулял с собакой на Патриарших прудах.

Стражи порядка пояснили, что задержали его за невыполнение законных требований полиции, и потому что парк закрыт в соответствии с указом мэра о запрете на посещение парков и зон отдыха в связи с режимом повышенной готовности.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил в МВД и прокурору Москвы обращения с просьбой провести проверку законности задержания москвича. Парламентарий пояснил, что в комитете расценивают произошедшее как превышение должностных полномочий сотрудников полиции.

Ситуация в мире. Помощь белорусам и советы израильского врача

Сегодня в Минск сегодня прибыла фура с 10 тысячами тестов на COVID-19 из России, которые российское направило в республику в качестве жеста доброй воли. Этот груз встречали на высоком уровне: посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев и главный санитарный врач Наталья Жукова.

Президент США Дональд Трамп распорядился отправить тысячу военных врачей в штат Нью-Йорк, который является эпицентром эпидемии коронавируса в Штатах. Так, более 3,5 тысяч жертв приходится на штат Нью-Йорк, из них почти 2 тысяч человек умерли в одноименном городе.

Власти Сингапура с воскресенья начали бесплатную раздачу многоразовых медицинских масок. В правительстве уточнили, что жители с зарегистрированными домашними адресами смогут забрать одну медицинскую маску на человека.

Также следует отметить мнение израильского врача Леонида Эйдельмана относительно пожилых людей. По его словам, поскольку эти люди из-за изоляции на фоне коронавируса мало двигаются, они рискуют стать сидячими и лежачими больными, а переедание и стресс способны вызвать обострение хронических заболеваний.

Эксперт считает, что для поддержания психологического и физического здоровья пожилых людей нужно от них дистанцироваться физически, но не лишать социальных контактов.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица