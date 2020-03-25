Кризис – не только время потерь, но и время возможностей. Реализация некоторых из этих возможностей требует наличия перспективного мышления, немалой смелости и силы воли. В других же случаях надо просто наклониться и взять то, что лежит на земле. Похоже, Владимир Зеленский не демонстрирует ни того, ни другого, хотя осуждать его за это не стоит

Телеграм-канал «Легитимный», близкий к главе Офиса президента Андрею Ермаку, описывает нынешнюю повестку дня президента так: «Вопросы мира и Донбасса сами по себе отошли на второстепенный план. (…) В Офисе Президента всех сейчас больше интересует пандемия коронавируса. Далее второй вопрос — как выжить в этих условиях, когда всё кругом остановилось. Третий вопрос — как после запустить экономику после этой пандемии». Сделаем попытку ответить на эти вопросы.

Как победить вирус?

На этот вопрос надо было пытаться отвечать до 11 марта. Тогда ещё была возможность выработать свою стратегию: запустить информационную кампанию против паники, выработать свою концепцию карантина, направленную на безусловную изоляцию потенциально инфицированных и защиту уязвимых для инфекции. В общем, примерно то, что пытается делать Александр Лукашенко.

Разумеется, учитывая слабость украинской власти, из этого с высокой степенью вероятности ничего бы не получилось. Но все остальные страны пытаются лечить грипп стрихнином, и есть основания полагать, что последствия преодоления эпидемии будут тяжелее, чем она сама, если бы ей дали развиваться свободно. Во всяком случае это точно касается бедных стран, вроде Украины.

Так или иначе никаких попыток минимизировать ущерб от карантина сделано не было. Власть пошла путём присоединения к всеобщей панике и принятия мер, которые болезненным образом ударят по экономике.

Как выжить?

Сам по себе факт, что такой вопрос в принципе ставится в Офисе президента, отраден — значит, там отдают себе отчёт в том, что лекарство, которое уже принимает страна, опаснее болезни. Однако каких-то очевидных вариантов, увы, не просматривается.

Любые меры по оживлению экономической активности запоздали, да и нельзя их принимать до бесконечности. Можно, например, запретить выселять предприятия и людей из арендованных помещений, но они-то всё равно остаются собственностью арендодателя, и выселять рано или поздно придётся.

Меры по предотвращению распространения эпидемии, скорее всего, тоже окажутся неэффективными — это же Украина. Тут даже введение чрезвычайного положения проблему не решит. Собственно, тут мы вряд ли чем-то принципиально отличаемся от Италии.

Кстати, о ЧП и «выживании» — скорее всего введение ЧП не решит проблемы эпидемии, но ещё более ухудшит социально-экономическую ситуацию и, главное, только усугубит проблему политического выживания Зеленского и его окружения. Введение ЧП фактически будет означать переход реальной власти в руки силовиков в лице прежде всего главы МВД Арсена Авакова. Причём не важно, останется ли он министром, станет легитимным премьером или, совершив переворот, займёт пост президента.

Отказ от ЧП, возможно, позволит Зеленскому сохранить власть. Но нам кажется, что сейчас этот вопрос решается не президентом, хотя указ должен подписать именно он. Сейчас это вопрос торга между Аваковым и олигархами, и президенту остаётся только молиться, чтобы олигархи не сочли предложения Авакова достойными внимания.

Как запустить экономику?

Этот вопрос будет актуальным для нынешней власти только в том случае, если она уцелеет, и только тогда, когда (если) эпидемия кончится. Но опять таки от украинских властей тут зависит не слишком многое.

Малый бизнес (в его платёжеспособной части) кризисом будет убит. Никакие меры, направленные на его спасение, эффекта не дадут. Мы вообще полагаем, что в постэпидемический период он уцелеет только в тени, причём это, скорее всего, будет общемировая тенденция.

Крупный, олигархический, бизнес так или иначе как-нибудь сам выкрутится. Или не выкрутится — многое будет зависеть от внешнеэкономической конъюнктуры. Но вот сельское хозяйство, скорее всего, останется в тренде. Если, конечно, какие-то особо интересные карантинные меры или открытие рынка земли не угробят и его тоже.

Государству тут будет достаточно не мешать. А «не мешать» предполагает, в частности, сокращение государственных расходов, чтобы снизить налоги. Как ни странно, но иногда рекомендации МВФ выглядят вполне разумными (для этого, правда, сама ситуация должна быть совершенно неразумной).

И ещё — тут надо понимать, что если раньше инвестиций было мало, то теперь их не будет вообще и довольно долго. Богатые страны будут вкладывать средства в восстановление своей экономики. А раз так, то заботиться об инвестиционной привлекательности страны никакого смысла нет. В этой ситуации дефолт выглядит, может, и плохим, но единственно логичным шагом. Особенно если удастся выдурить у МВФ хоть что-нибудь.

Вопрос войны

А вот тут как раз у украинской власти появляется совершенно замечательное окно возможностей.

Сейчас не только внимание Офиса президента, но и всего общества отвлечено на эпидемию и вопросы выживания во время и после неё. Именно это позволяет решить проблему войны.

Разумеется, возможности для выполнения Минских соглашений и возвращения Донбасса сейчас ещё худшие, чем были до начала эпидемии. Однако сейчас создаются уникальные возможности для развода войск и прекращения активной фазы боевых действий.

Уже сейчас в войсках ООС есть один заболевший коронавирусом. Это основание для того, чтобы отвести и рассредоточить войска, — панические решения 11 марта принимались в таких же условиях.

Причём будет довольно легко договориться с ЛДНР и миссией ОБСЕ о том, чтобы развод был осуществлён в двустороннем порядке, линия разграничения была демаркирована и передана под контроль полиции с двух сторон при участии наблюдателей ОБСЕ.

При соответствующей информационной подготовке внутри страны такое решение даже не встретит существенного сопротивления. После же завершения карантина Украина окажется в состоянии уже замороженного конфликта и вполне сможет сократить расходы на оборону, что поможет снизить налоги.

P.S.: Интересно, кстати, было бы выяснить, сможет ли провести такие мероприятия Аваков? Теоретически, наверное, да, практически же ему будет значительно сложнее договариваться с Москвой.