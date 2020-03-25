В условиях всеобщего карантина рутинные проблемы украинцев по-прежнему остаются нерешенными. Они продолжают бороться за свои права со всевозможными государственными и городскими службами. Похоже, так будет всегда. Реформы на Украине случаются только на бумаге. Почему – в историях самых обычных жителей столицы Украины

Павел — журналист, финансовый эксперт

В 2018 году, когда я продавал машину и приехал с покупателем на сделку, в сервисном центре МВД после 3 часов в очереди выяснилось, что машина в аресте. В базе МВД моя машина была помечена так называемой красной меткой за какой-то штраф 2014 года. У меня создалось ощущение, что штраф мне навесили. Проблему надо было решать срочно, но в нашем государстве так не получается.

Выяснилось, что процедура вывода машины из-под ареста следующая. Нужно ехать в Государственную исполнительную службу (ГИС) и брать квитанцию на оплату штрафа в двойном размере (когда имущество попадает к исполнителям, штраф удваивается). После этого следовало бежать в банк, оплачивать штраф и везти квитанцию об оплате обратно. Тогда ГИС снимает арест с автомобиля, и вроде бы все хорошо.

Но все оказалось куда сложнее. Базы МВД и пенитенциарной системы не согласованы: исполнитель убирает арест, а у МВД он все равно висит. Поэтому исполнитель отправляет в МВД письмо, и в течение аж месяца правоохранители снимают арест. Повлиять на этот процесс легальным путем нельзя.

Та же логика действует и при операциях с недвижимостью. К примеру, у вас завтра должна состояться сделка по продаже квартиры, но оказывается, что она арестована. За неуплаченный штраф могут и жилье арестовать, кстати. Человек в такой ситуации ничего не может сделать, даже если сразу оплатит штраф. Сделка все равно сорвется. Если негде, но очень хочется. Про общественные туалеты Киева © Украина.ру

Попытки выяснить детали в центральной управе Нацполиции ничего не дали. Мне сказали: «Ждите месяц». Тогда я позвонил знакомому, бывшему замглавы киевской полиции. У него, в свою очередь, оказался знакомый, который вносит эти данные в базу. Я поехал к нему с бутылкой коньяка, и он при мне убрал арест из базы МВД. За день вопрос был решен. Но если бы не мой знакомый, я бы ждал месяц и не продал машину.

Евгений — сотрудник МВД

Летом 2017 года коммунальные службы моего жилмассива Русановка начали ремонтировать дворовые проезды в рамках специальной городской программы. У меня во дворе были две ямки. Они образовались, когда на старый асфальт положили новый, он был плохого качества и рассосался. Ямки не доставляли глобальных неприятностей. Но осенью того же года приехали коммунальщики и в рамках «ямочного ремонта» выпилили два квадрата два на два метра и засыпали их щебнем, которого вскоре не стало. Ямы стали еще глубже.

Многих жильцов это устраивало — мол, меньше машин ездит, но меня напрягало. В 2018 году я оставил электронную жалобу на правительственной горячей линии. Кабмин спустил ее в киевскую горадминистрацию (КГГА).

Мэрия, в свою очередь, ответила мне, что денег на заделывание проломов нет. То есть выпилить асфальт средств хватило, а заделать не хватило. Дыры были заасфальтированы аж в июле 2019 года, как раз под досрочные парламентские выборы. Работу сделали на какие-то дополнительные деньги к программе 2017 года, которые якобы привлек депутат Киевсовета от «Европейской солидарности» (бывший Блок Петра Порошенко. — Ред.) Олесь Маляревич. Он, правда, это сделал не для жителей Русановки, а для себя. А иначе почему он впрягается в это дело? Только потому, что он депутат горсовета в этом округе? Я уверен, что он имеет на бюджетных отчислениях откаты и привлекает к подряду свои бригады, которые выигрывают тендеры на ремонтные работы.

От автора: Почти такую же историю рассказал мне мой друг, Владислав, но только об улице Гоголевской (принадлежит к Шевченковскому району и находится в Кудрявце, исторической местности центра Киева). Один двор улицы после обращения жильцов также попал под программу замены асфальтирования. Дело было под выборы в Верховную Раду-2019. Дорожки во дворе, а заодно и детскую площадку с бордюрами действительно привели в порядок.

«Проходит две недели, и что ты думаешь? Что-то не было сделано по канализации на проезде, и свежий асфальт срыли. Эта канава до сих пор там. Ведь жители домов сделали упор на ремонт двора, а про канализацию ничего не сказали», — сообщил друг.

Кирилл — менеджер по продажам

На моем этаже живет буйный сосед, состоящий на учете в неврологическом диспансере. Он хулиганил и стучал в общую стенку, мешая жить не только нашей семье, но и другим жильцам. Обращения в полицию и конкретно к участковому ничего не давали, человек не открывал правоохранителям двери. Да и когда к нему приезжали, все было тихо. Если бы он на момент приезда наряда шумел, тогда бы полисмены имели право вломиться к нему в жилье.

Мое терпение лопнуло, и я обратился к другу из органов с просьбой придать импульс сотрудникам райотдела. Друг лично знал начальника райодтела и лично же рассказал о ситуации в доме.

Со своей стороны, начальник райуправы попросил старшего участкового разобраться с вопросом, а тот поручил плотнее заняться всем этим своему подчиненному участковому, ответственному за конкретный блок. В результате приехал наряд и провел «профилактическую беседу», отбив у буяна все желание стучать. Как конкретно они воздействовали на соседа, я, честно, не знаю. Но с того времени он прекратил хулиганить. Правда, за это он побил мне все стекла.

Валентина — бухгалтер

Недалеко от моего дома есть пустырь, через который я утром иду к маршрутке и вечером домой. На этом месте уже второй год ведутся работы по прокладке коммуникаций. Из-за этого любые осадки приводят к тому, что там непролазная грязь. Я пять раз звонила на городскую линию «1551», чтобы на пустыре была проложена пешеходная дорожка. Почти дословно цитирую ответ: «Да, запрос ваш мы приняли. Но вам нужно самой найти компанию-подрядчика и с ней разбирайтесь».

Я повторно оставила заявку. Наверняка жаловалась не только я одна. В итоге спустя полтора месяца через пустырь к тротуару положили старые бетонные плиты. Но только к одному дому. А домов-то несколько.

Александр — бывший председатель ОСМД

Нашему дому КП «Киевводоканал» начислил долги за 2005-2006 годы за неоплату подогрева воды. Эта услуга в то время не вписывалась в квитанции. Начался суд, я нанял юридическую компанию, начал собирать бумаги, копаться в договорах. На адвокатов я потратил тысяч 10 и выиграл городской и хозяйственный суды. Когда мы перезаключали договор с КП, у нас было где-то 90 тыс грн долга. Из них 48 тысяч мы отыграли. Это было в 2016 году, но к тому времени подогрев воды уже включили в квитанции.

Второй этап тяжбы продолжался с мая 2018 года, когда пришел первый иск, до сентября 2019 года. За это время было 4 судебных заседания. Юристы мои немного ошиблись, подумав, что получится действовать по прошлой схеме, когда дела были выиграны. Они упустили время и не учли нюансы: как коммунальщики посчитали воду, сколько воды зашло и сколько вышло, где по бойлеру, а где без. «Водоканал» прислал мне листов 200 документов. Если учесть, что это полугосударственная организация, а один из ее руководителей — депутат фракции мэра Киева Виталия Кличко, воевать с ней бесполезно. Проблемы Киева и обострение в Донбассе © РИА Новости, Дэн Леви | Перейти в фотобанк

Мои адвокаты готовили ходатайство, а «Водоканал» «не успевал» подготовиться к заседаниям городского суда якобы из-за того, что много их сотрудников на момент рассмотрения находились в отпуске. Заседание переносилось, а время шло: я должен был платить и юристам, и судебный сбор. Потом судья заболел, потом пошел в отпуск, потом снова заболел. Когда законодательно уже невозможно было переносить суд, судью заменили. Я понял: идет затягивание процесса, а «Водоканал» наверняка «зарядил» суд деньгами. На тот момент похожих исков было штук 20. Допустим, с каждого дела судья получает по 20% от суммы выигрыша.

Второй суд по решению судьи был закрытый. А это вопрос денег, ведь когда слушания открыты, ты можешь говорить что угодно, а когда закрыты, претензии пишутся только в определенном порядке. Например, нельзя сообщить, что некие действия коммунального предприятия незаконны. Если порядок нарушен, победу присуждают истцу.

В общем, в ноябре 2018 года мне пришло уведомление, что предварительное решение суда остается за нами и без права другой стороны оспаривать его в других инстанциях. Но в январе 2019 года мне приходит иск от «Водоканала» на новый период в высшую инстанцию — окружной суд. При мне депутат Киевсовета на нашем округе по громкой связи звонил замглавы «Киевводоканала» и просил его помочь мне. Тот сказал: «Пусть приезжает ко мне — разберемся». И ничего. ОСМД проиграл Окружной суд и заплатил порядка 41 тыс. гривен.

Андрей Кожедуб — частный предприниматель

Во-первых, из-за того, что вода еле теплая, я и жена не можем нормально помыть ребенка. Чтобы получить даже не горячую, а просто теплую воду, нужно выкрутить кран на полную и слить литров 60. И в день так по нескольку раз, а счетчик, понятно, накручивает горячую воду. Так что я пользуюсь только бойлером.

Во-вторых, «Киевводоканал» манипулирует показаниями счетчиков не первый год. Но в последнее время стало только хуже. Я вношу свои показания тремя способами во избежание недоразумений и недочетов: заполненные корешки квитанций закидываю в специальный ящик; вношу показания в электронный кабинет; и на сайте «Водоканала» ввожу данные.

Есть в платежке строчка по входящей воде и водоотводу, канализации. Она приходит не от «Водоканала», а от Главного информационно-вычислительного центра (ГИВЦ). Так, вход воды в квартиру — 112 кубов, а на выход мне приписали 5 кубических метров. Как так получается, если я не включаю кран горячей воды и тремя разными способами даю одни и те же показания по счетчику в одну и ту же инстанцию? Звоню в ГИВЦ, оттуда меня направляют в «Киевводоканал». Звоню туда, а мне пытаются внушить, что я не отправил данные. Когда там поняли, что от меня не отделаешься, сказали, что исправить показания не могут. Ладно, решил я, пусть я как будто оплатил 5 кубов воды сверху.

Выходит, что я, пользуясь бойлером, рассчитываю получить оплаченную воду в 117 кубометров. Проходит два месяца, и в квитанции уже указано 122 кубометра водоотвода при том же заходе воды в 112 кубов. Значит, за три месяца в организации посчитали, что мой водопровод израсходовал 10 дополнительных кубов воды, тогда как на троих (два взрослых и маленький ребенок) по счетчику мы потребляем 8 кубов в месяц. Без счетчика норматив для одного — 11 кубометров воды.

В этот раз «Водоканал» исправил показания, но начисленные платежи может списать только бухгалтерия, контакты которой мне не дали. В прошлые годы, когда приходилось разбираться с такими же манипуляциями, номер бухгалтера мне предоставляли. Так как связи с бухгалтерией нет, я позвонил на линию КГГА «1551» и оставил жалобу. И только после этого на меня вышла сама бухгалтер и заверила, что все исправлено. Действительно в новой квитанции все было ровно.

Игорь — частный предприниматель

Возле станции метро «Левобережная» и прямо напротив жилкомплекса «Галактика» проходит железная дорога. Через рельсы давным-давно ходят люди, чтобы пройти на улицу Вифлеемскую, улицу Строителей, к бульвару Верховного Совета или к Дарницкой площади. Соответственно, и оттуда по направлению к «Левобережной» тянется народ. Кроме метро здесь рядом церквушка и поликлиника.

Но проход через железку не оборудован никаким городским освещением. Темно хотьь глаз выколи. Зато возле путей незаконно начали ставить киоски-«наливайки». Их после жалоб убирали, но они появлялись снова. Понятно, что там ошивалось много пьянчуг. Но самое страшное, что однажды я прямо на рельсах обнаружил одного из них пьяного вдребезги. Я, конечно, оттащил его от рельс, но что было бы если меня там не оказалось?

Интересно, что переход несанкционированный, но при этом «ничейный». Я выяснил, что раньше переход как бы был, но потом его закрыли из-за нерентабельности. «Укрзализныця» ответила мне в письме, что она уже давно за него не отвечает — по документам его нет. Хотя этот коридор гораздо удобнее «официального» переход, который проходит в 460 метрах от «несанкционированного» и от метро. Значит, если поезд раздавит человека, будет виноват погибший. У железнодорожников есть проект строительства лестничного перехода над путями в этом месте, но когда его будут делать, неясно. Улучшать действующий проход никто не будет. Иначе ответственных лиц «УЗ» самих привлекут за растрату средств на «чужой» объект.

Что же до последней «наливайки», то звонок на «1551» не принес результата. Я видел, что приезжали полицейские, но в итоге они просто договорились с алкогольными барыгами. Тогда я набрал правительственную линию и все разъяснил. Прошло недели две, и киоск закрыли.

Выводы: Тратьте время, деньги и привлекайте блат

Все эти истории свидетельствуют, что коммунальные и государственные структуры намеренно создают людям проблемы, чтобы те тратили время на выяснения и ходили к госслужащим на поклон. В отдельных случаях это явный намек на взятку: и чиновникам хорошо, и граждане освобождаются от мук.

Зачастую к решению проблем приходится подключать влиятельных близких и друзей. Но и те не всегда могут помочь. Что уж говорить о тех, у кого нет таких знакомых. Им приходится уповать только на себя да на горячую линию «1551». Помощь по заявке иногда приходит, но не всегда.

Давно известно, что «мелкие» жалобы расписываются на клерков в профильных отделах. Большие люди такими обращениями не занимаются. У исполнителей-клерков сотни таких писем, вот они и сочиняют ответы в стиле «все в рамках закона, но если что — мы обязательно примем меры» и предлагают варианты. Но все это не действует. А между тем вышестоящие инстанции, которые могли бы содействовать решению проблем, ничего не видят и не слышат.

Если простой гражданин вздумает судиться с государством, оно подключает на борьбу с человеком все возможные рычаги и, что самое страшное, начинает искать слабые места у истца и его близких. Может и найти.