По состоянию на 15:00 1 апреля, в мире 872 696 заболевших коронавирусом (за сутки 14 377 новых случаев), 43 269 летальных исходов (+967), 184 514 выздоровевших. В первой пятёрке по количеству подтверждённых диагнозов без изменений: США (188 592 человек), Италия (105 792), Испания (102 136), Китай (81 554) и Германия (72 383)

В интервью газете «Известия» представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сказала, что эффективность предпринятых властями той или иной страны мер зависит от совокупности факторов: социально-экономического и культурного наследия самой страны, готовности населения работать вместе со своим правительством и соблюдать предписанные меры. Она отметила, что некоторым государствам удалось замедлить эпидемию коронавируса, среди них Россия, Сингапур, Южная Корея.

Однако не все могут успешно противостоять распространению заболевания. В частности, в Бельгии за сутки количество заболевших выросло на 9%, или на 1 189 человек, до 13 964. В Иране число умерших превысило 3 000 (всего заболевших 47 593 человека, выздоровели 15 473). На фоне сложной эпидемиологической обстановки власти страны продлевают или ужесточают ограничительные меры. Во Вьетнаме, где подтверждено 212 случаев, объявлена общенациональная эпидемия COVID-19. В Италии карантин продлён до 13 апреля, празднование Пасхи в этом году пройдёт тихо и уединённо. «Нас ждут очень тяжёлые две недели». COVID-19 всё же вынудил Трампа объединиться с Россией и Китаем © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Осознавая масштаб проблемы, многие страны объединяют усилия для борьбы с коронавирусом. Даже президент США Дональд Трамп, который всех заверял, что всё под контролем и Вашингтон справится сам, не стал отказываться от гуманитарной помощи России и Китая. 1 апреля в Штаты прибудет российский самолёт с защитными средствами и аппаратурой.

Источники газеты «Коммерсантъ» в госструктурах сообщили, что все страны СНГ, кроме Украины и Туркменистана, по дипломатическим каналам направили Москве официальные запросы с просьбой выделить защитные маски, тест-системы, аппараты искусственной вентиляции лёгких. Получается, помощи попросил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, который заявлял, что «Россия вся полыхает от коронавируса», а вот в его стране «всё спокойно».

Комментируя журналистам эту информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что ему неизвестно, поступали ли по дипломатическим каналам такие обращения. Тем временем в Белоруссии от коронавируса скончался второй человек.

Ситуация в России

В России 2 777 пациентов с диагнозом "коронавирус" (за сутки 440 новых случаев), скончались 24 (+7), выздоровели 190 человек, в том числе 69 за последние сутки.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Россия входит в тройку мировых лидеров по количеству проведённых анализов на вирус (около 36 тысяч), причём используются отечественные тест-системы. Он призвал не допустить завоз инфекции в Россию из других стран и тщательно наблюдать за всеми вернувшимися из-за границы. На сегодняшний день, по сведениям Федерального агентства, почти все организованные российские туристы вернулись домой, осталось всего 109 клиентов турфирм, 32 из них в круизах, завершающих маршруты в апреле. Всего из числа россиян, находящихся за рубежом, большинство в Таиланде и Индонезии. Печаль Чубарова. Как коронавирус марш на Крым перенёс © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

Новые ограничительные меры для сдерживания эпидемии принимают и власти регионов. Глава республики Крым Сергей Аксёнов вслед за губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым запретил прогулки на катерах и лодках. Мэрия Москвы анонсировала принятие постановления о применении разработанной системы QR-кода для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции. Как ожидается, кодами будут пользоваться пациенты с коронавирусом, которые выбрали лечение на дому. Им нужно будет пройти регистрацию на портале мэрии, заполнить анкету, после чего генерируется код, который можно сохранить в телефоне или распечатать.

Дмитрий Песков ответил на вопрос, который волнует миллионы людей, — состоится ли парад 9 мая в честь 75-летия Победы: «Здесь никаких иных решений не принималось. Ситуация мониторится».

Ситуация на Украине

На Украине количество заболевших достигло 669 человек (за сутки 24 новых случая), 17 смертей (нулевая динамика за сутки), 10 пациентов излечились.

По итогам селекторного совещания по борьбе с распространением коронавируса под председательством главы государства пресс-служба Офиса президента сообщила о возможности внедрения более жёстких карантинных мер, в частности, речь идет о введении режима «все в масках» с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей при нахождении на улице, поскольку именно на пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом. Общественное мнение времён коронавируса © REUTERS, Gleb Garanich

Однако, как показал опрос социологической группы «Рейтинг», многие украинцы не довольны действиями властей на этом направлении. 30% респондентов считают неэффективной реакцию президента Владимира Зеленского на угрозу распространения Covid-19, а 56% положительно оценили его действия. При этом сами жители страны не всегда и не во всём соблюдают режим самоизоляции: треть участников того же опроса сказали, что выполняют рекомендации лишь частично, 10% не соблюдают вообще. Тем не менее, около половины всё же прислушались и ограничили передвижения.

Однако больше всего людей волнует, как отразится пандемия на их финансовом состоянии. 4% уже потеряли работу, 32% пришлось взять неоплачиваемый отпуск. На те сбережения, которые есть, до года смогут прожить всего 3%, до полугода — 6%, до трёх месяцев — 7%, до двух — 16%, а большинство — 63% — протянут не больше месяца.