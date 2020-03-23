Эпидемия коронавируса на Украине разрастается день ото дня. Очевидно, что собственных сил для преодоления надвигающейся катастрофы у государства недостаточно. Пользователи соцсетей отмечают, что попытки властей найти поддержку у других государств и внутри страны ощутимых результатов не дают

Сегодня очевидна неспособность Украины справиться с эпидемией коронавируса: медицинская система развалена, а необходимых денег нет. Президент Владимир Зеленский вынужден открыто обращаться за помощью к любому, кто теоретически сегодня может дать Украине денег.

Между тем выбор в нынешних геополитических реалиях для властей Украины невелик, и зачастую он взаимоисключающий. Действительно, сложно рассчитывать на благосклонность МВФ, который ставит условием выделения кредита антиолигархические законы, и в то же время просить своих олигархов о финансовом участии в борьбе с эпидемией. То же противоречие складывается и на внешнем контуре: рассчитывать на помощь США, принимая гуманитарные поставки от Китая, наверное, было бы слишком наивно.

Но похоже, что Зеленский и его команда намерены получить поддержку от всех. При этом МВФ, например, открыто шантажируя возможностью коллапса экономики Украины с непредсказуемыми социальными последствиями для западных партнеров.

Как бы то ни было, 23 марта сайт президента Украины сообщил, что самолет ВСУ доставил в Киев тесты на коронавирус из китайского Гуанчжоу. Военный борт привез в страну два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики.

Также были привезены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением коронавируса.

А неделю назад Зеленский попросил украинских олигархов выделить государству 12-13 миллиардов гривен (около $450-500 миллионов) для борьбы с коронавирусом. То есть можно утверждать, что как минимум из двух источников украинским властям кое-что получить уже удалось.

Пользователи соцсетей убеждены, что украинскому руководству не стоит возлагать больших надежд на «западных друзей» и изыскивать варианты помощи. Так, израильский политолог Соломон Манн посоветовал президенту Украины в условиях мирового кризиса, связанного с пандемией коронавируса, переориентировать свою внешнюю политику с США на Китай. Израильский политолог дал геополитический совет Зеленскому © Facebook, Solomon Mann | Перейти в фотобанк

«Страны Европы кидаются друг на друга и отнимают друг у друга маски и респираторы, отменяя старые контракты. А в Украину прибыли 250 000 тестов на коронавирус и два десятка аппаратов ИВЛ совершенно бесплатно — спасибо Китаю. И это 100% результат мягкой дипломатии Зеленского и знак Украине не идти за США!

Вспомните, от кого вы получаете помощь и кто поддерживает вашу экономику! Не делайте себе зла. США не готовы помогать, старая политика "демократов" состоит в том, чтобы не помогать, а вредить и пугать тем, что США могут нанести вред. Этой же политики, увы, придерживается и Дональд Трамп просто по причине того, что такая политика обходится дешевле.

Зеленскому надо думать о своей стране, а не о порошенковском идиотизме. Тем более что сделать это сейчас очень легко, ведь настоящие друзья познаются в беде…» — убежден израильский эксперт.

В этом же ключе высказывается и известный украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, который после прибытия помощи из КНР напомнил Зеленскому о недопустимой выходке в отношении Китая одного из членов СНБО. Погребинский рассказал, как Зеленскому стоило бы отблагодарить Китай за помощь © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Интересно, не приходило ли в голову Зеленскому после перечисления гуманитарной помощи от Китая в постскриптуме написать о том, что он отправил в отставку кретина из СНБО, который неделю назад рассказывал о том, что кoронaвирус появился в результате утечки из лаборатории в Ухане.

Неплохо было бы нашему президенту задуматься и о судьбе декоммунизации, о кадрах в Институте национальной памяти…» — подчеркнул Погребинский.

В то же время многие пользователи соцсетей отмечают, что условия, выдвигаемые западными финансовыми структурами для оказания помощи Украине, могут оказаться неподъёмными для страны.

К примеру, глава Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов на своей странице в соцсети Facebook написал, что намерения власти в период эпидемии решить финансовые проблемы за счет денег олигархов и кредитов МВФ могут иметь пагубные последствия. Арбузов: Ничем хорошим нынешние действия Зеленского для страны не кончатся © из личного архива Сергея Арбузова

«Как и предполагалось, многоходовки «под пандемию» — только для стран, которые могут себе позволить это. ФРС США получит до $4 трлн ликвидности для поддержки экономики — глава Минфина США.

А нашем случае:

1. Президент обратился к олигархам, нужно 14 млрд грн.

2. Президент нажал на монокоалицию, нужно принимать закон о земле, иначе МВФ денег не даст. Уверен, он сам понимает, что ничем хорошим для страны это не кончится. Вывод — на последние так не гуляют!» — предостерегает Арбузов.

А вот политический и экономический эксперт Андрей Головачёв допустил, что Украина из-за пандемии коронавируса может получить экстренный транш под символические обязательства. Головачев: Эпидемия коронавируса помогает Зеленскому решить проблему с МВФ © Facebook, Головачев Андрей

«Главная проблема Зеленского заключалась в том, что он не мог возобновить отношения с МВФ. Без кредита МВФ Украина неизбежно должна была объявить дефолт, что означало для президента быстрый и позорный уход из политики. Но для возобновления кредитования со стороны МВФ необходимо было принять "антиколомойский" закон. Сейчас уже понятно, что Зеленский не может пойти на это в силу, видимо, каких-то особых деликатных отношений с ИВК (Игорем Валерьевичем Коломойским. — Ред.). Зеленский оказался в ловушке, извивался как червь на сковородке. Казалось, что его политический крах неминуем.

Но… пришло спасение! В виде коронавируса. Это и есть благоприятная конъюнктура, которая позволяла решить проблему с МВФ.

Президента быстро убедили, что надо ввести драконовские меры, раздуть панику, положить на лопатки экономику и начать шантаж МВФ. Не бросит же он молодую демократию, которая мужественно ведет борьбу с коронавирусом!

Все это было мастерски и быстро исполнено в течение 10 дней. После чего власть стала бомбить МВФ в режиме 24/7 с требованием оказать экстренную финансовую помощь. Ситуация будет нагнетаться, пока МВФ не сломается», — подчеркивает Головачёв.

При этом, по его мнению, у МВФ может просто не оказаться иного выхода, как все же предоставить Украине кредит.

«МВФ сейчас оказался в нелегком положении. Он прекрасно понимает, что его грамотно разводят, но полностью отказать сейчас Украине он, видимо, не сможет. Поэтому я допускаю, что Украина получит какой-то экстренный транш под символические обязательства», — констатирует он.

Однако Головачёв убежден, что экстренный транш МВФ решит какую-то кратковременную проблему, но ухудшит ситуацию для Украины стратегически.

А вот украинский экономист Александр Гончаров настаивает, что рассчитывать на благосклонность западных финансовых структур не стоит. Гончаров: Надеюсь, теперь до властей дошло, что заграница нас не спасет © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк

«Надеюсь, дошло до властей: не заграница, а только национальный производитель и украинский бизнес смогут спасти Украину

И хуже всего, если произойдет социальная катастрофа из-за массовых банкротств наших местных предприятий и компаний. Особенно у малого бизнеса нет сейчас финансовой устойчивости и достаточной надежности, чтобы пережить карантин из-за коронавируса. Вот это тот самый момент, когда спасение утопающих — дело рук самих утопающих!» — написал он на своей странице в соцсети.

Еще на один важный момент оказания «бескорыстной» помощи украинских олигархов, обращает внимание киевский журналист Игорь Лесев. Лесев: Государство Украина от решения социальных проблем самоустранилось © Facebook, Игорь Лесев

«Я внимательно слежу, как Наташа Влащенко в режиме боевых сводок рассказывает, какие бизнесмены помогают своими средствами в борьбе с заразой. Ахметов то купил, Ярославский вот это… Молодцы, че. Только Ахметов через своего карманного премьера получил накануне заградительные квоты на поставку угля и электроэнергии из России. И теперь украинцы покупают самый дорогой уголь в мире. Который Ахметова. И Коломойский в это же самое время дважды обдирает украинцев, которых возвращают домой. А министр инфраструктуры Криклий это у нас называет «эвакуацией». А так да, молодцы. Все помогают украинцам масками и системами ИВЛ. Из кармана этих самых украинцев.

И все же не частный бизнес должен заниматься помощью. А исключительно государство. Потому что это его функция. А государство у нас от решения социальных проблем самоустранилось», — напоминает он.

Некоторые пользователи соцсетей идут еще дальше и, указывая на неспособность власти противостоять эпидемии, призывают к новому Майдану.

Об этом, в частности, пишет украинский политолог Юрий Романенко на своей странице в соцсети Facebook. Романенко: Мы не эпидемию должны побороть, а упырей во власти © Facebook, Юрий Романенко

«Сейчас опять пойдет волонтерство, образцы героизма в борьбе с эпидемией, чувство локтя. Сотни восторженных фото, видео, мэмы и слезы благодарности.

Только я думаю, что эта новая волна эмпатии и человечности должна по ходу решить ключевую задачу — слить в унитаз это государство бездарей и уб…ков, которые имитировали 29 лет видимость бурной деятельности, создавая для нескольких сот семеек и семей возможности сказочной жизни, пока остальные ишачат на их благо. Эмпатия должна покончить с полудохлой Второй республикой. Сантиментов быть не должно», — считает он.

Политолог полагает, что сейчас общество должно не допустить ошибок 2014 года.

«Мы не эпидемию в финале должны побороть, а упырей, которые приводят эпидемии в Украину», — подчеркивает Романенко.

Если кратко обобщить мнения пользователей соцсетей, становится очевидно, что все они убеждены в неспособности государственной власти без существенной помощи извне решить проблему коронавируса. Однако где искать эту помощь и какую цену придется за это заплатить, однозначного ответа нет.

В любом случае Украине предстоит пройти очень сложный этап в своей истории.