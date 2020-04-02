На утро вторника в США зафиксировано 164 359 случаев заражения коронавирусом COVID-19. За предыдущие сутки число зараженных выросло на 515 человек. Однако эксперты полагают, что заболеваемость и смертность в этой стране будут только расти

Общее число погибших от заражения на территории Соединенных Штатов во вторник составляло 3173 человека, что означает, что уровень смертности приближается к двум процентам. Подтвержденных случаев полного излечения от вируса — 5507.

Американские медики уверены, что пик эпидемии ещё не пройден. Специалисты Центра по предупреждению и контролю заболеваний считают, что он будет достигнут примерно через три недели.

На территории США первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован 21 января в штате Вашингтон на северо-востоке страны.

Ранее, выступая перед журналистами, президент Дональд Трамп заявил, что Россия помогла США в борьбе с коронавирусом, прислав «очень большой самолет» с медицинским оборудованием. Он отметил, что рад, что Москва направила помощь в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране. Межуев: в истории с коронавирусом Трамп напоминает Ельцина после 1991 года © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Американские эксперты в области медицины отмечают, что всплеск заболеваемости в крупных городах будет обязательно.

Там готовятся к стремительному росту числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Рост инфицированных ожидают, в частности, в Бостоне, Детройте, Чикаго, Атланте и Лос-Анджелесе.

Власти этих городов принимают меры для борьбы с пандемией, рассчитывая при этом, что сдержать разрастание очагов эпидемии поможет практика социального дистанцирования, которую в срочном порядке осваивают все американцы.

В порт Лос-Анджелеса прибыл плавучий госпиталь ВМС США USNS Mercy. Это медицинское судно способно разместить у себя на борту 1 тысячу пациентов.

В Чикаго армейские инженеры спешно переоборудуют для приема больных крупнейший в стране выставочный комплекс McCormick Place. Он будет в состоянии принять две с половиной тысячи зараженных. Коронавирус сближает Путина и Трампа, но оставляет между ними пропасть © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Подтвержденное число случаев заболевания во всем мире во вторник продолжало расти, приблизившись к 800 000. В Соединенных Штатах, ставших теперь эпицентром кризиса, было зарегистрировано более 160 000 случаев заболевания. Это почти вдвое превышает число случаев, объявленных Китаем, где зафиксирована первая вспышка заболевания.

Президент Трамп призвал американцев готовиться к дальнейшим мерам по борьбе с коронавирусом. «Экономика находится на втором месте в моей повестке дня», — сказал Трамп на брифинге в понедельник вечером. Теперь на первом месте — жизнь людей.

Дебора Биркс, координатор группы по коронавирусу в Белом доме, сказала телеканалу NBC News, что в Соединенных Штатах могут умереть до 200 000 человек, даже «если мы все вместе сделаем всё хорошо, почти идеально».

Ученые Института показателей и оценки состояния здравоохранения при Вашингтонском университете прогнозируют, что число потенциальных жертв может колебаться от 38 до 162 тысяч человек.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило план администрации Трампа по распределению миллионов доз противомалярийных препаратов в больницы США, несмотря на отсутствие доказательств, что эти препараты эффективны против коронавируса. Американист Дробницкий рассказал, как Россия опередила США по профилактике коронавируса © РИА Новости, Нина Зотина

Поскольку число смертельных случаев от коронавируса в Соединенных Штатах стремительно растет, а эксперты в области здравоохранения предупреждают, что вспышка не пощадит ни один район, президент Трамп готовит страну к расширению и продлению противоэпидемиологических мер до конца апреля.

Он, в частности, сообщил, что Соединенные Штаты провели более одного миллиона тестов, а министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар сказал, что власти проверяют 100 000 образцов в день.

В Нью-Йорке, где погибло более 1000 человек, подтвержденный уровень смертности в штате составляет выше одного процента, заявили чиновники. Но фактический показатель может быть хуже, потому что приоритет отдается тем, кто уже имеет явные симптомы или страдает от иных хронических заболеваний.

Должностные лица центров по контролю и профилактике заболеваний рассматривают возможность изменения официальных правил, обязывающих всех жителей носить защитные маски в общественных местах.

Япония, которая на прошлой неделе объявила, что отложит проведение Олимпийских игр-2020 в Токио, предостерегла своих граждан от поездок в 73 страны мира, включая Соединенные Штаты. Их не догонят. США уверенно захватили лидерство по числу зараженных коронавирусом © REUTERS, MDA/Axel Schmidt | REUTERS, MDA/Axel Schmidt | Перейти в фотобанк

Минувший понедельник был первым днем, когда число погибших в США выросло более чем на 500 человек, согласно данным американской газеты Washington Post, причем почти половина из них умерли в Нью-Йорке.

После того как на прошлой неделе конгресс США принял беспрецедентный пакет мер помощи, понедельник принес новые доказательства экономического кризиса в связи с коронавирусом. Корпорации Macy's и Kohl'S & Gap объявили о грядущем увольнении десятков тысяч своих рабочих.

Спикер палаты представителей конгресса США, демократ Нэнси Пелоси заявила, что законодатели рассматривают новые проекты, направленные на защиту инфраструктуры и сохранение рабочих мест.

Местные политологи считают, что в решении Трампа продлить карантин сыграли свою роль как проблемы здравоохранения, так грядущие в ноябре выборы президента.

Объявив, что страна останется закрытой из-за пандемии коронавируса, президент Трамп и его советники указали на факторы, варьирующиеся от мрачных компьютерных моделей с миллионами потенциальных смертей до зловещих мешков с трупами, которые в ожидании авторефрежираторов складируют перед больницей района Квинс в Нью-Йорке.

Представители предвыборного штабы Трампа и его политические союзники проинформировали президента об опасениях, что всплеск смертей во время эпидемии может быть для него еще более политически разрушительным в ноябре, чем нынешний экономический спад.