Украинские политики и эксперты бьют тревогу: коронавирус наступает, экономика падает, всеобщий карантин, возможно, оправдан, но он загоняет людей в нищету и безысходность, им негде взять денег на жизнь. При этом многие отмечают разницу в подходах к этой проблеме на Украине и в России

Так, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович одобрил продолжение карантина, но при этом констатировал отсутствие конкретного плана дальнейшей жизни страны, без чего карантин — полумера. По его мнению, украинским властям хорошо бы было взять на вооружение российский опыт.

Учиться у Путина

Рабинович отметил, что власть имущим на Украине «неплохо было бы послушать выступление президента России Владимира Путина».

«В своем выступлении он (Путин. — Ред.) заявил следующее: во-первых, он объявил, что в связи с эпидемией все россияне идут в отпуск на одну неделю с сохранением заработной платы в полном объеме! Это самое главное, и пусть на это обратит внимание наша власть! Во-вторых, сохраняются все льготы по коммуналке — они автоматически продлеваются на полгода для того, чтобы граждане не ходили по ЖЭКам. В-третьих, бесперебойно будут выплачивать субсидии и пособия на детей. В-четвертых, он объявил каникулы на выплаты по кредитам для населения. В-пятых, будет предоставлена отсрочка платежей для малого и среднего бизнеса по всем налогам, кроме НДС. Также увольнение с предприятий будет запрещено и введен мораторий на все виды банкротства», — сказал политик, чьи слова приводит официальный сайт ОПЗЖ. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Политик подчеркнул, что Владимир Путин обратился к российской элите и «сказал, казалось бы, простую вещь: «Все деньги, которые направлены на вывоз за границу, будут облагаться двойным налогом — до 15%. Налог по доходам на ценные бумаги также будет увеличен!»

«Он объявил о переносе голосования, об увеличении пособия по безработице с 8000 руб. до 12 300 руб. Путин сказал, что с 1 апреля семьям с детьми будут выплачивать по 5000 руб. ежемесячно! И я хочу напомнить, что эта «страна, которую почти убили санкциями», как рассказывают в наших СМИ! А на самом деле я вижу, кто действительно занимается порядком и благосостоянием своего народа!» — заявил Рабинович, добавив, что пока он ничего подобного на Украине не видит.

В карантин без денег

Без соответствующей программы просто объявить карантин — это полумера, считает Рабинович. И задаёт вопрос: кто-нибудь думает о том, что будет, когда у людей закончатся деньги?

А деньги закончатся очень скоро. Экономист Денис Долинский, говоря в эфире телеканала «Наш» о своих сотрудниках, так обрисовал ситуацию: никаких льгот у людей нет, при этом «у них есть там деньги на сегодня, на завтра на покушать, а на послезавтра уже нет». Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«То есть через две недели у людей простых все деньги заканчиваются. Взять их негде, бизнес не работает», — констатировал эксперт. По его словам, при отсутствии правильных экономических решений украинская экономика к концу года упадёт более чем на 30%. Если МВФ всё же даст денег, то они «пойдут на проедание».

Экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире одного из украинских телеканалов также отметил, что никто не видит какой-либо внятной программы, кроме призывов «Сидите дома!». Он раскритиковал призывы к бизнесу платить зарплату, спросив: а где бизнесу брать на это средства?

Червоненко также призвал остановить второй этап «этой клятой» медреформы и поинтересовался, куда делись в условиях эпидемии все активисты-волонтёры. «Всё тайное становится явным. Никого не интересует, на каком языке ты говоришь, не интересует, как ты гимн поёшь, а интересует, что ты можешь сделать. И вот, как правило, вот эти вот «свидомые», они где-то сидят, если они не видят, что на том же волонтёрстве или на чём можно «распилить» — где-то что-то затихли», — сказал экс-министр.

Землю всё равно хотят продать

Но ведь МВФ просто так денег не даст. Как сообщил экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв, МВФ сейчас толкает Владимира Зеленского на принятие двух законопроектов.

«Идут сейчас торги. Зеленский просит 4,5-5 миллиардов хотя бы по полтора миллиарда каждая итерация. Полтора миллиарда сейчас, полтора миллиарда после принятия закона, запрещающего реприватизацию Приватбанка, и полтора миллиарда после принятия рынка земли», — сказал политик в интервью изданию «Политнавигатор».

По его словам, «МВФ готов сейчас выплатить три миллиарда: полтора миллиарда после голосования о запрете реприватизации Приватбанка и полтора после принятия рынка земли». Царев добавил, что идут торги, «но, очевидно, что эти деньги способны только замедлить падение».

В то же время, продолжил политик, при продаже земли власть способна на некоторое время удержаться.

«Это законсервирует ситуацию. Почему? Потому что приблизительные оценки продажи земли — 500-1000 долларов за гектар. При рыночной цене около 2 триллионов долларов, если считать по среднеевропейской цене, можно выручить 20-40 миллиардов долларов. На какое-то время Украине этих денег может хватить», — считает Царёв.

Ранее о том, что идею продать землю в «Зе-команде» не оставили, сказал в интервью изданию Украина.ру политический консультант Сергей Слободчук. По его словам, сценарий всё тот же: «дефолт, просим кредит у МВФ, там спрашивают: а чем рассчитываться будете? Давайте тогда крупные предприятия на приватизацию и землю на распродажу, чтобы мы могли вернуть вложенные деньги с процентами». Эксперт отметил, что «так сейчас и получается».