Верховная Рада в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит. При этом одна партия Зеленского «Слуга народа» не смогла собрать нужного количества голосов: помогли Порошенко и Вакарчук

За принятием документа непосредственно в зале для голосований наблюдал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, МВФ требовал снять мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения, после чего Украина может рассчитывать на кредит до $8 миллиардов.

За решение о введении рынка земли проголосовали 259 депутатов при 226 необходимых. Так, 206 депутатов пропрезидентской фракции «Слуга народа» проголосовали «за», против выступили два парламентария, а 35 народных избранников отсутствовали.

Фракция пятого президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» поддержала законопроект 23 голосами, фракция «Голос» — 13, депутатская группа «Доверие» — 12, внефракционные депутаты — 5 голосами.

Фактически монобольшинство «Слуги народа» голосование провалило, но спасла положение для власти ситуационная коалиция с фракциями Порошенко и Вакарчука.

Против закона проголосовали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина».

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Ночь, которая изменила Украину. Зеленский и МВФ продавили введение рынка земли © REUTERS, AP

«В законе не идет речь о продаже земли, потому что это была принципиальная позиция "Европейской солидарности", которую я имею честь возглавлять. Мы подчеркнули, что единственная возможность, когда "Европейская солидарность" поддержит запуск рынка, будет запрет продажи государственной земли», — сказал Порошенко.

По его словам, 11 миллионов гектаров, которые принадлежат государству, запрещено продавать этим законом. Земля, которая принадлежит коммунальной собственности и муниципалитетам, также запрещена к продаже.

В свою очередь известный юрист Андрей Портнов в Facebook заявил, что совместное голосование фракций Порошенко, Вакарчука и «Слуги народа» при принятии земельного закона подтверждает его предположения о сговоре с целью освободить экс-президента от уголовного преследования.

«Друзья, позавчера я проинформировал вас, что между властями и Порошенко произошёл сговор об окончании его уголовного преследования взамен совместных голосований.

И вот только что мы получили первое доказательство — фракции Порошенко, Вакарчука и "Слуги народа" соединились в неформальную коалицию и проголосовали земельный закон.

Эта коалиция с Порошенко взамен гарантий от его уголовного преследования за мародёрство, хищения, узурпацию власти, государственную измену, отмывание преступных доходов и др. — ещё одно предательство правящей властью своих избирателей.

Новая эпоха для Украины. Эксперты о введении рынка земли © REUTERS, AP

«Ситуативная коалиция»

Можно ли говорить о том, что монобольшинства «Слуги народа» в Раде больше нет, а теперь действительно сложилась коалиция партии Зеленского с политсилами Порошенко и Вакарчука? Об этом изданию Украина.ру рассказали украинские политические эксперты.

Это было ситуативное голосование, а что касается «Слуги народа», всё равно никто никуда не денется. Об этом говорит директор фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.

«Есть внутренние фракции, есть внутренние группы внутри этой мегафракции, это абсолютно нормально. Не надо надеяться, что продлиться долго ситуация, при которой будет всеобщий одобрямс любого решения», — пояснил политолог.

В то же время голосование «ЕС» и «Голоса» полностью вытекает из их идеологических соображений, добавляет эксперт: «ни партия Порошенко, ни «Голос» никогда не были противниками этого закона».

Ситуативное большинство в Раде складывается постоянно по различным вопросам, подчёркивает глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Он напоминает, что в разных голосованиях «Слугу народа» поддерживали «ОПЗЖ», в других — «Голос».

Кроме того, сообщил Фесенко, в зале не было 14 депутатов от «Слуги народа», и «даже в связи с этим принятие решения только своими силами для пропрезидентской фракции было невозможно».

«Учитывая все эти факторы, утверждение о каком-то сотрудничестве фракции «Слуга народа» с Порошенко не имеет под собой никаких оснований», — заявил политолог.

Что касается голосования «ЕС», фракция Порошенко проголосовала за тот законопроект, который они политически продвигали все годы, пока Порошенко был президентом, подчёркивает Фесенко. Но тогда не было голосов.

«Этот закон очень выгоден самому Петру Алексеевичу, как крупному латифундисту», — сообщил эксперт.

«Слуги народа» пошли по пути Ющенко

Дьяченко: Зеленский идет по пути Ющенко, когда целесообразность выше законности © UKRLIFE.TV Елена Дьяченко.

«И возникает следующий вопрос: на каком тогда основании коалиция находится у власти? «Слуги» идут по пути Ющенко, который после "оранжевой революции" провозгласил, что политическая целесообразность для него выше законности», — заявила эксперт.

Никакого монобольшинства уже нет, согласен замдиректора Института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов. Теперь по каждому серьёзному законопроекту придется договариваться с разными фракциями, с олигархами.

«Зеленский, к сожалению, утратил вот этот карт-бланш доверия, который был у него первые полгода, когда он мог делать что угодно, и депутаты как зайчики голосовали.

Он мог провести какие-то сложные, непопулярные вещи, проголосовать все законы по Донбассу — прошлой осенью он мог сделать всё, что угодно. Он это время растратил», — уверен политолог.

Теперь же эта временная коалиция с Порошенко будет бить по рейтингу Зеленскому, подчёркивает Молчанов: «закончится тем, что продолжится падение рейтинга Зеленского, и об него будут вытирать ноги не только его оппоненты, но и часть его фракции».

«Мы видим, что в стране сформировалась либеральная коалиция, которая полностью соответствует предыдущему составу парламента, где был блок Петра Порошенко и "Народный фронт"», — сказал эксперт.

«Сидящий Порошенко не дал бы голосов»

«Европейская солидарность» и «Голос» и раньше собирались голосовать за рынок земли, отмечает эксперт аналитическо-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко.

Закон о рынке земли вернёт Украину в 90-е и развалит экономику — Милованов © Тимофей Милованов / facebook

И как раз отсутствие весенних посадок свидетельствует о том, что договоренности между Порошенко и Зеленским однозначно были. Ну, потому что сидящий Порошенко не мог бы предложить свой голос за данный законопроект», — заявил эксперт.

Требования зарубежных кредиторов очень жесткие, и кредиторы, естественно, протянули руку утопающему. Чтобы помочь ему ещё больше утонуть, говорит политтехнолог Сергей Слободчук.

«Поэтому власти пошли на нарушения, пошли на что угодно, пошли на потерю рейтинга, потерю лица, пошли на всё для того, чтобы протащить этот закон.

Естественно, это голосование идёт в разрез с позицией большинства украинцев. Конечно, это будет жесткий удар по рейтингу и Зеленского, и пиар-партии «Слуга народа». Народ лютует в соцсетях, люди звонят, говорят: получается, что Зеленский — это то же самое, что Порошенко», — сообщил политтехнолог.

В целом же теперь при власти, по сути дела, не самостоятельные политические игроки, а ряженые, добавляет Слободчук: как им сказали, то они и зачитали. Что сказали, то и сделали.

«Сказали им кнопочку нажать — они и нажали», — подытожил эксперт.