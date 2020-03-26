Нельзя исключать, что истерика вокруг эпидемии коронавируса на Украине нагнетается с целями прагматическими: ограничить права и свободы, заставить людей думать о куске хлеба, чтобы под шумок продать землю и крупные предприятия. Испуганными людьми легче управлять. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру политический консультант Сергей Слободчук

- Сергей, с понедельника в Киеве значительно ужесточили карантинные меры в связи с коронавирусом. Киев вымер, замер? Запугали киевлян?

— Не вымер и не замер. Давайте возьмём социологию и увидим, что у нас сейчас рекордный показатель недоверия к СМИ. У нас традиционно довольно слабое доверие к чиновникам и тому, что они заявляют. Поэтому сказать, что Киев вымер, нельзя. Людей не так много, но они нормально ходят по улицам, видно людей на спортивных и на детских площадках, даже стройки работают… Жизнь идёт.

Не удивляет, что такое большое недоверие к СМИ. Некоторые из них нагнетают истерию. Пишут, что люди разносят в супермаркетах полки, выносят гречку вагонами, апельсины грузят бочками, как в «Золотом теленке»… Но я ничего такого не видел, в супермаркетах всё спокойно, на полках полно товаров. А СМИ истерят. Специально в те дни, когда печатали фотографии с якобы огромными очередями, я заходил на базар, в супермаркеты — все спокойно, всего много, постоянно подвозят новые продукты… Жизнь от кризиса к кризису: будет ли на Украине дефолт? © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Или случай, когда публикуют фотографию: ночь, военные грузовики. А в статье пишут, что в итальянском Бергамо якобы не справляются крематории, и грузовиками уже трупы вывозят. Я не поленился, нашёл первоисточник — итальянский сайт ANSA.IT… Фотографии там действительно есть, а в тексте написано, что это один из пользователей Твиттер выложил эту фотографию и написал свои мысли. А другой пользователь ему ответил. То есть это не факт, что грузовики вывозят, это переписка, и ещё надо выяснить, настоящие ли это пользователи. А здесь перепечатали все эти ужасы и бьются радостно в истерике. Поэтому удивительного ничего нет, круг замкнулся — недоверие к СМИ, недоверие к власти. Если читаете в каком-то украинском СМИ про ужасные ужасы, делите на 12.

Скажу так: есть большая разница между тем, что делает власть, и тем, что надо делать, и большая разница между тем, что пишут и показывают, и тем, что происходит в реальности, и тем, как это люди воспринимают и как себя ведут.

- Всё это напоминает нагнетание истерии во времена премьерства Юлии Тимошенко, только тогда речь шла о другом гриппе и о другом вирусе… Сейчас, правда, больший масштаб.

— Да, сейчас внутриукраинская истерия совпала с мировыми трендами, новости идут в режиме канонады. Внутренняя истерия накладывается на мировой фон. Тогда, 10 лет назад, когда Тимошенко была премьер-министром, ряд бизнесменов, скажем так, очень хорошо поднялись на панике. На самом деле истерия вокруг гриппа была квинтэссенцией приемов, отработанных в первый срок Тимошенко во главе Кабмина. Вспомните, как в 2005 году шел один кризис за другим — мясной, бензиновый и т.д. А по факту никаких кризисов не было, это был сговор — искусственный дефицит, чтобы взвинтить цены. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

И 10 лет назад было информационное прикрытие картельного сговора. Тогда был простой вопрос: а почему в Польше нет этого гриппа? Какой он был — свиной, птичий? Я уже запутался. Дошёл грипп до границы и остановился — дальше не пускают? Или почему этого гриппа в Белоруссии не было? Эпидемия не захотела туда идти? Эту истерию можно было разоблачить с помощью элементарного сравнения.

Сейчас «нагнеталово» тоже идёт теми же методами и действительно очень напоминает ту ситуацию. Разве что уровень истерии чуть побольше.

- Мне тогда один человек, который на выборах собирался голосовать за Тимошенко, сказал, что передумал: «эта истерика вокруг гриппа — это уж слишком». И он не один передумал. Возможно, та гриппозная истерия и подвела Тимошенко на выборах.

— Нельзя быть одновременно и фаворитом выборов, и крышевать темные схемы. Нельзя сидеть на двух стульях. А ведь тогда еще начался экономический кризис, мы помним, как банки не выдавали депозиты, рос курс доллара, безработица… Естественно, вопросы были и к премьеру, экономические катаклизмы ассоциировалось с Тимошенко и работой ее правительства. Если ты премьер, то должна бороться с экономическим кризисом. Если не можешь — напиши заявление, уйди в отставку. Критика шла и со стороны «оранжевого» лагеря, и со стороны Партии регионов. И это серьёзно подрубило её позиции. Хотя надо сказать, после таких результатов хозяйствования в любой стране с устоявшимися политическими правилами ее бы просто не было в списке кандидатов в президенты.

- Сейчас мы видим углубление экономического кризиса, и не вполне понятно, то ли это коронавирус экономику подкосил, то ли им прикрывают крах экономики?

— Скажем так, карантин, который объявила власть, несомненно, по экономике сильно ударит. Рынок закрыт, там все, как правило, оформлены как физические лица-предприниматели (ФОПы). И вот они, их наёмные работники — все остались без работы.

- По данным Торгово-промышленной палаты, около 700 тысяч физлиц-предпринимателей прекратили деятельность на данный момент.

— А они являются важным звеном в экономической цепочке, и это звено уже выпало. Они наличку зарабатывали, потом несли в супермаркеты, в аптеки, в сферу услуг и так далее. Сфера услуг серьёзно «просела» уже сейчас. Если власть выступает за то, чтобы объявить лютый карантин, тогда останавливаются сельскохозяйственные предприятия, металлургия, строительство. Отсекаются доходы от экспорта.

- Но власть не может этого не понимать.

— Возможно, это часть плана. Есть явные странности. Несколько десятков тысяч заробитчан вернулись на родину из Европы без какого-либо диагностирования и спокойно живут среди людей. Если вирус существует, настолько опасен, и эти люди, возможно, заражены, они этот вирус разносят по всей стране. Тогда какой смысл в этом карантине? Карантин убивает украинский бизнес. На подходе — миллионы нищих и безработных © REUTERS, Gleb Garanich | REUTERS, Gleb Garanich | Перейти в фотобанк

Или же под предлогом этой эпидемии реализуется совершенно другой план, и план этот всё тот же — продажа земли.

- Стоит вспомнить, что говорят о необходимости ввести в стране режим чрезвычайного положения. Тогда никакие протестные акции провести никому не удастся. Да и не только акции, при режиме ЧП можно спокойно закрывать неугодные СМИ. Значит, полагаете, эта затея продать землю не оставлена?

— Нет, конечно, эта затея не оставлена. Потому у нас звучат предложения объявить дефолт, потому у нас президент говорил про МВФ, якобы просят новый транш. Закинули для самых доверчивых любителей халявы рассказы про безвозмездную помощь от МВФ. Но в истории МВФ были ли такие случаи, чтобы Фонд давал кому-то безвозмездную помощь, безвозвратно несколько миллиардов? Я сколько ни изучал историю стран, попавших в кредитную кабалу к МВФ — Конго, Югославия, Аргентина, — таких примеров не нашёл.

Сценарий всё тот же, первым о таком сценарии говорил, кстати, Коломойский: дефолт, просим кредит у МВФ, там спрашивают: а чем рассчитываться будете? Давайте тогда крупные предприятия на приватизацию и землю на распродажу, чтобы мы могли вернуть вложенные деньги с процентами. Так сейчас и получается.

- Об этом эксперты много лет назад предупреждали, задолго до Коломойского, указывая на примеры других стран…

— У нас теперь своя история. Плюс дефолт, карантин и чрезвычайное положение. Возможно, украинцев хотят опустить на самый низ пресловутой пирамиды Маслоу. Известно, что большинство украинских граждан выступают против продажи земли. Может быть, идея в том, чтобы опустить их на самый низкий уровень выживания, чтобы им пришлось думать о куске хлеба, а не о том, продавать землю или нет, чтобы они не оценивали действия власти с точки зрения эффективности, и т.д. Чтобы они просто бегали по улицам, рылись в мусорных баках в поисках пропитания и радовались тому, что ещё живы. Чтобы доминировала повестка выживания, где нет места вопросам об МВФ, долговой кабале, продаже земли и прочих высоких материях. Чтобы для обычного человека эти вопросы вообще не стояли.

- Проходили это в 90-х…

— Да, тогда никого не волновало, есть МВФ или нет, берут кредиты или не берут, чем отдают, — это был «космос» для обычного человека. Его тогда волновало, как пережить день, и, дай Бог, чтобы удалось в село поехать на лето и вырастить там урожай. Да вы вспомните — проблемой было по улице пройти, потому что сразу банды гопников подходили грабить. Теперь украинцы могут снова оказаться в такой же ситуации.

- Есть надежда на то, что самый катастрофический сценарий не реализуется? Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

— Есть такой шанс. Возьмем пример из недавнего прошлого. Бывший премьер Яценюк, в его пиар-раскрутку сейчас собираются вливать какие-то деньги. Но в такие смутные времена акцент общественного интереса смещается с шоу-политиков на людей дела. И каждый начинает спрашивать: вот он по телевизору что-то красиво рассказывает, а что он сделал в конкретной ситуации? И тогда начинают вспоминать, как Яценюк кричал на Майдане о «европейских стандартах жизни», хотя никакого отношения к этому соглашение об ассоциации с ЕС не имеет, это торговый договор. А потом, получив власть, опустил страну в экономический ад. Можно вспомнить проект «Стена» — сетку-рабицу на границе Украины и России, на которую из бюджета списали сотни миллионов, а вообще звучали миллиарды гривен.

Наконец, борьба против эпидемии — это карантин. Ряд властных группировок обсуждали тему чрезвычайного положения с акцентом на «закручивание гаек». Но власть столкнулась с оппозицией внутри групп влияния. И депутаты вдруг начали болеть коронавирусом, хотя большинство из них такие «матерые человечища», что им только осинового кола бояться. И внеочередную сессию переносят со дня на день, изобретая какие-то фантастические варианты голосования дистанционно, что не имеет никакой правовой силы. И часть бизнеса выступила против ЧП. Так что даже глава МВД Арсен Аваков вдруг сегодня сделал заявление, что ЧП не нужно.

То есть имеем классическую ситуацию «верхи не могут, низы не хотят».