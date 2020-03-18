Арабские Эмираты закрывают свои границы. С 19 марта МИД ОАЭ официально информировал, что, следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, в качестве мер по сдерживанию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 власти временно ограничивают въезд для всех иностранных граждан

Запрет не распространяется на владельцев дипломатических паспортов и лиц, у которых имеется вид на жительство (резидентская виза).

В связи с этим российские власти обратились к соотечественникам, которые сейчас находятся на территории ОАЭ, срочно покинуть страну.

«В данной связи настоятельно рекомендуем росгражданам, находящимся в ОАЭ с туристическими, частными, деловыми и иными целями, воспользоваться ближайшими рейсами для возвращения на Родину», — сказано на официальном сайте Генерального консульства РФ в Дубае.

Арабские Эмираты присоединились к почти полусотне стран, которые уже закрыли свои границы полностью или ограничили въезд.

Большинство из них сделали это на протяжении последней недели. Так, по данным Ростуризма, ограничения уже действуют:

с 24 января 2020 года — Китай;

с 27 февраля — Италия, Ю. Корея, Иран.

На территории Российской Федерации с 16 марта временно ограничено авиасообщение со всеми странами ЕС, Норвегией и Швейцарией за исключением рейсов из Москвы в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии и обратно. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Свои границы уже закрыли:

— Израиль — обязательный карантин на 14 дней по прибытии с 11.03.2020 г.

— Саудовская Аравия — ограничение авиасообщения со странами ЕС, Швейцарии, стран Азии и некоторых стран Африки с 12.03.2020 г.

— Индия — аннуляция туристических виз с 13.03.2020 г.

— Словакия — запрет на въезд с 13.03.2020 г.

— США — запрет на въезд с 13.03.2020 г. (только из стран ЕС, Китая и Ирана).

— Мальта — обязательный карантин на 14 дней по прибытии с 13.03.2020 г.

— Турция — запрет на въезд с 14.03.2020 г. (только из Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Нидерландов, Норвегии, Франции, Швеции)

— Дания — запрет на въезд с 14.03.2020 г.

— Непал — приостановка выдачи виз по прибытии с 14.03.2020 г.

— Шри-Ланка — приостановка выдачи виз по прибытии с 14.03.2020 г.

— Тунис — обязательный карантин на 14 дней по прибытии с 14.03.2020 г.

— Кипр — запрет на въезд с 15.03.2020 г.

— Польша — запрет на въезд с 15.03.2020 г.

— Филиппины — запрет на въезд с 15.03.2020 г.

— Оман — приостановка выдачи виз с 15.03.2020 г.

— Чехия — запрет на въезд с 16.03.2020 г., ограничения по пользованию наземным транспортом в г. Праги.

— Колумбия — запрет на въезд с 16.03.2020 г.

— Австрия — приостановка выдачи виз с 16.03.2020 г., приостановка авиасообщения с 17.03.2020 г.

— Новая Зеландия — обязательный карантин на 14 дней по прибытии с 16.03.2020 г.

— Австралия — обязательная самоизоляция на 14 дней по прибытии с 16.03.2020 г.

— Литва — запрет на въезд с 16.03.2020 г.

— Казахстан — запрет на въезд с 16.03.2020 г.

— Латвия — отмена всех международных перевозок пассажиров с 17.03.2020 г.

— Марокко — отмена всех международных перевозок пассажиров с 17.03.2020 г.

— Иордания — приостановка авиасообщения с 17.03.2020 г.

— Эстония — запрет на въезд с 17.03.2020 г.

— Молдавия — приостановка авиасообщения и запрет на въезд с 17.03.2020 г.

— Кения — запрет на въезд с 17.03.2020 г.

— Черногория — запрет на въезд, кроме россиян с постоянным или временным разрешением на пребывание с 17.03.2020 г.

— Словения — приостановка авиасообщения с 17.03.2020 г.

— Марокко — приостановка авиасообщения с 17.03.2020 г.

— Канада — запрет на въезд с 17.03.2020 г.

— Таиланд — приостановка выдачи виз, безвизовый режим сохранятся при посещении с туристическими целями.

— Сингапур — запрет на въезд из Италии, Франции, Испании, Германии с 13.03.2020 г., а также из стран АСЕАН, Японии, Швейцарии, Великобритании с 17.03.2020 г.

— Перу — приостановка авиасообщения с 17.03.2020 г.

— Доминиканская Республика — краткосрочная приостановка авиасообщения до 17.03.2020 г. В настоящее время авиасообщение восстановлено.

— Чили — запрет на въезд с 18.03.2020 г.

Россия также закрыла свои границы и запретила въезд иностранцам и лицам без российского гражданства с 18 марта по 1 мая.