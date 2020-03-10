Понедельник, 9 марта, стал чёрным днём для мировой экономики. Обвалились нефтяные котировки – марка Brent упала более чем на 30%. Обвал цен на нефть ударил по российскому рублю и акциям сотен тысяч мировых компаний. В то же время на Украине кризис отразился не сильно: впрочем, это пока, говорят эксперты

Во вторник, 10 марта, Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что имеет все ресурсы, чтобы украинская экономика не почувствовала влияния коронавируса и рынка нефти. Об этом НБУ сообщил в Facebook.

Отмечается, что распространение коронавируса пока имеет ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины. Украинский экспорт продолжает расти. Некоторое снижение цен на отдельные товары украинского экспорта более чем компенсировано дальнейшим наращиванием физических объемов поставок за рубеж, добавляют в Нацбанке.

Кроме того, сообщается, что текущая ситуация на украинском валютном рынке сложилась «под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект». В целом же Национальный банк, заверяет его руководство, имеет достаточно резервов для сглаживания колебаний курса гривны.

«Черный понедельник». Почему упали рубль и нефть и что будет дальше © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Как новый экономический кризис отразится на Украине, что будет с курсом гривны и сможет ли новое правительство страны удержать экономику, изданию Украина.ру рассказали экономические эксперты.

Как кризис повлияет на экономику Украины

Сейчас украинская экономика зависима от цен на нефть и цены на металл, говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Если сейчас посмотреть на биржевые котировки и фьючерсы, цены на металл падают, говорит эксперт, «поэтому есть большой риск, что в этом году в Украине будет падение экспорта, так как для Украины металл является очень важным элементом».

«Ну и в 2020 году будет падение экспорта в целом по стране, не только по металлу. Очень велика вероятность. Потом, как я понимаю, промышленность просядет. Оно же все взаимосвязано», — поясняет экономист.

В современном глобальном мире все связано, Украина тоже интегрирована в глобальную экономику и от внешних рынков зависит даже больше, чем Россия. Об этом говорит экономист и политолог Александр Дудчак.

«Любые колебания цен на нефть в таком глобальном масштабе, конечно, будут сказываться и на украинской экономике. По идее, удешевление нефти должно быть в пользу украинской экономике, но, с другой стороны, вряд ли мы заметим снижение цен на энергоносители.

Там есть свои проблемы, которые тоже связаны с мировыми рынками — раздутые пузыри облигаций и так далее. Украина зависит как от импорта, так и от экспорта, сейчас проблематично будет зарабатывать на традиционных видах экспорта, так что можно ожидать, что приток валюты в страну может снизиться», — рассказал эксперт.

«Чёрный понедельник» и Украина: политические последствия © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Юрий Гаврилечко. Если Кабмин продолжит политику предыдущего правительства, тогда Украину ожидает девальвация — «в основном из-за сокращения поступления валютной выручки, потому что вслед за нефтью начинают обваливаться сырьевые рынки, а основной приток валюты Украина получает от продажи сырья и агропродукции».

«Если будет делать что-то другое и воспользуется не только обвалом цен, а вообще кризисом фондового рынка и часть накопленных резервов НБУ (Нацбанк Украины. — Ред.) пустит на выкуп собственных долговых обязательств, тогда это может пойти в плюс», — сообщил Гаврилечко.

Что будет с курсом гривны

Александр Охрименко не исключает девальвации гривны: «потому что экспорт падает, это отрицательно влияет на всю эту ситуацию. Если в прошлом году нас пугали ревальвацией, то в этом году может произойти девальвация».

«В Украине такая зависимость — если девальвация, то растут цены. Поэтому есть большой риск, что мы увидим в этом году курс и по 27, и 28 и даже по 30 гривен за доллар. Я не говорю, что это точно, но такой риск существует. Соответственно уровень инфляции превысит 12%», — говорит эксперт.

Возможностей у украинской экономики меньше, чем у российской, золотовалютного резерва там практически нет, а у России достаточно мощная подушка безопасности. Так что в любом случае будет колебание курса гривны, видно, что она и сейчас растет, отмечает Александр Дудчак.

«Но это совершенно не новое явление, мы переживали и другие «чёрные понедельники». Да, это достаточно сильный удар по экономике, но в рамках той катастрофы, которая произошла на Украине и продолжается 6 лет, это лишь один «чёрный» день в череде таких же», — сообщил экономист.

Обвал рубля и нефти: Аза Мигранян рассказала, что будет с Россией, Украиной и миром ©

«Это очень сильно будет зависеть от того, выйдут из ОВГЗшек (облигаций внутреннего госзайма. — Ред.) товарищи нерезиденты, которые вкладывались, и с какой скоростью они будут выходить. Если с большой, то можно ожидать просадки курса процентов до 20. Если постепенно будут выходить, то, в общем-то, будем видеть плановую постепенную девальвацию.

Если правительство их убедит, что нет смысла в кризисном выходе, особенно из долгосрочных бумаг, тогда курс зафиксируется где-то на 26-27 [гривен за доллар], а остальные изменения будут зависеть от притока валюты с внешних рынков», — обрисовал ситуацию эксперт.

Новое правительство Украины против кризиса: кто кого

Александр Охрименко рад, что на Украине нет министра экономики, «потому что если бы он был, то он бы только усугубил ситуацию».

«Это не шутка, это реальность. Потому что в этой ситуации нам нужны прагматики, а предыдущий министр Тимофей Милованов — это такой романтик, который взялся из ниоткуда.

Будем ждать. Понятно, что это испытание для правительства. Но нам надо немедленно менять руководство Нацбанка. Если будет такое руководство Нацбанка, курс гривны будет очень маленьким», — убеждён экономист.

Единственный министр, от которого можно чего-то ожидать, — это министр здравоохранения, говорит Александр Дудчак. В целом же власть поставлена на рельсы, люди меняются, а стратегия, заложенная еще в 2014 году, остается.

«Ожидать каких-то изменений совершенно не приходится. Они изобразили, что якобы пришли какие-то технократы, но на это тоже рассчитывать не стоит, потому что они люди не самостоятельные. Будет продолжение такой же политики — превращение человека в фактор производства, не более того», — однозначил экономист.

Абзалов рассказал о дилемме, которая стоит перед Трампом после обвала на нефтяном рынке © REUTERS, Jonathan Ernst | REUTERS, Jonathan Ernst | Перейти в фотобанк

«С этим придётся Кабмину разбираться в первую очередь. Внешние кризисные явления будут как добавление к тому, что происходит внутри», — сказал эксперт.

Как на украинскую экономику повлияет коронавирус

Эпидемия коронавируса в определённом смысле даже помогает Украине, отмечает Александр Охрименко. Выросли цены на продукты питания, а Китай резко начал закупать кукурузу: «он за январь купил миллион тонн, обычно столько покупается за квартал. То есть спрос на продукты питания там растёт, и Украина на этом зарабатывает».

«Фармацевты сейчас показывают просто невероятный рост. За январь фармацевтика выросла на 17%. Что-то головокружительное. Вы не представляете, какой сейчас спрос на лекарства.

Но с учетом этих тревожных разговоров и общемировых проблем рост ВВП будет меньше 2%. Даже не 3%. Хотя все прогнозируют там чуть ли не 4%. Это нереально. Однозначно это затянет всё», — заявил экономист.

В свою очередь Юрий Гаврилечко уверен, что коронавирус ударит по украинской экономике, только если правительство решит поддаться панике.

«А если прислушается к разумным и рациональным советникам, тому же Евгению Комаровскому, тогда никак», — сообщил эксперт.